Toyota Fortuner 2024 tại Việt Nam bỏ số sàn, giảm tới 120 triệu đồng

Toyota Việt Nam (TMV) vừa giới thiệu với khách hàng trong nước mẫu xe Toyota Fortuner 2024 mới. Đây là phiên bản nâng cấp với sự thay đổi nhẹ về trang bị, trong khi thiết kế ngoại thất và nội thất vẫn được giữ nguyên. So với phiên bản cũ, model 2024 có một số thay đổi đáng chú ý. Theo đó, mẫu xe SUV Toyota Fortuner 2024 sẽ giảm lược bớt số phiên bản. Hai phiên bản bị cắt giảm là 2.4 MT 4x2 (số sàn) và 2.8 AT 4x4 (cận cao cấp). Hiện mẫu xe này chỉ còn 5 phiên bản.Giá xe Toyota Fortuner 2024 kèm ưu đãi cũng có sự thay đổi. Theo đó, giá khởi điểm của xe tăng nhẹ so với trước đây nhưng giá đề xuất đã được Toyota điều chỉnh giảm từ 63 triệu đồng đến 120 triệu đồng. Trang bị tiện nghi trên xe Toyota Fortuner cũng có sự thay đổi nhưng sự điều chỉnh lớn nhất tập trung vào hai bản Legender. Cụ thể, màn hình giải trí của 2 phiên bản này đã được đổi sang loại 9 inch thay vì sử dụng loại 8 inch như bản cũ. Ngoài ra, hai phiên bản này còn bổ sung kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây, hiện đại hơn so với việc bắt người dùng phải sử dụng cáp để kết nối. Hai bản Toyota Fortuner Legender còn có thêm 2 lựa chọn về màu sắc ngoại thất mới gồm: Màu trắng ngọc trai nóc đen và màu nâu đồng nóc đen. Khối động cơ dầu 2.4L và 2.8L trên xe vẫn được giữ nguyên nhưng đã được tinh chỉnh để đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro5. Thực tế, bản nâng cấp Toyota Fortuner 2024 chưa thực sự tạo ra sự hấp dẫn hay cảm giác mới lạ. Tuy nhiên, việc TMV giảm giá bán lẻ đề xuất cũng là động thái đáng ghi nhận, tạo điều kiện cho Fortuner cạnh tranh tốt hơn với đối thủ cùng phân khúc. Sau khi điều chỉnh giá bán, giá niêm yết của Toyota Fortuner đã ngang ngửa Hyundai SantaFe (1,029-1,369 tỷ đồng) và thấp hơn Ford Everest (1,099-1,499 tỷ đồng). Các chuyên gia nhận định, việc loại bản MT ra khỏi danh sách sẽ khiến Fortuner đánh mất lượng khách hàng mua xe chạy dịch vụ vận tải nhưng rất có thể hãng đã có sự cân nhắc và tính toán sát với nhu cầu thị trường. Những năm gần đây, ô tô số sàn càng ngày càng thuyên giảm về số lượng. Điều này cho thấy thị trường ngách này không còn là vùng đất màu mỡ để các hãng xe khai thác. Tại Việt Nam, Toyota Fortuner là đối thủ cạnh tranh trong phân khúc SUV 7 chỗ cỡ trung nhưng sức cạnh tranh đã giảm sút đáng kể trong những năm gần đây. Tính đến hết tháng 11/2023, Ford Everest đang dẫn đầu phân khúc với lũy kế đạt 8.476 xe, Hyundai SantaFe xếp thứ 2 đạt 5.528 xe, còn doanh số cộng dồn của Fortuner là 3.283 xe. Video: Đánh giá Toyota Fortuner 2.7L 4x2 tại Việt Nam.

