Honda Accord 2019 hơn 1,3 tỷ đồng tại Việt Nam có gì hay?

Honda Accord 2019 mới là mẫu xe cuối cùng và cũng cao cấp nhất của thương hiệu này trong năm 2019, nó nhằm hoàn thiện dải sản phẩm ôtô của Honda tại thị trường Việt Nam. Với Accord, Honda đã sở hữu đủ "đội hình" trải dài các phân khúc từ hạng A tới hạng D, từ xe đô thị cỡ nhỏ đến xe gia đình cỡ lớn, đủ sự đa dạng và cạnh tranh với bất kỳ đối thủ nào. Mẫu xe sedan hạng D - Honda Accord 2019 tại Việt Nam sở hữu rất nhiều cái nhất trong phân khúc, đầu tiên phải kể đến kích thước (DxRxC) lần lượt là 4901 x 1862 x 1450mm, trục cơ sở đạt 2830mm cho không gian phía trong cực kỳ rộng rãi. Hàng ghế sau cho không gian rộng hơn thế hệ trước đến 48mm trong khi vẫn có thể tích cốp xe "khủng" đạt 573L. Nếu như ở thế hệ trước, Accord vẫn sở hữu phom dáng của 1 chiếc sedan hạng D thông thường thì phiên bản 2019 đã lột xác hoàn toàn. Mẫu sedan hạng D của Honda vay mượn nhiều đường nét thiết kế của người đàn em Civic và sở hữu dáng vẻ của một chiếc fastback với phần mui dốc kéo dài, cốp xe làm ngắn lại. Đầu tiên là cụm lưới tản nhiệt hình thang ngược chiếm phần lớn mặt trước kết hợp cùng thanh ngang mạ crom sáng bóng nối liền cụm đèn pha. Nắp capo với 1 loạt đường gân nổi đem lại vẻ rắn rỏi, nam tính. Sườn xe cũng được vát rất mạnh, mô phỏng khe hút gió thường thấy trên các mẫu xe thể thao. Nắp cốp được vuốt cao đóng vai trò 1 cánh gió nhỏ, cải thiện đôi chút khả năng vận hành ở dải tốc độ cao. Ở phía sau, Honda Accord 2019 sở hữu phần đuôi được thiết kế chau chuốt mang đậm tính thể thao, tràn đầy sức sống và dài hơn một chút so với Accord thế hệ trước. Bên cạnh đó, chiều dài cơ sở của Honda Accord 2019 cũng nhỉnh hơn đôi chút so với "đối thủ" Toyota Camry 2019. Ở bên thân, bộ vành hợp kim 5 chấu hình cánh quạt khá giống các phiên bản tiền nhiệm. Tuy nhiên, bộ vành này cũng được Honda tinh chỉnh lại tạo cảm giác mạch lạc, thể thao và dứt khoát hơn với một màu sơn bạc truyền thống. Những đường gân dập nổi khỏe khoắn cũng xuất hiện trên phần thân xe. Accord mới sở hữu khoang nội thất rộng rãi, cao cấp và ứng dụng nhiều hiện đại. Bảng điều khiển trung tâm được thiết kế đặc biệt để đem đến vẻ ngoài thể thao cùng với khả năng sử dụng linh hoạt thường thấy ở một chiếc SUV. Tất cả các hệ thống và nút điều khiển quan trọng đều được bố trí trong tầm tay của người lái, đặc biệt là phanh tay điện tử và chế độ giữ phanh tự động được tích hợp trên bảng điều khiển trung tâm. Màn hình cảm ứng 8 inch mới là một trang bị đáng giá trên Accord thế hệ thứ 10. Màn hình cảm ứng của Accord cho phép bạn vuốt, chạm và tương tác để điều khiển hệ thống âm thanh, cài đặt hiển thị và các tính năng cao cấp khác, giống như trên máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh, giúp giao diện trực quan và dễ sử dụng, mang lại trải nghiệm tốt nhất cho người dùng. Honda Accord 2019 cũng sở hữu hàng ghế thứ hai rộng rãi hơn hẳn các thế hệ cũ với khoảng cách tăng đáng kể 48 mm so với phiên bản trước. Xe được trang bị những công nghệ tiên tiến trong đó có tính năng khởi động động cơ từ xa được tích hợp trên chìa khóa thông minh... Bên cạnh đó, hệ thống cảnh báo chống buồn ngủ (Driver Attention Monitor) có thể phát hiện tình trạng mất tập trung của người lái khi điều khiển xe; Hệ thống quan sát làn đường (Honda Lanewatch) với 1 camera nhỏ được gắn trên gương chiếu hậu phía hành khách giúp an toàn hơn,... Accord hoàn toàn mới cũng được trang cửa sổ trời góp phần mang đến cho người dùng một không gian nội thất thoáng đãng. Xe sử dụng hệ thống điều hòa 2 vùng độc lâp, nhỏ gọn hơn với các cách thức điều khiển đơn giản và tiện dụngệ thống có các nút điều khiển nhiệt độ trái và phải độc lập. Các trang bị an toàn trên xe gồm: Phanh tay điện tử (EPB), Giữ phanh tự động, Cân bằng điện tử (VSA), Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA), Camera chiếu hậu đa góc, hệ thống an toàn 6 túi khí để hỗ trợ tốt nhất cho người lái và mang lại cảm giác an toàn cho khách hàng trong suốt hành trình. Honda Accord trang bị động cơ VTEC TURBO 1.5L với hệ thống phun xăng trực tiếp và điều khiển biến thiên theo thời gian (VTC), mang lại công suất tối đa 188 Hp tại 5.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 260Nm ở dải vòng tua 1.600-5.000 vòng/phút. Công nghệ điều khiển van tiên tiến kết hợp với công suất và hiệu suất nhiên liệu cao cùng lượng khí thải thấp cho mức tiêu hao nhiên liệu 6,2 L/100km (trong điều kiện đường hỗn hợp tiêu chuẩn), đi kèm là hộp số CVT. Cùng động cơ và hộp số nhưng bộ ba Civic RS, CR-V và Accord đem lại khả năng vận hành khác nhau hoàn toàn. Nếu như trên Civic RS, động cơ Turbo 1.5L cho cảm giác lái bốc ngay ở vòng tua thấp thì trên Accord lại khá lành. Đặt xe ở chế độ ECO, chiếc sedan hạng D mới nhất của Honda đem lại cảm giác lái mượt mà, nhẹ nhàng cực kỳ phù hợp khi di chuyển trong phố. Khi cầm lái Accord mới và chuyển qua chế độ Sport, với 188 mã lực và momen xoắn rất cao (260Nm), chiếc sedan hạng D mạnh mẽ hơn trên cao tốc. Sau khi đạp thốc ga, sau khoảng trễ Turbo rất nhỏ, chiếc sedan hạng D dễ dàng giúp người cầm lái có những pha vượt xe an toàn. Tuy nhiên ấn tượng nhất vẫn là hệ thống Lanewatch với 1 camera tích hợp ở gương chiếu hậu phải, cho khả năng cảnh báo điểm mù - tính năng này đặc biệt hữu dụng với điều kiện đường xá ở Việt Nam. Chất lượng khung vỏ cũng như khả năng cách âm của Accord 2019 cũng được tôi đánh giá rất cao. Trong hầu hết mọi điều kiện đường xá, mẫu xe này cho cảm giác đầm chắc, tiếng ồn từ bên ngoài được triệt tiêu ở mức vừa phải, đem lại sự dễ chịu cho người ngồi trong xe. Nếu như trên Civic có hơi ồn từ tiếng lốp thì trên Accord, khuyết điểm này đã được khắc phục hoàn toàn. Kết hợp cùng không gian rộng rãi, Accord chắc chắn sẽ đem lại sự thoải mái cho những hành trình dài. Với nhiều cải tiến, từ thiết kế, động cơ đến công nghệ Honda Accord 2019 mới được xem là đối trọng hoàn hảo với Toyota Camry trong phân khúc sedan hạng D tại thị trường Việt Nam. Tại thị trường Việt Nam, giá xe Honda Accord 2019 bán ra từ 1,319 cho phiên bản màu đen và ghi bạc. Trong khi đó, phiên bản màu trắng ngọc trai có giá bán cao hơn 1,329 tỷ đồng. Video: Ra mắt Honda Accord 2019 "đối thủ" Toyota Camry.

Honda Accord 2019 mới là mẫu xe cuối cùng và cũng cao cấp nhất của thương hiệu này trong năm 2019, nó nhằm hoàn thiện dải sản phẩm ôtô của Honda tại thị trường Việt Nam. Với Accord, Honda đã sở hữu đủ "đội hình" trải dài các phân khúc từ hạng A tới hạng D, từ xe đô thị cỡ nhỏ đến xe gia đình cỡ lớn, đủ sự đa dạng và cạnh tranh với bất kỳ đối thủ nào. Mẫu xe sedan hạng D - Honda Accord 2019 tại Việt Nam sở hữu rất nhiều cái nhất trong phân khúc, đầu tiên phải kể đến kích thước (DxRxC) lần lượt là 4901 x 1862 x 1450mm, trục cơ sở đạt 2830mm cho không gian phía trong cực kỳ rộng rãi. Hàng ghế sau cho không gian rộng hơn thế hệ trước đến 48mm trong khi vẫn có thể tích cốp xe "khủng" đạt 573L. Nếu như ở thế hệ trước, Accord vẫn sở hữu phom dáng của 1 chiếc sedan hạng D thông thường thì phiên bản 2019 đã lột xác hoàn toàn. Mẫu sedan hạng D của Honda vay mượn nhiều đường nét thiết kế của người đàn em Civic và sở hữu dáng vẻ của một chiếc fastback với phần mui dốc kéo dài, cốp xe làm ngắn lại. Đầu tiên là cụm lưới tản nhiệt hình thang ngược chiếm phần lớn mặt trước kết hợp cùng thanh ngang mạ crom sáng bóng nối liền cụm đèn pha. Nắp capo với 1 loạt đường gân nổi đem lại vẻ rắn rỏi, nam tính. Sườn xe cũng được vát rất mạnh, mô phỏng khe hút gió thường thấy trên các mẫu xe thể thao. Nắp cốp được vuốt cao đóng vai trò 1 cánh gió nhỏ, cải thiện đôi chút khả năng vận hành ở dải tốc độ cao. Ở phía sau, Honda Accord 2019 sở hữu phần đuôi được thiết kế chau chuốt mang đậm tính thể thao, tràn đầy sức sống và dài hơn một chút so với Accord thế hệ trước. Bên cạnh đó, chiều dài cơ sở của Honda Accord 2019 cũng nhỉnh hơn đôi chút so với "đối thủ" Toyota Camry 2019. Ở bên thân, bộ vành hợp kim 5 chấu hình cánh quạt khá giống các phiên bản tiền nhiệm. Tuy nhiên, bộ vành này cũng được Honda tinh chỉnh lại tạo cảm giác mạch lạc, thể thao và dứt khoát hơn với một màu sơn bạc truyền thống. Những đường gân dập nổi khỏe khoắn cũng xuất hiện trên phần thân xe. Accord mới sở hữu khoang nội thất rộng rãi, cao cấp và ứng dụng nhiều hiện đại. Bảng điều khiển trung tâm được thiết kế đặc biệt để đem đến vẻ ngoài thể thao cùng với khả năng sử dụng linh hoạt thường thấy ở một chiếc SUV. Tất cả các hệ thống và nút điều khiển quan trọng đều được bố trí trong tầm tay của người lái, đặc biệt là phanh tay điện tử và chế độ giữ phanh tự động được tích hợp trên bảng điều khiển trung tâm. Màn hình cảm ứng 8 inch mới là một trang bị đáng giá trên Accord thế hệ thứ 10. Màn hình cảm ứng của Accord cho phép bạn vuốt, chạm và tương tác để điều khiển hệ thống âm thanh, cài đặt hiển thị và các tính năng cao cấp khác, giống như trên máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh, giúp giao diện trực quan và dễ sử dụng, mang lại trải nghiệm tốt nhất cho người dùng. Honda Accord 2019 cũng sở hữu hàng ghế thứ hai rộng rãi hơn hẳn các thế hệ cũ với khoảng cách tăng đáng kể 48 mm so với phiên bản trước. Xe được trang bị những công nghệ tiên tiến trong đó có tính năng khởi động động cơ từ xa được tích hợp trên chìa khóa thông minh... Bên cạnh đó, hệ thống cảnh báo chống buồn ngủ (Driver Attention Monitor) có thể phát hiện tình trạng mất tập trung của người lái khi điều khiển xe; Hệ thống quan sát làn đường (Honda Lanewatch) với 1 camera nhỏ được gắn trên gương chiếu hậu phía hành khách giúp an toàn hơn,... Accord hoàn toàn mới cũng được trang cửa sổ trời góp phần mang đến cho người dùng một không gian nội thất thoáng đãng. Xe sử dụng hệ thống điều hòa 2 vùng độc lâp, nhỏ gọn hơn với các cách thức điều khiển đơn giản và tiện dụngệ thống có các nút điều khiển nhiệt độ trái và phải độc lập. Các trang bị an toàn trên xe gồm: Phanh tay điện tử (EPB), Giữ phanh tự động, Cân bằng điện tử (VSA), Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA), Camera chiếu hậu đa góc, hệ thống an toàn 6 túi khí để hỗ trợ tốt nhất cho người lái và mang lại cảm giác an toàn cho khách hàng trong suốt hành trình. Honda Accord trang bị động cơ VTEC TURBO 1.5L với hệ thống phun xăng trực tiếp và điều khiển biến thiên theo thời gian (VTC), mang lại công suất tối đa 188 Hp tại 5.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 260Nm ở dải vòng tua 1.600-5.000 vòng/phút. Công nghệ điều khiển van tiên tiến kết hợp với công suất và hiệu suất nhiên liệu cao cùng lượng khí thải thấp cho mức tiêu hao nhiên liệu 6,2 L/100km (trong điều kiện đường hỗn hợp tiêu chuẩn), đi kèm là hộp số CVT. Cùng động cơ và hộp số nhưng bộ ba Civic RS, CR-V và Accord đem lại khả năng vận hành khác nhau hoàn toàn. Nếu như trên Civic RS, động cơ Turbo 1.5L cho cảm giác lái bốc ngay ở vòng tua thấp thì trên Accord lại khá lành. Đặt xe ở chế độ ECO, chiếc sedan hạng D mới nhất của Honda đem lại cảm giác lái mượt mà, nhẹ nhàng cực kỳ phù hợp khi di chuyển trong phố. Khi cầm lái Accord mới và chuyển qua chế độ Sport, với 188 mã lực và momen xoắn rất cao (260Nm), chiếc sedan hạng D mạnh mẽ hơn trên cao tốc. Sau khi đạp thốc ga, sau khoảng trễ Turbo rất nhỏ, chiếc sedan hạng D dễ dàng giúp người cầm lái có những pha vượt xe an toàn. Tuy nhiên ấn tượng nhất vẫn là hệ thống Lanewatch với 1 camera tích hợp ở gương chiếu hậu phải, cho khả năng cảnh báo điểm mù - tính năng này đặc biệt hữu dụng với điều kiện đường xá ở Việt Nam. Chất lượng khung vỏ cũng như khả năng cách âm của Accord 2019 cũng được tôi đánh giá rất cao. Trong hầu hết mọi điều kiện đường xá, mẫu xe này cho cảm giác đầm chắc, tiếng ồn từ bên ngoài được triệt tiêu ở mức vừa phải, đem lại sự dễ chịu cho người ngồi trong xe. Nếu như trên Civic có hơi ồn từ tiếng lốp thì trên Accord, khuyết điểm này đã được khắc phục hoàn toàn. Kết hợp cùng không gian rộng rãi, Accord chắc chắn sẽ đem lại sự thoải mái cho những hành trình dài. Với nhiều cải tiến, từ thiết kế, động cơ đến công nghệ Honda Accord 2019 mới được xem là đối trọng hoàn hảo với Toyota Camry trong phân khúc sedan hạng D tại thị trường Việt Nam. Tại thị trường Việt Nam, giá xe Honda Accord 2019 bán ra từ 1,319 cho phiên bản màu đen và ghi bạc. Trong khi đó, phiên bản màu trắng ngọc trai có giá bán cao hơn 1,329 tỷ đồng. Video: Ra mắt Honda Accord 2019 "đối thủ" Toyota Camry.