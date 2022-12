Chi tiết KTM RC 390 2022 tại Việt Nam, giá 209 triệu đồng

Mới đây, KTM Việt Nam vừa giới thiệu phiên bản mới của mẫu sportbike đến từ nước Áo, RC 390. So với thế hệ cũ, KTM RC 390 2022 mới đã có sự thay đổi về mặt thiết kế và được bổ sung thêm trang bị. Mẫu xe môtô thể thao KTM RC 390 có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 2.045 x 799 x 1.137 mm, trục cơ sở 1.343 mm, khoảng sáng gầm 158 mm, chiều cao yên 824 mm và khối lượng khô 155 kg. KTM RC 390 bản 2022 có phong cách thiết kế được lấy cảm hứng từ những mẫu xe đua của giải Grand Prix. Hệ thống đèn trước được tạo hình trông quen thuộc và dễ nhìn hơn. Kính chắn gió và dàn áo trước thiết kế lại nhằm tối ưu hóa yếu tố khí động học và tăng cường sự thoải mái khi lái. Chiếc sportbike có khung sườn chính dạng mắt cáo và khung phụ mới giúp giảm 1,5 kg khối lượng so với bản cũ. Hệ thống điện được đưa về sau thay vì phía trước bình xăng như phiên bản cũ, tạo thêm không gian để nâng cấp dung tích bình xăng lên 13 lít. Đồng thời, bộ mâm xe cũng được tinh chỉnh để nhẹ hơn 3,4 kg. Bước sang thế hệ mới, RC 390 còn được cải tiến khả năng vận hành nhờ trang bị hệ thống treo tùy chỉnh cơ học của hãng WP. Cụ thể, phuộc trước WP APEX Upside-down có thể điều chỉnh độ nén và độ hồi thông qua nút chỉnh ở hai bên phuộc. Phuộc sau WP APEX monoshock cũng có thể điều chỉnh tải trước và độ hồi với 5 nấc chỉnh. Đây được xem là một trong những ưu điểm vượt trội của mẫu xe nhà KTM trước các đối thủ như Yamaha YZF-R3 hay Kawasaki Ninja 400. Về trang bị công nghệ, KTM RC 390 có hệ thống chống bó cứng phanh ABS có chế độ Supermoto ABS, cho phép người điều khiển tắt ABS ở bánh sau. Tiếp đến là bộ cảm biến IMU 3D, hệ thống chống trượt MTC có cảm biến góc nghiêng, ứng dụng KTM My Ride và sang số nhanh Quickshift+ (cần cài đặt). Chưa hết, KTM RC 390 còn được trang bị màn hình TFT màu với cảm biến ánh sáng và ứng dụng KTM My Ride. Người lái có thể nhận cuộc gọi đến và nghe nhạc khi đang di chuyển trên đường. Về truyền động, KTM RC 390 được trang bị động cơ xy-lanh đơn, dung tích 373 cc, DOHC, làm mát bằng chất lỏng, cho công suất 44 mã lực tại 9000 v/ph và mô-men xoắn 37 Nm tại 7.000 v/ph. Bộ lọc gió được mở rộng 40% so với phiên bản cũ, cung cấp nhiều không khí hơn cho động cơ. Hộp số 6 cấp. Tại thị trường Việt Nam, giá xe KTM RC 390 chính hãng được chào bán từ 209 triệu đồng, mức giá này tương đối cao so với hai đối thủ cùng phân khúc là Yamaha YZF-R3 (giá 132 triệu đồng) và Kawasaki Ninja 400 (159 triệu đồng). Tuy nhiên, KTM RC 390 lại sở hữu khá nhiều công nghệ hiện đại cùng khả năng vận hành ấn tượng. Video: Giới thiệu chi tiết KTM RC 390 2022 thế hệ mới.

Mới đây, KTM Việt Nam vừa giới thiệu phiên bản mới của mẫu sportbike đến từ nước Áo, RC 390. So với thế hệ cũ, KTM RC 390 2022 mới đã có sự thay đổi về mặt thiết kế và được bổ sung thêm trang bị. Mẫu xe môtô thể thao KTM RC 390 có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 2.045 x 799 x 1.137 mm, trục cơ sở 1.343 mm, khoảng sáng gầm 158 mm, chiều cao yên 824 mm và khối lượng khô 155 kg. KTM RC 390 bản 2022 có phong cách thiết kế được lấy cảm hứng từ những mẫu xe đua của giải Grand Prix. Hệ thống đèn trước được tạo hình trông quen thuộc và dễ nhìn hơn. Kính chắn gió và dàn áo trước thiết kế lại nhằm tối ưu hóa yếu tố khí động học và tăng cường sự thoải mái khi lái. Chiếc sportbike có khung sườn chính dạng mắt cáo và khung phụ mới giúp giảm 1,5 kg khối lượng so với bản cũ. Hệ thống điện được đưa về sau thay vì phía trước bình xăng như phiên bản cũ, tạo thêm không gian để nâng cấp dung tích bình xăng lên 13 lít. Đồng thời, bộ mâm xe cũng được tinh chỉnh để nhẹ hơn 3,4 kg. Bước sang thế hệ mới, RC 390 còn được cải tiến khả năng vận hành nhờ trang bị hệ thống treo tùy chỉnh cơ học của hãng WP. Cụ thể, phuộc trước WP APEX Upside-down có thể điều chỉnh độ nén và độ hồi thông qua nút chỉnh ở hai bên phuộc. Phuộc sau WP APEX monoshock cũng có thể điều chỉnh tải trước và độ hồi với 5 nấc chỉnh. Đây được xem là một trong những ưu điểm vượt trội của mẫu xe nhà KTM trước các đối thủ như Yamaha YZF-R3 hay Kawasaki Ninja 400. Về trang bị công nghệ, KTM RC 390 có hệ thống chống bó cứng phanh ABS có chế độ Supermoto ABS, cho phép người điều khiển tắt ABS ở bánh sau. Tiếp đến là bộ cảm biến IMU 3D, hệ thống chống trượt MTC có cảm biến góc nghiêng, ứng dụng KTM My Ride và sang số nhanh Quickshift+ (cần cài đặt). Chưa hết, KTM RC 390 còn được trang bị màn hình TFT màu với cảm biến ánh sáng và ứng dụng KTM My Ride. Người lái có thể nhận cuộc gọi đến và nghe nhạc khi đang di chuyển trên đường. Về truyền động, KTM RC 390 được trang bị động cơ xy-lanh đơn, dung tích 373 cc, DOHC, làm mát bằng chất lỏng, cho công suất 44 mã lực tại 9000 v/ph và mô-men xoắn 37 Nm tại 7.000 v/ph. Bộ lọc gió được mở rộng 40% so với phiên bản cũ, cung cấp nhiều không khí hơn cho động cơ. Hộp số 6 cấp. Tại thị trường Việt Nam, giá xe KTM RC 390 chính hãng được chào bán từ 209 triệu đồng, mức giá này tương đối cao so với hai đối thủ cùng phân khúc là Yamaha YZF-R3 (giá 132 triệu đồng) và Kawasaki Ninja 400 (159 triệu đồng). Tuy nhiên, KTM RC 390 lại sở hữu khá nhiều công nghệ hiện đại cùng khả năng vận hành ấn tượng. Video: Giới thiệu chi tiết KTM RC 390 2022 thế hệ mới.