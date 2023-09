Lexus LM 2024 từ 4,28 tỷ đồng tại Thái Lan, chờ về Việt Nam

Tại triển lãm Ô tô Quốc tế Gaikindo Indonesia (GIIAS) 2023 diễn ra vào tháng trước, hãng Lexus đã mang mẫu MPV hạng sang LM thế hệ mới đến trưng bày và giới thiệu. Tuy nhiên, Indonesia lại không phải là thị trường phân phối đầu tiên của Lexus LM 2024 mới ở khu vực Đông Nam Á, thay vào đó là Thái Lan. Tại thị trường Thái Lan, Lexus LM 2024 có 2 phiên bản là LM 350h Executive 7 chỗ và LM 350h Executive 4 chỗ. Giá bán tương ứng của 2 phiên bản này là 6,29 triệu Baht (khoảng 4,28 tỷ đồng) và 7,59 triệu Baht (5,16 tỷ đồng). So với cặp đôi Toyota Alphard và Vellfire 2024 vốn có giá từ 4,129 - 4,499 triệu Baht ở Thái Lan, mẫu MPV hạng sang này đắt hơn nhiều. Được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản vào Thái Lan, Lexus LM 2024 chỉ có 1 loại động cơ là máy xăng 4 xi-lanh, dung tích 2.5L, sản sinh công suất tối đa 190 mã lực tại tua máy 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 236 Nm tại tua máy 4.300 - 4.500 vòng/phút. Động cơ kết hợp với mô-tơ điện mạnh 182 mã lực và 270 Nm nằm trên cầu trước. Con số tương ứng của mô-tơ điện nằm trên cầu sau là 54 mã lực và 121 Nm. Tổng cộng, mẫu MPV hạng sang Lexus LM 2024 có công suất 250 mã lực, đi kèm hộp số tự động e-CVT và hệ dẫn động 4 bánh E-Four. Ngoài ra, xe còn có 3 chế độ lái là Normal, Eco và EV. Ở thế hệ mới, Lexus LM được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ TNGA (GA-K) tương tự Toyota Alphard và Vellfire 2024. So với thế hệ cũ, xe dài hơn 85 mm, rộng hơn 40 mm, cao hơn 10 mm. Kích thước dài x rộng x cao của xe lần lượt là 5.125 x 1.890 x 1.955 mm và chiều dài cơ sở đạt 3.000 mm. Xe dùng hệ thống treo độc lập MacPherson phía trước với thanh cân bằng và hệ thống treo độc lập đa liên kết đằng sau với giảm xóc biến thiên thích ứng. Tuy dùng chung khung gầm nhưng Lexus LM 2024 được áp dụng phong cách thiết kế khác biệt so với Toyota Alphard và Vellfire thế hệ mới. Mẫu MPV này vẫn giữ lại ngoại hình thanh lịch và sang trọng nhưng có thêm những đường gân sắc sảo hơn, tạo cảm giác linh hoạt. Bên cạnh đó là lưới tản nhiệt hình con suốt đặc trưng của thương hiệu Lexus nhưng đi kèm mắt lưới hình lục giác, sơn cùng màu thân xe, tương tự RX thế hệ mới. Chưa hết, Lexus LM 2024 còn sở hữu cụm đèn pha sắc sảo, hiện đại, đèn hậu chữ "L" nằm vắt ngang đuôi xe, vành hợp kim 19 inch với thiết kế đa chấu và cửa lùa chỉnh điện bên sườn. Khu vực trần xe ở cột B có thêm ngăn chứa ô để dùng trong ngày mưa gió. Bên trong mẫu MPV hạng sang này là 2 cấu hình, bao gồm 7 chỗ và 4 chỗ. Nội thất xe được thiết kế với ý tưởng Tazuna, lấy người lái làm trung tâm. Đó là lý do vì sao mọi trang bị xung quanh đều nằm trong tầm với của người lái, vừa tiện lợi vừa đảm bảo an toàn. Ở phiên bản 4 chỗ, nội thất của Lexus LM 2024 lấy cảm hứng thiết kế từ chuyên cơ hạng nhất nên giữa khoang lái và khoang hành khách có vách ngăn. Không chỉ tạo sự riêng tư cho hành khách phía sau, vách ngăn này còn đi kèm màn hình 48 inch, ngăn chứa đồ, tủ lạnh nhỏ và cổng sạc. Trong khoang hành khách phía sau của phiên bản 4 chỗ là 2 ghế thương gia với chất liệu da mềm mại, tích hợp tính năng sưởi, thông hơi và massage - 2 ghế này có thể ngả sâu về phía sau hơn so với thế hệ cũ, mang đến cảm giác thoải mái nhất cho hành khách. Tiếp theo đó là cửa sổ trời chia thành 2 mảnh bởi cụm điều khiển kéo dài và ốp gỗ trên trần xe cũng như hệ thống đèn viền trang trí nội thất 64 màu. Hành khách có thể dùng tính năng ra lệnh bằng giọng nói với câu lệnh "Hey Lexus" để đóng/mở rèm che nắng chỉnh điện. Hệ thống âm thanh vòm Mark Levinson Reference 3D có tính năng 2 vùng nhằm tách riêng âm thanh ở khoang lái và khoang hành khách. Nhờ đó, người ngồi phía trước và phía sau có thể nghe những nội dung khác nhau mà không sợ làm phiền người khác. Tương tự như vậy, cửa sổ trời, màn hình và hệ thống điều hòa của Lexus LM 2024 cũng có thể chỉnh độc lập theo ý muốn của từng hành khách. Không chỉ trang bị tiện nghi mà tính năng an toàn của Lexus LM 2024 cũng rất phong phú với 6 túi khí, hệ thống cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, cảnh báo phương tiện tới gần khi mở cửa và gói Lexus Safety System+. Gói công nghệ an toàn chủ động này bao gồm hệ thống cảnh báo tiền va chạm, phanh tự động khẩn cấp, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, tự động giảm tốc độ khi ôm cua, cảnh báo lệch làn đường tích hợp hỗ trợ giữ làn đường, hỗ trợ chuyển làn đường và đèn pha thích ứng tự động. Tại thị trường Thái Lan, mẫu MPV hạng sang này có 4 màu sơn ngoại thất là đen, trắng, đỏ và bạc. Trong khi đó, nội thất có 2 màu là trắng - nâu đồng và đen - xám đậm. Sau Thái Lan, Lexus LM 2024 nhiều khả năng sẽ tiếp tục ra mắt những thị trường Đông Nam Á khác như Việt Nam. Video: Khám phá "Chuyên cơ mặt đất" Lexus LM thế hệ mới.

