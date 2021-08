Morgan Plus Four CX-T hơn 5,4 tỷ đồng - xe off-road cho đại gia

Morgan là một trong những nhà sản xuất xe lâu đời nhất Anh Quốc, và vẫn luôn duy trì phong cách thiết kế cổ điển suốt bao năm qua. Tuy nhiên trong một động thái bất ngờ mới, Morgan đã trở thành cái tên mới nhất chạy theo xu hướng xe off-road với mẫu Morgan Plus Four CX-T 2022 mới.

Trong tuần qua, thương hiệu xe đình đám Anh Quốc này đã giới thiệu mẫu xe địa hình Morgan Plus Four CX-T, một mẫu xe roadster trang bị nhiều phụ tùng nâng cấp để dễ chinh phục địa hình hơn. Là một phiên bản giới hạn chỉ sản xuất 8 chiếc, giá xe Morgan Plus Four CX-T được bán ra từ 170.000 bảng Anh (khoảng 5,4 tỷ đồng) mỗi chiếc. Thông những hình ảnh được đưa ra, ta thấy chiếc CX-T được bổ sung thêm khung chống lật bên ngoài khoang hành khách và đèn chiếu sáng trên nóc. Mỗi bên sườn xe cũng có thêm túi đựng hành lý.

Morgan cũng chỉnh sửa phần sau để tạo ra một khu vực chứa đồ đủ rộng cho hai bánh xe dự phòng cỡ lớn. Không gian này cũng đi kèm với hai va li hành lý chống thấm nước của Pelican, một hộp dụng cụ bằng nhôm của Zarges, và hai thùng chứa nhiên liệu 11 lít của Rotopax. Nội thất của chiếc xe địa hình độc đáo này có phần mui cứng bằng hợp chất, lắp giữa khung chống lật trong và ngoài. Trên mặt táp lô là một giá đỡ để giữ những vật dụng như điện thoại và camera. Vị trí để chân của hành khách có một chỗ cất bản đồ và túi giữ lạnh cách nhiệt. Một bộ sơ cứu được để ở phía sau ghế phòng trường hợp ai đó bị thương. Để xử lý các con đường địa hình bụi bặm, Plus Four CX-T có thêm các thanh xương đòn Plus Six được độ riêng để mở rộng khoảng cách giữa các bánh xe và tăng khả năng di chuyển của bánh xe. Chiếc xe phong cách cổ điển chạy trên các thanh lò xo cuộn EXE-TC với các điểm dừng va đập bên trong. Khoảng sáng gầm xe giờ đây là 230 mm. Hệ thống treo cũng được nâng cấp để tăng thêm độ bền. Phía dưới gầm xe có tấm bảo vệ 5 mảnh để chống đỡ chướng ngại vật. Bố cục hệ thống ống xả cũng được làm lại, dẫn ra hai bên phía sau để cải thiện góc khởi hành.

Morgan Plus Four CX-T sử dụng động cơ tăng áp 4 xi-lanh dung tích 2.0 lít lấy từ BMW, sản sinh công suất 255 mã lực. Thương hiệu Anh Quốc cũng lấy cả bộ vi sai phía sau BMW X-Drive với phần mềm riêng. Nó có 3 chế độ hoạt động: Road với khóa vi sai mở, All-Terrain với khóa 45%, và All-Terrain Extreme với khóa 100%. Việc bỏ ra khoảng tới 170.000 bảng Anh (hơn 5,4 tỷ đồng) để tậu một chiếc “xe chơi” có lẽ sẽ là một quyết định khó khăn đối với những người quan tâm tới mẫu xe này. Mặt khác, Morgan sẽ chỉ sản xuất đúng 8 chiếc xe đặc biệt này dành cho một số ít những vị khách thực sự chịu chơi và có niềm đam mê cực lớn với thương hiệu Morgan. Video: Giới thiệu Morgan Plus Four CX-T, xe off-road bản giới hạn.

