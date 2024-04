Chi tiết "thánh lật" Toyota Fortuner bản GR Sport 2024 từ 1,3 tỷ đồng

Tại Thái Lan, Toyota Fortuner GR Sport 2024 mới có mức giá từ 1,969 triệu baht (khoảng 1,34 tỷ đồng). Mức giá này tăng nhẹ so với phiên bản trước, tuy nhiên xe lại không nhận được nhiều nâng cấp lớn. Về thiết kế ngoại thất, mẫu xe SUV Toyota Fortuner GR Sport 2024 mang đến cái nhìn khoẻ khoắn, nam tính với bộ lưới tản nhiệt cỡ lớn sơn đen bóng ở khu vực đầu xe. Xe được trang bị hệ thống đèn chiếu sáng Full LED ở cả phía trước và phía sau. Tiếp đến là gương chiếu hậu chỉnh điện màu đen tương phản với màu sơn ngoại thất, tay nắm cửa mạ crôm, cốp sau chỉnh điện rảnh tay, cánh lướt gió phía sau… Về kích thước, Toyota Fortuner GR Sport 2024 vẫn có số đo chiều dài 4.795 mm, rộng 1.855 mm, cao 1.835 mm, chiều dài cơ sở 2.750 mm, khoảng sáng gầm xe 193 mm. Bước vào trong cabin, Toyota Fortuner GR Sport 2024 chào đón người dùng với không gian nội thất mang tông màu đen chủ đạo với điểm nhấn màu bạc, đường chỉ khâu màu đỏ trên một số chi tiết. Hệ thống ghế ngồi được bọc da đen, đục lỗ. Tương tự, vô lăng của xe cũng được bọc da, có điểm nhấn màu đỏ cùng logo GR, tích hợp các phím chức năng và có thể điều chỉnh 4 hướng. Một số trang bị nổi bật trên Toyota Fortuner GR Sport 2024 có: màn hình thông tin MID màu TFT 4,2 inch hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây, màn hình âm thanh cảm ứng 9 inch, dàn âm thanh JBL Premium Audio 11 loa, chìa khóa Smart Key, hệ thống điều hòa tự động 2 vùng độc lập, lọc không khí PM 2.5. Chưa hết, xe còn có gương chiếu hậu chống chói tự động, hệ thống đèn viền nội thất Ambient Light, sạc không dây, thảm sàn cabin thiết kế mới, ghế trước thể thao chỉnh điện 8 hướng, ghế thứ hai có thể ngả lưng, tiến lùi. Về truyền động, Toyota Fortuner GR Sport 2024 dùng động cơ dầu 2.8L tăng áp, sản sinh công suất tối đa 224 mã lực tại 3.400 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 550 Nm tại 1.600 - 2.800 vòng/phút. Động cơ này kết hợp với hộp số tự động 6 cấp, hệ dẫn động 4 bánh 4WD. Động cơ hiện đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 5. Ngoài ra, Toyota Fortuner GR Sport 2024 còn được bổ sung thêm tính năng DPF - đốt sạch muội than tắc trong bộ lọc khí thải. Đồng thời, bổ sung thêm hệ thống Idling Stop để tự động ngắt động cơ giúp tiết kiệm nhiên liệu. Về an toàn, Toyota Fortuner GR Sport 2024 tại Thái Lan được trang bị: hệ thống kiểm soát hành trình Dynamic Radar Cruise Control, cảnh báo xe phía trước khởi hành, cảnh báo va chạm phía trước, cảnh báo áp suất lốp, camera 360 độ, cảm biến đỗ xe. Toyota Fortuner trước đây từng được mệnh danh là “thánh lật” tại Việt Nam. Đã có rất nhiều vụ tai nạn liên quan đến chiếc xe mà đa phần tại hiện trường, Fortuner đều nằm ngửa hoặc nằm nghiêng. Tuy nhiên, sau khi những phiên bản mởia đời thì hiện tượng này cũng biết mất. Video: Xem chi tiết SUV Toyota Fortuner GR Sport 2024 mới.

