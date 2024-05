“Chuyên cơ mặt đất” Lexus LM 2024 ra mắt bản 6 chỗ giá rẻ

Lexus LM 2024 mới đã lần đầu tiên trình làng trong triển lãm Ô tô Thượng Hải 2023. Đến tháng 12/2023, mẫu MPV hạng sang được mệnh danh "chuyên cơ mặt đất" này đã có mặt trên thị trường Nhật Bản với phiên bản Executive 4 chỗ ngồi. Mới đây, hãng Lexus tiếp tục bổ sung phiên bản 6 chỗ mang tên L cho dòng xe này tại thị trường Nhật Bản. Đây được xem như phiên bản tiêu chuẩn với giá rẻ hơn của Lexus LM ở xứ sở hoa anh đào. Tại thị trường Nhật Bản, Lexus LM 2024 bản L 6 chỗ có giá khởi điểm 15 triệu Yên (khoảng 2,43 tỷ đồng). Con số tương ứng của Lexus LM Executive 4 chỗ ở thị trường này là 20 triệu Yên (3,24 tỷ đồng). So với phiên bản Executive, Lexus LM L không có gì khác biệt về mặt thiết kế ngoại thất. Xe cũng được trang bị hệ thống đèn LED từ trước ra sau, lưới tản nhiệt hình con suốt cỡ lớn, vành la-zăng 17 inch hoặc 19 inch, cửa lùa chỉnh điện bên sườn và cửa cốp đóng/mở chỉnh điện. Sự khác biệt lớn nhất giữa Lexus LM L và Executive đương nhiên nằm bên trong xe. Tại đây, bản L mới được trang bị nội thất 3 hàng ghế với 6 chỗ ngồi. Đồng thời, Lexus LM L cũng không có vách ngăn giữa khoang lái và khoang hành khách, tích hợp màn hình 48 inch. 2 ghế ở giữa của bản L được thiết kế tách rời với nhau và cũng tích hợp màn hình cảm ứng để chỉnh các tính năng như điều hòa, vị trí ghế, rèm che nắng, hệ thống đèn,... Hành khách có thể tháo 2 màn hình này ra và sử dụng như máy tính bảng. Những trang bị còn lại của Lexus LM L vẫn tương tự bản Executive như ghế sưởi/thông hơi, bảng đồng hồ kỹ thuật số, màn hình cảm ứng trung tâm 14 inch Vô lăng đi kèm các nút cảm ứng, cửa sổ trời đôi, hệ thống âm thanh Mark Levinson 21 inch, sạc điện thoại không dây, cổng USB Type C, màn hình giải trí 14 inch treo trần trần và hệ thống đèn viền 64 màu trên trần/tapi cửa/sàn xe với 14 chủ đề. "Trái tim" của Lexus LM L là hệ truyền động hybrid với máy xăng tăng áp 4 xi-lanh, dung tích 2.4L và 2 mô-tơ điện nằm trên hai cầu, tạo ra công suất tổng cộng 363 mã lực. Xe sở hữu pin niken-hyđrua kim loại, hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian Direct4. Cuối cùng là những trang bị an toàn như 6 túi khí, hệ thống cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, cảnh báo phương tiện tới gần khi mở cửa, cảnh báo tiền va chạm, phanh tự động khẩn cấp, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, tự động giảm tốc độ khi ôm cua, Cảnh báo lệch làn đường tích hợp hỗ trợ giữ làn đường, hỗ trợ chuyển làn đường, hỗ trợ đỗ xe, camera 360 độ. Hiện Lexus LM thế hệ mới cũng đã được bán tại Việt Nam với 2 phiên bản là 7 chỗ và 4 chỗ. Giá bán của mẫu MPV hạng sang này tại Việt Nam dao động từ 7,29 - 8,71 tỷ đồng Video: Đánh giá MPV hạng sang Lexus LM 500h 2024 tại Việt Nam.

Lexus LM 2024 mới đã lần đầu tiên trình làng trong triển lãm Ô tô Thượng Hải 2023. Đến tháng 12/2023, mẫu MPV hạng sang được mệnh danh "chuyên cơ mặt đất" này đã có mặt trên thị trường Nhật Bản với phiên bản Executive 4 chỗ ngồi. Mới đây, hãng Lexus tiếp tục bổ sung phiên bản 6 chỗ mang tên L cho dòng xe này tại thị trường Nhật Bản. Đây được xem như phiên bản tiêu chuẩn với giá rẻ hơn của Lexus LM ở xứ sở hoa anh đào. Tại thị trường Nhật Bản, Lexus LM 2024 bản L 6 chỗ có giá khởi điểm 15 triệu Yên (khoảng 2,43 tỷ đồng). Con số tương ứng của Lexus LM Executive 4 chỗ ở thị trường này là 20 triệu Yên (3,24 tỷ đồng). So với phiên bản Executive, Lexus LM L không có gì khác biệt về mặt thiết kế ngoại thất. Xe cũng được trang bị hệ thống đèn LED từ trước ra sau, lưới tản nhiệt hình con suốt cỡ lớn, vành la-zăng 17 inch hoặc 19 inch, cửa lùa chỉnh điện bên sườn và cửa cốp đóng/mở chỉnh điện. Sự khác biệt lớn nhất giữa Lexus LM L và Executive đương nhiên nằm bên trong xe. Tại đây, bản L mới được trang bị nội thất 3 hàng ghế với 6 chỗ ngồi. Đồng thời, Lexus LM L cũng không có vách ngăn giữa khoang lái và khoang hành khách, tích hợp màn hình 48 inch. 2 ghế ở giữa của bản L được thiết kế tách rời với nhau và cũng tích hợp màn hình cảm ứng để chỉnh các tính năng như điều hòa, vị trí ghế, rèm che nắng, hệ thống đèn,... Hành khách có thể tháo 2 màn hình này ra và sử dụng như máy tính bảng. Những trang bị còn lại của Lexus LM L vẫn tương tự bản Executive như ghế sưởi/thông hơi, bảng đồng hồ kỹ thuật số, màn hình cảm ứng trung tâm 14 inch Vô lăng đi kèm các nút cảm ứng, cửa sổ trời đôi, hệ thống âm thanh Mark Levinson 21 inch, sạc điện thoại không dây, cổng USB Type C, màn hình giải trí 14 inch treo trần trần và hệ thống đèn viền 64 màu trên trần/tapi cửa/sàn xe với 14 chủ đề. "Trái tim" của Lexus LM L là hệ truyền động hybrid với máy xăng tăng áp 4 xi-lanh, dung tích 2.4L và 2 mô-tơ điện nằm trên hai cầu, tạo ra công suất tổng cộng 363 mã lực. Xe sở hữu pin niken-hyđrua kim loại, hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian Direct4. Cuối cùng là những trang bị an toàn như 6 túi khí, hệ thống cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, cảnh báo phương tiện tới gần khi mở cửa, cảnh báo tiền va chạm, phanh tự động khẩn cấp, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, tự động giảm tốc độ khi ôm cua, Cảnh báo lệch làn đường tích hợp hỗ trợ giữ làn đường, hỗ trợ chuyển làn đường, hỗ trợ đỗ xe, camera 360 độ. Hiện Lexus LM thế hệ mới cũng đã được bán tại Việt Nam với 2 phiên bản là 7 chỗ và 4 chỗ. Giá bán của mẫu MPV hạng sang này tại Việt Nam dao động từ 7,29 - 8,71 tỷ đồng Video: Đánh giá MPV hạng sang Lexus LM 500h 2024 tại Việt Nam.