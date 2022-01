Cường Đô là chi tiền tỷ tậu "xế lạ” Morgan Plus Four chơi Tết

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, doanh nhân Nguyễn Quốc Cường (Cường Đô la) đã chia sẻ những hình ảnh chào mừng chiếc Morgan Plus Four mui trần đã gia nhập vào bộ sưu tập dàn xế cực khủng của anh. Chiếc Morgan Plus Four của Cường Đô la do một đơn vị chuyên kinh doanh xe sang và siêu xe đưa về. Qua những hình ảnh mà vị doanh nhân trẻ chia sẻ, có thể thấy chiếc xe thể thao Anh Quốc thuộc thế hệ mới nhất và cũng là chiếc xe đầu tiên cập bến Việt Nam. So với những hàng khủng mà đại gia siêu xe Cường Đô la đang sở hữu thì chiếc Morgan Plus Four này không phải là mẫu xe quá đắt giá nhưng nó lại là mẫu xe khác lạ nhất trong bộ sưu tập của anh. Chiếc Morgan Plus Four đầu tiên về Việt Nam được hoàn thiện trong lớp “áo” màu xanh dương nổi bật, kết hợp với một số chi tiết màu đen tương phản như mâm xe và mui vải. Về phần nội thất, Morgan Plus Four được bọc da màu đỏ đậm mang tới cảm giác sang trọng và cổ điển. Xe được trang bị đồng hồ cơ, màn hình nhỏ sau vô-lăng và không có màn hình giải trí trung tâm. Vô lăng của Morgan Plus Four không tích hợp các phím chức năng như đa số các dòng xe trên thị trường hiện nay, thêm vào đó là phanh tay dạng cơ và cần số “gật gù” đặc trưng của BMW. Về truyền động, Morgan Plus Four được trang bị động cơ I4 dung tích 2 lít do BMW phát triển, cho công suất 255 mã lực, mô-men xoắn 400 Nm. Xe có thể tăng tốc 0-100 km/h chỉ trong 4,8 giây nhờ khối lượng nhẹ chỉ hơn 1 tấn. Vận tốc tối đa của xe đạt 240 km/h. Mức giá xe Morgan Plus Four vẫn là một ẩn số. Video: Chi tiết Morgan Plus Four mui trần hoài cổ.

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, doanh nhân Nguyễn Quốc Cường (Cường Đô la) đã chia sẻ những hình ảnh chào mừng chiếc Morgan Plus Four mui trần đã gia nhập vào bộ sưu tập dàn xế cực khủng của anh. Chiếc Morgan Plus Four của Cường Đô la do một đơn vị chuyên kinh doanh xe sang và siêu xe đưa về. Qua những hình ảnh mà vị doanh nhân trẻ chia sẻ, có thể thấy chiếc xe thể thao Anh Quốc thuộc thế hệ mới nhất và cũng là chiếc xe đầu tiên cập bến Việt Nam. So với những hàng khủng mà đại gia siêu xe Cường Đô la đang sở hữu thì chiếc Morgan Plus Four này không phải là mẫu xe quá đắt giá nhưng nó lại là mẫu xe khác lạ nhất trong bộ sưu tập của anh. Chiếc Morgan Plus Four đầu tiên về Việt Nam được hoàn thiện trong lớp “áo” màu xanh dương nổi bật, kết hợp với một số chi tiết màu đen tương phản như mâm xe và mui vải. Về phần nội thất, Morgan Plus Four được bọc da màu đỏ đậm mang tới cảm giác sang trọng và cổ điển. Xe được trang bị đồng hồ cơ, màn hình nhỏ sau vô-lăng và không có màn hình giải trí trung tâm. Vô lăng của Morgan Plus Four không tích hợp các phím chức năng như đa số các dòng xe trên thị trường hiện nay, thêm vào đó là phanh tay dạng cơ và cần số “gật gù” đặc trưng của BMW. Về truyền động, Morgan Plus Four được trang bị động cơ I4 dung tích 2 lít do BMW phát triển, cho công suất 255 mã lực, mô-men xoắn 400 Nm. Xe có thể tăng tốc 0-100 km/h chỉ trong 4,8 giây nhờ khối lượng nhẹ chỉ hơn 1 tấn. Vận tốc tối đa của xe đạt 240 km/h. Mức giá xe Morgan Plus Four vẫn là một ẩn số. Video: Chi tiết Morgan Plus Four mui trần hoài cổ.