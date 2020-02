Honda Accord 2020 tại Malaysia, động cơ mạnh hơn Việt Nam

Honda Malaysia chính thức mở bán chiếc Accord 2020. Malaysia là một trong những thị trường mở bán chiếc xe Honda Accord 2020 thế hệ thứ 10 trễ nhất khu vực. Mẫu sedan hạng D thế hệ mới đã ra mắt tại Thái Lan hồi tháng 3/2019, Indonesia (tháng 7/2019), Philippines (tháng 9/2019), Singapore và Việt Nam (tháng 10/2019). Tại Malaysia, Honda Accord 2020 chỉ có một phiên bản duy nhất. Xe sử dụng động cơ tăng áp VTEC 1.5L tương tự Civic và CR-V nhưng được tinh chỉnh để cho ra sức mạnh và mô-men xoắn lớn hơn. Theo thông cáo báo chí, Accord 2020 tại Malaysia sẽ có sức mạnh 199 mã lực và mô-men xoắn 260 Nm. Với sức mạnh này, Honda Accord tại Malaysia là phiên bản mạnh nhất trong khu vực Đông Nam Á. Tại thị trường Thái Lan và Indonesia, sức mạnh của Accord chỉ là 188 mã lực và mô-men xoắn 243 Nm. Tại Việt Nam, dù mô-men xoắn đạt 260 Nm, công suất vẫn chỉ dừng ở 188 mã lực. Tổng thể, thiết kế của mẫu xe sedan Honda Accord 2020 vẫn giống bản 2019, mạnh mẽ và nam tính. Các số đo tổng thể dài x rộng x cao lần lượt đạt 4.894 mm x 1.862 mm x 1.450 mm, chiều dài cơ sở đạt 2.830 mm và khoảng sáng gầm 131 mm. Honda Accord được trang bị đèn chiếu sáng công nghệ LED tích hợp cảm biến bật tắt tự động, đèn hậu LED cách điệu chữ C, gạt mưa tự động, mâm xe hợp kim kích thước 18 inch thiết kế dạng cánh quạt. So với thế hệ trước, Accord đời mới có nội thất trẻ trung và hiện đại hơn. Honda tiếp tục sử dụng các vật liệu cao cấp như da, nhựa mềm và ốp vân gỗ ở bảng tablo, ghế ngồi, bên trong cửa để tăng sự sang trọng cho ca-bin. Honda Accord 2020 được trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số 7 inch, vô-lăng tích hợp lẫy chuyển số, ghế trước chỉnh điện, hệ thống giải trí hỗ trợ kết nối Apple CarPlay, màn hình cảm ứng 8 inch, 8 loa âm thanh, điều hòa tự động 2 vùng, cửa sổ trời. So với Accord tại Việt Nam, phiên bản tại Malaysia được trang bị nhiều công nghệ an toàn hơn hẳn. Gói Honda Sensing đi kèm các công nghệ như cảnh báo lệch làn đường, hỗ trợ giữ làn, hệ thống phanh tránh va chạm, cảnh báo trước va chạm và kiểm soát hành trình thích ứng. Mẫu sedan đạt chuẩn 5 sao của ASEAN NCAP với các công nghệ như hệ thống cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ quan sát làn đường, cảnh báo chống buồn ngủ, cảnh báo áp suất lốp. Video: Chi tiết Honda Accord 2020 mới.

