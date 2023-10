Lexus LM 2024 - chuyên cơ mặt đất cập bến Châu Âu, từ 2,67 tỷ đồng

Tương tự các thị trường khác, Lexus LM 2024 bản 4 chỗ là phiên bản cao cấp nhất, được hãng xe Nhật Bản mô tả với khẩu hiệu “is the pinnacle of luxury”, nghĩa là đỉnh cao của sự sang trọng. Theo đó, hàng ghế thứ hai của mẫu xe MPV Lexus LM 2024 được thiết kế tương tự ghế ngồi khoang hạng nhất trên các chuyến bay, hỗ trợ giảm rung lắc phần đầu, cải thiện tư thế ngồi và có thể ngả lưng hoàn toàn khi cần nghỉ ngơi. Hàng ghế thứ hai còn có góc nghiêng lý tưởng để ngăn người ngồi trượt về phía trước khi phanh xe, đi kèm chức năng sưởi, thông gió và mát-xa. Tất cả ghế ngồi đều được bọc da semi-aniline với phần đỡ bắp chân như kiểu ghế Ottoman. Trên phiên bản Lexus LM 7 chỗ, hàng ghế thứ hai cũng có thiết kế tương tự, trong khi hàng ghế thứ ba sẽ có thiết kế 2+1. Lexus cũng mang đến cho hành khách LM cảm giác như ngồi trên khoang hạng nhất với hệ thống âm thanh Mark Levinson 3D 23 loa và màn hình giải trí cỡ lớn 48 inch dành cho phiên bản 4 chỗ ngồi. Phiên bản cao cấp nhất còn trang bị hệ thống kiểm soát tiếng ồn chủ động ANC, lốp và la-zăng chống ồn. Trong khi phiên bản 7 chỗ sẽ trang bị thấp hơn đôi chút với hệ thống âm thanh 21 loa, đi kèm với màn hình giải trí 14 inch dành cho hành khách phía sau. Nhà sản xuất cũng không quên trang bị các tiện ích cao cấp dành cho hàng ghế trước, bao gồm: Màn hình giải trí cảm ứng 14 inch, sạc không dây chuẩn Qi, 2 cổng sạc USB-C, đèn nội thất ambient light, gương chiếu hậu trong xe kỹ thuật số, màn hình hiển thị kính lái HUD… Tại Châu Âu và UK, Lexus LM 350h sẽ được trang bị tiêu chuẩn dẫn động AWD, trong khi khách hàng tại Anh có thêm tùy chọn dẫn động cầu trước FWD. Tuy nhiên, tất cả đều đi kèm với 1 tùy chọn động cơ Hybrid 2.5L duy nhất, cho công suất tối đa đến 247 mã lực và mô-men xoắn cực đại đến 329 Nm. Động cơ trên khi kết hợp với hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian AWD cho thời gian tăng tốc từ 0-100 km/h trong 8,7 giây, và tốc độ tối đa là 190 km/h. Người lái sẽ có 4 chế độ lái gồm Normal, Eco, Sport và Custom. Lexus LM 2024 cũng được trang bị các tính năng an toàn hàng đầu bao gồm: Hỗ trợ đánh lái khẩn cấp, Điều khiển hành trình thích ứng, Hỗ trợ lái xe chủ động, Giám sát người lái, Hỗ trợ chuyển làn và Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía trước. Hệ thống phanh trên Lexus LM 2024 rất ấn tượng với chức năng Braking Posture Control. Theo đó, hệ thống sẽ kiểm soát độ nghiêng của thân xe khi phanh bằng cách thay đổi tỷ trọng giữa lực phanh trước và sau. Kết hợp với tính năng Smooth Stop Control sẽ giảm độ rung lắc, tạo cho người ngồi cảm giác êm ái hơn khi dừng lại. Hệ thống treo trên Lexus LM 2024 cũng được tối ưu hóa với kiểu MacPherson ở phía trước, kết hợp tay đòn kép ở phía sau, tối đa hóa sự thoải mái cho người ngồi. Ngoài ra, hệ thống treo còn trang bị van tùy chỉnh Frequency Sensitive Valves, liên tục thích ứng nhằm đem lại sự êm ái cao nhất với mọi điều kiện vận hành. Hiện tại Lexus vẫn chưa công bố giá bán cho từng thị trường riêng lẻ tại Châu Âu. Tuy nhiên, hãng xe Nhật Bản đã công bố giá bán Lexus LM 2024 dành riêng cho thị trường Anh Quốc với mức khởi điểm từ 89.995 bảng (2,67 tỷ đồng). Trong khi, phiên bản cao cấp nhất có mức giá từ 112.995 bảng (3,35 tỷ đồng). Video: Khám phá "Chuyên cơ mặt đất" Lexus LM 2024 mới.

