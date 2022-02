Chiếc Morgan Plus Four hơn 6 tỷ của đại gia kín tiếng Sài Gòn

Vào cuối tháng 1 vừa qua, lô xe Morgan đã được 1 người chuyên nhập khẩu siêu xe mang về nước để phục vụ các đại gia Việt thích chơi hàng lạ. Trong lô này, doanh nhân Nguyễn Quốc Cường đã sở hữu chiếc xe thể thao mui trần Morgan Plus Four hàng hiếm với màu xanh dương rất đẹp mắt. Chỉ vài ngày sau đó, 1 người sưu tầm siêu xe kín tiếng ở Sài thành cũng đã chốt một chiếc xe Morgan Plus Four khác. Được biết, dù mua xe Morgan Plus Four màu độc sau Cường Đô la nhưng vị doanh nhân này đã nhanh chóng đăng ký biển số cho xe trước Tết Nguyên đán để có xe du Xuân. Morgan Plus Four của nhà sưu tầm siêu xe ở Sài thành có màu xanh lá cùng các chi tiết khác được mạ crôm bóng loáng. Mui xe bằng vải cũng được hoàn thành màu xanh lá. Nội thất xe được bọc màu da bò. Phần mui vải của xe mất gần 20 giây để đóng lại cũng như mở mui ra. Ngoài chiếc xe thể thao Morgan Plus Four mới tậu, doanh nhân này còn sở hữu nhiều siêu xe như Ferrari 599 GTB Fiorano, Lamborghini Huracan LP610-4 màu xám độ chính hãng hay Lamborghini Murcielago LP640-4 màu xanh cốm cùng nhiều siêu xe hay xe thể thao và xe cổ khác. Về sức mạnh, Morgan Plus Four của nhà sưu tập siêu xe ở Sài thành chỉ được trang bị động cơ I4, dung tích 2.0 lít tăng áp của BMW, sản sinh công suất tối đa 255 mã lực và mô-men xoắc cực đại 400 Nm khi xe sử dụng hộp số tự động và số sàn 6 cấp chỉ là 350 Nm. Morgan Plus Four có thể tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h chỉ trong thời gian 4,8 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 240 km/h. Xe sử dụng hệ thống treo xương đòn kép. Trọng lượng xe chỉ 1 tấn và sử dụng khung gầm từ gỗ tần bì. Mức giá xe Morgan Plus Four này được dự đoán khoảng hơn 6 tỷ đồng tại Việt Nam. Video: Morgan Plus Four - Xe mui trần hoài cổ thời hiện đại.

