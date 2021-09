Chi tiết Toyota Fortuner GR Sport từ 1,3 tỷ đồng, sắp về Việt Nam

Tại Thái Lan, giá xe Toyota Fortuner GR Sport 2.8 AT 4WD có mức bán từ 1.879.000 – 1.899.000 baht (tương đương 1,304 – 1,317 tỷ đồng). Trong đó, chiếc Fortuner GR Sport trong bài viết là chiếc được sơn màu Trắng (Pearl White White), đi kèm với nóc đen (Black Top), đây là lựa chọn màu sơn có giá cao nhất. So với phiên bản Legender, Toyota Fortuner GR Sport 2021 mới sở hữu phong cách thiết kế thể thao, hầm hố hơn khi được thiết kế bởi Toyota Gazoo Racing. Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt phía trước màu đen bóng. Cản trước thiết kế mới thể thao thiết kế mới với biểu tượng “GR”. Trang trí với nhiều chi tiết sơn màu màu đen bóng ở ngoại thất, tay nắm cửa bên ngoài giống màu xe. “Dàn chân” xe sử dụng bộ mâm hợp 20 inch đa chấu sơn màu Xám Đen mang thiết kế thể thao, đi cùng với kẹp phanh (heo dầu) được sơn màu Đỏ nổi bật hơn các phiên bản thông thường. Toyota Fortuner GR Sport chỉ có duy nhất lựa chọn động cơ dầu 2.8L tăng áp đơn (1GD-FTV) mang công suất 201 mã lực tại 3.400 vòng/phút và mô men xoắn cực đại 500Nm tại dải vòng tua từ 1.600 - 2.800 vòng/phút. Xe sử dụng kết hợp với hộp số tự động 6 cấp (6AT), và hệ dẫn động 2 cầu (4x4). Xe sử dụng hệ thống phanh đĩa trước và sau. Hệ thống treo trước kiểu độc lập, xương đòn kép, giảm sốc kiểu Monotube. Phía sau đa liên kết (4 liên kết) kết hợp với giảm sốc kiểu Monotube. Nội thất Toyota Fortuner GR Sport mang phong cách thể thao. Trong đó chìa khoá, vô lăng và tựa đầu ghế ngồi có logo “GR Sport”. Ghế bọc Da màu đen kết hợp với đường chỉ khâu màu Đỏ. Đồng hồ hỗ trợ lái đồ hoạ GR Sport (GR Sport Optitron). Bàn đạp phanh và chân ga thể thao. Trang trí các lỗ thông gió màu bạc khói, táp-pi cửa được bọc da đen. Trang bị hệ thống đèn chờ (Follow-me-home). Hệ thống thông tin giải trí Fortuner GR Sport sử dụng màn hình cảm ứng 9 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Hệ thống âm thanh JBL Premium Audio 11 loa. Hệ thống kết nối T-Connect hỗ trợ nhiều thông tin như nhắc lịch bảo dưỡng, định vị giám sát xe, hỗ trợ khẩn cấp 24h và hơn nữa. Về an toàn và hỗ trợ lái, mẫu xe SUV Toyota Fortuner GR Sport được trang bị gói Toyota Safety SENSE bao gồm hệ thống cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, cảnh báo trước va chạm PCS, cảnh báo chệch làn đường. Bên cạnh hệ thống điều khiển hành trình sử dụng radar (Dynamic Radar Cruise Control), camera 360 độ và 7 túi khí, đi cùng với nhiều hệ thống an toàn chủ động và bị động khác. Trong thời gian sắp tới, phiên bản Fortuner GR Sport có thể được giới thiệu tại thị trường Việt. Phiên bản này hứa hẹn sẽ hấp dẫn khách hàng Việt đang quan tâm xe SUV 7 chỗ cỡ trung, đồng thời giúp gia tăng cạnh tranh với các đối thủ như Ford Everest. Khả năng cao, khi về Việt Nam, Fortuner GR Sport sẽ được định vị cao hơn phiên bản Legender 2.8 4x4 AT hiện tại. Video: Chi tiết Toyota Fortuner GR Sport 2021 tại Thái Lan.

