 Chủ xe Kia K3 được khuyên không nên sử dụng vì lỗi hệ thống lái.

Video: Giới thiệu Kia Forte GT 2023 mới. Chủ sở hữu của 3.866 chiếc Kia Forte đời 2023 đang được khuyến cáo không nên lái xe do lỗi sản xuất. Hãng xe Hàn cho biết một bộ phận do nhà cung cấp linh kiện Donghee sản xuất không đúng cách có thể bị hỏng, dẫn đến mất kiểm soát. Kia Forte tại Mỹ chính là tên khác của mẫu Kia K3 tại Việt Nam. Đợt triệu hồi liên quan đến những chiếc Forte được sản xuất từ ngày 12/4 đến ngày 7/6 năm 2023. Lượng xe này có phần tay đòn dưới ở phía trước bên phải có điểm kết nối khớp kém. Cuộc điều tra của Kia cho thấy lỗi xảy ra là do mối hàn không tốt, có thể bị lỏng dần theo thời gian.

Điều đó có thể khiến bộ phận này bị gãy, dẫn đến việc tay đòn phía dưới bị tách khỏi thanh ngang. Nếu điều đó xảy ra, độ chụm có thể thay đổi, có thể tác động bất ngờ đến hệ thống lái của xe Kia Forte và làm tăng nguy cơ xảy ra tai nạn. Hiện tại Kia chưa ghi nhận trường hợp tai nạn nào trong thực tế liên quan đến lỗi này. Thành phần gây lỗi có tên mã 54501-F2AA0.



Do tính chất có thể xảy ra đột ngột, ảnh hưởng của nó đến khả năng kiểm soát và an toàn của người lái rất nghiêm trọng, nên chủ sở hữu được khuyến khích không lái xe của mình cho đến khi hoàn tất biện pháp khắc phục. Nếu sở hữu một chiếc Forte 2023, bạn có thể tìm hiểu xem mẫu xe cụ thể của mình có nguy cơ gặp phải sự cố này hay không bằng cách sử dụng công cụ tra cứu số VIN của NHTSA (Cục Quản lý An toàn Giao thông Đường cao tốc Quốc gia).



Trong khi đó, Kia đang nỗ lực hoàn thành việc sửa chữa nhanh chóng và đã bắt đầu liên hệ với các chủ sở hữu kể từ ngày 27/9 vừa qua. Họ được khuyến khích sắp xếp với dịch vụ cứu hộ Kia Roadside Assistance để được kéo xe đến đại lý Kia gần nhất. Việc sửa chữa và kéo xe hoàn toàn miễn phí.

Hiện chưa thấy Kia có động thái nào với xe K3/Forte tại các quốc gia khác. Dòng xe này còn dùng tên Cerato tại một số thị trường nhất định.