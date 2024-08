Có nên mua Toyota Fortuner chạy 14 năm dưới 400 triệu tại Việt Nam?

Toyota Fortuner từng là lựa chọn đáng giá nhất phân khúc SUV 7 chỗ cỡ trung tại Việt Nam. Dạo quanh thị trường xe cũ, nhiều chiếc Toyota Fortuner chạy 14 năm vẫn được chào bán với giá trên dưới 400 triệu đồng, ngang giá bóc tem của một mẫu xe hạng A đủ thấy sức hút của Fortuner vẫn còn mạnh đến cỡ nào. Cụ thể, giá xe Toyota Fortuner cũ loanh quanh mốc 245 triệu đồng - 1,2 tỷ đồng, tùy chất lượng và đời xe. Xe đời càng sâu giá càng thấp. Trong đó, những chiếc Toyota Fortuner đời 2010 đang được chủ nhân định giá khoảng 295 - 410 triệu đồng. Tuy nhiên, những chiếc xe Toyota Fortuner chạy 14 năm chất lượng được chủ nhân giữ gìn đều được chủ nhân chuyển nhượng với mức giá từ 39 đến 410 triệu đồng, ứng với câu "tiền nào của nấy". Chẳng hạn, chiếc Toyota Fortuner bản G đời 2010 đang được chào bán với giá 395 triệu đồng. Xe mang trên mình động cơ 2.5L, máy dầu, số sàn. Khoang nội thất trên xe đã được chủ nhân nâng cấp với trần da lộn, ghế bọc da phối màu đỏ khá đặc biệt. So với giá 890 triệu đồng mua mới vào năm 2010, có thể thấy mức khấu hao của chiếc xe này chỉ khoảng mấy chục triệu đồng mỗi năm. Một mức khấu hao khá thấp so với các dòng xe Nhật, Hàn cùng phân khúc. Là mẫu xe giữ giá nhưng đối với người tiêu dùng, điều này được xem là một yếu tố hấp dẫn để người mua mạnh dạn xuống tiền sở hữu một chiếc SUV 7 chỗ trong gia đình. Fortuner 2010 có kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt tương ứng 4695 x 1840 x 1850 (mm), chiều dài cơ sở 2750mm, tương đương Toyota Innova sản xuất năm 2009. Sau 14 năm sử dụng, nhiều chiếc giữ được hiện trạng tốt, thân vỏ bền với thời gian, các khớp nối vẫn liên kết với nhau liền lạc. Một số chiếc vẫn giữ nguyên cấu trúc khung gầm do chủ xe cứng tay lái, chưa từng gặp biến cố phải sửa chữa nặng. Với mức giá trên dưới 400 triệu, bạn có thể nhận về chiếc Toyota Fortuner 2010 một chiếc xe có nội thất nguyên bản. Các chức năng vẫn hoạt động tốt như ghế lái, hệ thống gương kính chỉnh điện, hệ thống DVD giải trí, hệ thống điều hòa nhiệt độ 2 dàn lạnh,… Toyota Fortuner 2010 tích hợp khá nhiều tính năng an toàn, có thể coi là vượt trội so ở thời điểm chủ nhân mua mới. Khách mua xe Toyota Fortuner 2010 được bảo vệ bởi: hệ thống chống bó cứng phanh ABS, cảm biến lùi, hệ thống phân bổ lực phanh điện tử EBD, túi khí đôi SRS, khung xe GOA. Theo đánh giá của người dùng, dù đã vận hành thời gian dài nhưng Toyota Fortuner 2010 vẫn được xem là lựa chọn phù hợp với ai đang có nhu cầu mua một chiếc SUV 7 chỗ đa dụng, máy móc hoạt động tốt, vận hành ổn định, sẵn sàng off-road trong những trường hợp cần thiết. Video: Xe SUV Toyota Fortuner chạy 11 năm vẫn "nồi đồng cối đá".

