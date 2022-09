Hãng xe máy KTM ra mắt siêu xe X-Bow GT-XR hơn 7 tỷ đồng

Hãng KTM chuyên sản xuất môtô nổi tiếng đến từ nước Áo đã cho công bố sản phẩm mới nhất của họ mang tên KTM X-Bow GT-XR 2023 mới, một mẫu xe thể thao hiệu năng cao. Đây cũng là phiên bản xe chạy phố hợp pháp, kế thừa đầy đủ tinh hoa công nghệ của các mẫu xe đua X-Bow trước đây gồm GTX và GT2. Siêu xe KTM X-Bow GT-XR có kiểu dáng hầm hố giống với phong cách của những phiên bản tiền nhiệm, nhưng được tinh chỉnh lại nhiều chi tiết để xe có thể lưu thông trên đường công cộng mà không gặp rắc rối với pháp luật. Sự khác biệt rõ rệt nhất là cánh gió sau chủ động kiểu mới có kích thước nhỏ hơn, thay thế cho cánh đuôi cổ thiên nga to bản của các biến thể GTX/GT2 trước đây. Ở đầu xe, cụm đèn pha LED được điều chỉnh để tuân thủ các quy định về an toàn. Bộ khuếch tán gió trước vẫn tạo hình giống các bản xe đua nhưng nay có thêm một khoảng trống ở vị trí hốc hút gió, dùng để đặt biển số. Cản trước có họa tiết tổ ong mới tinh tế và bắt mắt. Đặc biệt, thiết kế khoang lái kín với cơ cấu đóng/mở mang phong cách của những mẫu máy bay chiến đấu tạo điểm nhấn cho xe. X-Bow GT-XR được trang bị tiêu chuẩn mâm thể thao OZ Racing với kích thước 19 inch ở cầu trước và 20 inch ở cầu sau. Hệ thống treo Sachs có thể thay đổi được chiều cao. Hệ thống phanh gồm đĩa bằng chất liệu carbon-ceramic và kẹp phanh nguyên khối siêu nhẹ với 8 piston, đi kèm tùy chọn khóa trung tâm. Bộ khung xe liền khối được làm từ sợi carbon chỉ nặng 89 kg, giúp cho khối lượng của xe chỉ duy trì ở mức 1.250 kg, không chênh quá nhiều so với con số 1.048 kg của bản đua thuần chất GTX. Dung tích bình xăng và thể tích khoang hành lý lần lượt là 96 lít và 160 lít. Thiết kế được tối ưu về khí động học cho phép chiếc xe có thể di chuyển một quãng đường tối đa hơn 1.000 km mới cần nạp thêm nhiên liệu Bên trong khoang lái là 2 chỗ ngồi được tạo nên bởi bộ ghế thể thao làm hoàn toàn từ sợi carbon, tích hợp dây đai an toàn 4 điểm và những miếng đệm ghế có thể tùy biến được. Cụm vô-lăng bằng sợi carbon đúng theo phong cách xe đua, tích hợp màn hình hiển thị thông số tốc độ cùng các nút điều khiển thiết yếu và toàn bộ cụm này cũng có thể tháo rời được. KTM thiết kế các bàn đạp ga/phanh có thể thay đổi vị trí theo thể trạng của người lái. Khu vực quanh cần số có 2 màn hình cảm ứng dạng đơn sắc, xen lẫn các nút bấm vật lý. Tuy mang triết lý tối giản của xe đua nhưng X-Bow GT-XR vẫn có nhiều tiện nghi như hệ thống giải trí kết nối Bluetooth, camera lùi, hệ thống điều hòa... Xe cũng ứng dụng camera quan sát phía sau nhỏ gọn thay cho gương chiếu hậu. Cung cấp sức mạnh cho chiếc xe là động cơ 5 xy-lanh thẳng hàng tăng áp TFSI dung tích 2.5L, giống như loại từng trang bị cho Audi RS3 hoặc Audi TT RS. Động cơ này có công suất 493 mã lực và mô-men xoắn cực đại 581 Nm, từng đoạt nhiều giải thưởng danh giá. Cùng với đó là hộp số 7 cấp ly hợp kép DQ500, cũng là công nghệ từ tập đoàn Volkswagen. KTM X-Bow GT-XR trang bị hệ dẫn động cầu sau, tích hợp vi sai điện tử chống trượt. Xe có khả năng tăng tốc 0-100 km/h chỉ trong 3,4 giây, trước khi đạt vận tốc tối đa 280 km/hGiá xe KTM X-Bow GT-XR 2023 khởi điểm từ 300.000 USD (khoảng 7 tỷ đồng), chưa bao gồm các trang bị tùy chọn. X-Bow GT-XR được sản xuất thủ công tại nhà máy KTM ở Graz, Áo và dự kiến mỗi năm sẽ chỉ có 100 chiếc được ra lò. Video: Giới thiệu siêu xe KTM X-Bow GT-XR 2023.

