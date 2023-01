Chồng Đoàn Di Băng tậu KTM Brabus 1300 R siêu hiếm hơn 2,2 tỷ

Mới đây, doanh nhân Nguyễn Quốc Vũ chồng của Đoàn Di Băng vừa khiến cư dân mạng trầm trồ khi chia sẻ hình ảnh của bộ đôi “cực phẩm" Mercedes-AMG G 63 Edition 1 độ Brabus và chiếc xe môtô KTM Brabus 1300 R siêu hiếm. Trong đó, chiếc naked bike gây chú ý hơn cả vì đây là mẫu xe đầu tay đánh dấu sự hợp tác giữa KTM và BRABUS - một trong những hãng độ xe hàng đầu thế giới. KTM Brabus 1300 R của chồng Di Băng chỉ được sản xuất với số lượng giới hạn 154 chiếc trên toàn thế giới cho 2 phối màu và tất cả đều đã được đặt trước. Trên toàn Đông Nam Á hiện chỉ có Việt Nam là nước sở hữu tới 2 chiếc KTM Brabus 1300 R và 1 trong số đó thuộc sở hữu của doanh nhân Nguyễn Quốc Vũ. Xe của nhà Đoàn Di Bằng thuộc phiên bản màu Magma Red.KTM Brabus 1300 R tại Việt Nam được phát triển dựa trên chiếc KTM 1290 Super Duke R EVO. Tuy nhiên, KTM Brabus 1300 R vẫn có những điểm khác biệt so với “người anh”. Đầu tiên phải kể đến bộ mâm đúc Monoblock Z 9 chấu, kích thước 17 inch. Đây là kiểu mâm thường thấy trên các bản độ Mercedes của Brabus. Đi kèm với nó là bộ lốp thể thao Bridgestone S22 Battlax. Đáng chú ý, hệ thống phanh đĩa trước được lắp thêm khe hướng gió giúp tản nhiệt kẹp phanh. Tiếp đến là cụm đèn trước full LED thiết kế hình tròn lạ mắt, mang đến cho KTM Brabus 1300 R một diện mạo ấn tượng hơn. Trên 1300 R, một số chi tiết còn được Brabus làm gia công CNC như kẹp ba, tay thắng, tay côn, bình chứa dung dịch làm mát, nắp bình dầu và gác chân có thể điều chỉnh 12 nấc. Tương tự nhiều dòng xe khác do BRABUS phát triển, các chi tiết như ốp đèn pha, tấm chắn bùn, cửa hút gió, ốp bình xăng, gù bảo vệ gót chân và tay lái đều được làm từ sợi carbon. Về truyền động, KTM Brabus 1300 R vẫn sử dụng loại động cơ V-Twin 1.301cc sản sinh công suất 180 mã lực tại vòng tua máy 9.500 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại đạt 140 Nm tại 8.000 vòng/phút. KTM Brabus 1300 R cung cấp cho người dùng 5 chế độ lái phù hợp với nhiều điều kiện và nhu cầu đi đường khác nhau, bao gồm: Rain, Street, Sport, Track và Performance. Để phù hợp với sức mạnh động cơ, KTM BRABUS 1300 R sử dụng hệ thống phuộc điện tử bán tự động WP APEX Semi-Active 48 mm thế hệ 2. Xe có 6 chế độ giảm chấn bao gồm: Comfort, Street, Sport, Track, Advanced và Auto, người lái có thể điều chỉnh ngay trên màn hình TFT. Theo công bố của nhà sản xuất, KTM BRABUS 1300 R có mức tiêu hao nhiên liệu khoảng 5,5 lít/100 km. Dung tích bình nhiên liệu lên tới 16 lít và trọng lượng xe ở mức 194 kg. KTM BRABUS 1300 R còn sở hữu một loạt các hệ thống an toàn, hỗ trợ người lái như: hệ thống chống trượt MTC, hệ thống kiểm soát trượt bánh MSR, hệ thống chống bó cứng phanh hỗ trợ khi vào cua Cornering ABS với chế độ Supermoto, hệ thống kiểm soát hành trình Cruise Control, cảm biến áp suất lốp TPMS, sang số nhanh Quickshifter+, đèn báo phanh khẩn cấp Adaptive Brake Light và công nghệ mở khóa từ xa. Tại Việt Nam, mức giá để sở hữu KTM BRABUS 1300 R là 2,209 tỷ đồng, con số có thể mua được một chiếc xe sang như Mercedes C hoặc E-Class tại Việt Nam tuỳ phiên bản. Lý do chiếc naked bike này có giá cao hơn gấp đôi so với thị trường nước ngoài là do Brabus 1300 R được nhập nguyên chiếc từ Áo và là "hàng hiếm". Video: Giới thiệu siêu phẩm hai bánh KTM Brabus 1300 R.

