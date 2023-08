Kia K3 2024 chốt lịch ra mắt, đèn hậu mới giống Seltos và Morning

Trong tháng 8/2023 này, tập đoàn Hyundai sẽ ra mắt hàng loạt mẫu xe mới. Ngoài Hyundai Santa Fe thế hệ mới và Kia Sorento phiên bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift) còn có cả K3 2024. Theo công bố, Kia K3 thế hệ mới sẽ chính thức ra mắt vào ngày 8/8 tới đây tại Mexico thay vì ở Hàn Quốc. Đây đồng thời cũng là sự kiện kỷ niệm 8 năm có mặt ở thị trường Mexico của thương hiệu Kia. Theo tin đồn, ở thị trường Trung Mỹ và Nam Mỹ, hãng Kia sẽ ghép K3 và Rio thành một dòng xe với 2 kiểu dáng sedan và hatchback. Trong khi đó, ở thị trường Hàn Quốc, Kia K3 sẽ bị "khai tử", không có thêm thế hệ mới. Động thái ra mắt phiên bản nâng cấp nhẹ của Kia K3 tại Hàn Quốc vào cuối tháng 7/2023 vừa qua đã phần nào cho thấy điều đó. Ngoài ra, hãng Kia còn tung ra hình ảnh "úp mở" đầu tiên của mẫu sedan hạng C này. Hình ảnh tuy không quá rõ ràng nhưng vẫn cho chúng ta thấy Kia K3 2024 mới sẽ được trang bị cụm đèn hậu mới. Đèn hậu của xe sẽ có thiết kế ôm lấy 2 góc đuôi xe và nối với nhau bằng dải đèn nằm vắt ngang cửa cốp. Tạo hình bên trong đèn hậu sẽ lấy cảm hứng thiết kế từ bản đồ sao, tương tự Kia Morning và Seltos phiên bản mới. Trước đó, Kia K3 2024 đã từng bị bắt gặp trên đường phố Hàn Quốc trong quá trình chạy thử. Chiếc xe này có vẻ là Kia K3 thế hệ mới dành cho các thị trường xuất khẩu. Qua đó, chúng ta có thể biết được một số trang bị mới khác của mẫu sedan hạng C này. Cụ thể, Kia K3 2024 được bổ sung cụm đèn pha LED nằm dọc mới, theo phong cách giống ô tô điện EV9. Tương tự đèn hậu, cụm đèn pha này có vẻ còn được tích hợp dải đèn LED định vị ban ngày với thiết kế lấy cảm hứng từ bản đồ sao, giống Kia Seltos và Morning mới. Tiếp theo đó là lưới tản nhiệt cỡ lớn và dự kiến sẽ thay đổi thiết kế bên trong. Phía trên là nắp ca-pô rộng và có thiết kế thấp, gợi liên tưởng đến Hyundai Elantra 2023 đã ra mắt tại Hàn Quốc vào hồi đầu năm nay. Ở bên sườn, Kia K3 2024 có thêm vành la-zăng mới với thiết kế đa chấu và sơn màu đen bóng. Bộ vành này có đường kính 17 inch và đi kèm lốp 225/45R17 tiêu chuẩn. Trên lốp của xe còn có ký hiệu "CL4", xác nhận đây chính là Kia K3 thế hệ thứ 4. Đáng tiếc là hiện hình ảnh nội thất và trang bị của Kia K3 2024 vẫn chưa được hé lộ. Tuy nhiên, hộp màu đen ở giữa hốc gió trung tâm trên cản trước chứng tỏ mẫu sedan hạng C này sẽ có các tính năng an toàn chủ động ADAS. Tại Việt Nam, Kia K3 hiện đang được bán với 5 phiên bản, bao gồm 1.6 MT, 1.6 Luxury, 1.6 Premium, 2.0 Premium và 1.6 Turbo GT, với giá bán dao động từ 579 - 759 triệu đồng. Với giá bán này, Kia K3 là một trong những mẫu sedan hạng C rẻ nhất tại thị trường Việt Nam. Video: Kia K3 2024 thế hệ mới lộ diện.

Trong tháng 8/2023 này, tập đoàn Hyundai sẽ ra mắt hàng loạt mẫu xe mới. Ngoài Hyundai Santa Fe thế hệ mới và Kia Sorento phiên bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift) còn có cả K3 2024. Theo công bố, Kia K3 thế hệ mới sẽ chính thức ra mắt vào ngày 8/8 tới đây tại Mexico thay vì ở Hàn Quốc. Đây đồng thời cũng là sự kiện kỷ niệm 8 năm có mặt ở thị trường Mexico của thương hiệu Kia. Theo tin đồn, ở thị trường Trung Mỹ và Nam Mỹ, hãng Kia sẽ ghép K3 và Rio thành một dòng xe với 2 kiểu dáng sedan và hatchback. Trong khi đó, ở thị trường Hàn Quốc, Kia K3 sẽ bị "khai tử", không có thêm thế hệ mới. Động thái ra mắt phiên bản nâng cấp nhẹ của Kia K3 tại Hàn Quốc vào cuối tháng 7/2023 vừa qua đã phần nào cho thấy điều đó. Ngoài ra, hãng Kia còn tung ra hình ảnh "úp mở" đầu tiên của mẫu sedan hạng C này. Hình ảnh tuy không quá rõ ràng nhưng vẫn cho chúng ta thấy Kia K3 2024 mới sẽ được trang bị cụm đèn hậu mới. Đèn hậu của xe sẽ có thiết kế ôm lấy 2 góc đuôi xe và nối với nhau bằng dải đèn nằm vắt ngang cửa cốp. Tạo hình bên trong đèn hậu sẽ lấy cảm hứng thiết kế từ bản đồ sao, tương tự Kia Morning và Seltos phiên bản mới. Trước đó, Kia K3 2024 đã từng bị bắt gặp trên đường phố Hàn Quốc trong quá trình chạy thử. Chiếc xe này có vẻ là Kia K3 thế hệ mới dành cho các thị trường xuất khẩu. Qua đó, chúng ta có thể biết được một số trang bị mới khác của mẫu sedan hạng C này. Cụ thể, Kia K3 2024 được bổ sung cụm đèn pha LED nằm dọc mới, theo phong cách giống ô tô điện EV9. Tương tự đèn hậu, cụm đèn pha này có vẻ còn được tích hợp dải đèn LED định vị ban ngày với thiết kế lấy cảm hứng từ bản đồ sao, giống Kia Seltos và Morning mới. Tiếp theo đó là lưới tản nhiệt cỡ lớn và dự kiến sẽ thay đổi thiết kế bên trong. Phía trên là nắp ca-pô rộng và có thiết kế thấp, gợi liên tưởng đến Hyundai Elantra 2023 đã ra mắt tại Hàn Quốc vào hồi đầu năm nay. Ở bên sườn, Kia K3 2024 có thêm vành la-zăng mới với thiết kế đa chấu và sơn màu đen bóng. Bộ vành này có đường kính 17 inch và đi kèm lốp 225/45R17 tiêu chuẩn. Trên lốp của xe còn có ký hiệu "CL4", xác nhận đây chính là Kia K3 thế hệ thứ 4. Đáng tiếc là hiện hình ảnh nội thất và trang bị của Kia K3 2024 vẫn chưa được hé lộ. Tuy nhiên, hộp màu đen ở giữa hốc gió trung tâm trên cản trước chứng tỏ mẫu sedan hạng C này sẽ có các tính năng an toàn chủ động ADAS. Tại Việt Nam, Kia K3 hiện đang được bán với 5 phiên bản, bao gồm 1.6 MT, 1.6 Luxury, 1.6 Premium, 2.0 Premium và 1.6 Turbo GT, với giá bán dao động từ 579 - 759 triệu đồng. Với giá bán này, Kia K3 là một trong những mẫu sedan hạng C rẻ nhất tại thị trường Việt Nam. Video: Kia K3 2024 thế hệ mới lộ diện.