Chi tiết Kia K3 2024 - sedan cỡ B nhưng "xịn sò" hơn nhiều Toyota Vios

Tại thị trường Mexico, Kia đã chính thức giới thiệu mẫu sedan hạng K3, đáng chú ý đây là thế hệ mới của dòng xe Rio chứ không phải của K3/Cerato như trước đây. Hãng cho biết sự thay đổi cuat Kia K3 2024 mới sẽ sắp xếp lại dải sản phẩm để định hình lại thị trường. Theo đó mẫu xe sedan Kia K3 2024 mới ra mắt có chiều dài rộng cao lần lượt 4.545 x 1.765 x 1.475 mm, trục cơ sở 2.670 mm, thông số này nhỏ hơn so với Kia K3 đang phân phối tại Việt Nam có thông số tương ứng là 4.640 x 1.800 x 1.450 mm và trục cơ sở 2.700 mm. Ở ngoại thất xe gần như thay đổi thiết kế khi mang nhiều cảm hứng từ Kia K5 hơn với kiểu dáng coupe được vuốt cong về phía sau. Xe vẫn có thiết kế mũi hỗ thông qua lưới tản nhiệt nối liền cụm đèn pha với dải đèn Led ban ngày có họa tiết cầu kỳ. Hai bên hông xe có thêm vòm bánh xe tối màu đi kèm các đường gân dập nổi, đáng chú ý phần đuôi xe được tinh chỉnh theo phong cách gọn gàng với ốp cản dưới mỏng, phần đèn hậu Led được kết nối bởi một thanh đèn chạy ngang theo xu hướng hiện nay. Nội thất của Kia K3 2024 cũng được cải tiến hoàn toàn so với Rio cũ với thiết kế mặt táp-lô đơn giản hơn, gợi liên tưởng đến xe điện Kia EV6. Điểm nhấn bên trong xe là màn hình cong mới đặt nổi trên mặt táp-lô, tích hợp bảng đồng hồ kỹ thuật số 4,2 inch và màn hình cảm ứng trung tâm 10,25 inch. Cụm nút bấm và màn hình hiển thị của hệ thống điều hòa bên dưới. Ngoài ra, xe còn được trang bị vô lăng 2 chấu tương tự Kia EV6, hệ thống điều hòa tự động 2 vùng, cửa gió dành cho hàng ghế sau, hệ thống đèn viền trang trí nội thất 64 màu, kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây, kết nối Bluetooth với 2 thiết bị cùng lúc và cổng USB Type C. Chỉ đáng tiếc là xe vẫn dùng phanh tay cơ thay vì phanh tay điện tử. Không chỉ tiện nghi, Kia K3 2024 còn có nhiều trang bị an toàn đáng chú ý như 6 túi khí và hàng loạt tính năng trợ lái nâng cao ADAS. Cụ thể hơn, bản cao cấp của xe sẽ có hệ thống tránh va chạm phía trước, hỗ trợ giữ làn đường, hỗ trợ tránh va chạm trong điểm mù, hỗ trợ tránh va chạm với phương tiện cắt ngang khi lùi và cảnh báo mất tập trung. Về vận hành, Kia K3 sẽ trang bị máy xăng 1.6L cho công suất 121 mã lực, 157 Nm mô-men xoắn đi tùy chọn hộp số sàn hoặc tự động 6 cấp. Phiên bản GT-Line sẽ trang bị động cơ 2.0L cho công suất 150 mã lực đi kèm hộp số tự động 6 cấp và lẫy chuyển số gắn vô lăng và vẫn chưa có thông tin gì về bản hybrid. Giá xe Kia K3 2024 chưa công bố, xe sẽ được lắp ráp ở nhà máy đặt tại Nuevo Leon, Mexico. Xe sẽ bắt đầu được bán ra thị trường từ quý IV năm nay. Theo một số nguồn tin, Kia Rio sẽ bị khai tử ở một số thị trường như châu Âu, Bắc Mỹ, Anh, Úc và Nam Phi. Do đó, mẫu sedan hạng B Kia K3 này có thể sẽ nhắm đến những thị trường đang nổi như châu Mỹ Latinh, Trung Đông và Đông Nam Á. Tại Việt Nam, Kia K3 được định vị tại phân khúc sedan hạng C cạnh tranh với các đối thủ chính như Hyundai Elantra, Mazda 3, MG 5 và một số cái tên khác như Toyota Corolla Altis hay Honda Civic. Theo báo cáo bán hàng của Vama thì trong tháng 6 có 200 xe được Kia K3 được bán ra xếp thứ 3 phân khúc và xếp thứ 2 nếu tính tổng doanh số nửa đầu năm với 1.495 xe bàn giao. Video: Chi tiết Kia K3 2024 mới vừa ra mắt.

