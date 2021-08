Toyota Fortuner GR Sport từ 1,3 tỷ tại Thái Lan, có về Việt Nam?

Vào hồi đầu tháng 8 vừa qua, Toyota Fortuner GR Sport 2021 mới đã ra mắt tại thị trường Indonesia. Đến nay, tới lượt thị trường Thái Lan đón nhận phiên bản thể thao hơn của dòng SUV cỡ trung này. So với thị trường Indonesia, phiên bản ở Thái Lan có thiết kế khác biệt đáng kể, đặc biệt ở phần đầu xe. Nguyên nhân là do Toyota Fortuner GR Sport ở thị trường Thái Lan vốn được phát triển dựa trên phiên bản Legender. Trong khi đó, Toyota Fortuner Legender 2021 mới lại không được phân phối ở thị trường Indonesia. Lấy cảm hứng thiết kế từ xe đua của đội Toyota Gazoo Racing, Fortuner GR Sport dành cho thị trường Thái Lan có những chi tiết màu đen bóng mới ở lưới tản nhiệt dưới, cản trước và bao quanh đèn hậu. Thêm vào đó là hốc đèn sương mù thể thao hơn, gợi liên tưởng đến Toyota GR Yaris. Ngoài ra, Toyota Fortuner GR Sport ở Thái Lan còn có tay nắm cửa sơn cùng màu với thân xe, bộ vành hợp kim 20 inch và cánh gió mui mới, tích hợp đèn phanh trên cao. Nẹp màu đen nằm giữa 2 đèn hậu của bản Legender đã biến mất trên Toyota Fortuner GR Sport, thay vào đó là dòng chữ "Fortuner" được sơn cùng màu với thân xe. Riêng logo Toyota ở cửa cốp có thêm nền màu đen mới. Tiếp đến là nẹp trang trí hình chữ "L" nằm ở hai góc của cản sau, nối liền với đèn phản quang. Cuối cùng là logo "GR Sport" xuất hiện bên cạnh lưới tản nhiệt dưới và trên cửa cốp sau. Bên trong Toyota Fortuner GR Sport dành cho thị trường Thái Lan là không gian nội thất màu đen chủ đạo, có thêm chỉ khâu màu đỏ làm điểm nhấn tương phản. Ghế trước của xe được bọc da phối da lộn và có logo "GR Sport" trên tựa đầu. Trước mặt người lái xuất hiện vô lăng bọc da, tích hợp phím chức năng, đi kèm dấu đỏ ở hướng 12 giờ và logo "GR" bên dưới. Cụm điều khiển trung tâm có ốp màu bạc ám khói trong khi mặt táp-lô phía trước ghế phụ lái được bọc bằng da nhân tạo màu đen. Tương tự như vậy, cần số của xe cũng được bọc bằng da nhân tạo và ốp màu bạc ám khói. Khu vực còn lại của cụm điều khiển trung tâm được ốp giả sợi carbon nhằm tăng vẻ thể thao. Những trang bị đáng chú ý khác của Toyota Fortuner GR Sport ở thị trường Thái Lan bao gồm bàn đạp bằng nhôm, logo "GR" trên nút bấm khởi động máy, khóa điều khiển từ xa và thảm sàn. Chưa hết, Toyota Fortuner GR Sport ở Thái Lan còn được trang bị hệ thống treo xương đòn kép phía trước, hệ thống treo 4 liên kết đằng sau, phanh đĩa thông gió ở 4 bánh và cùm phanh màu đỏ, đi kèm logo "GR" như dấu hiệu nhận biết. Khác với xe ở Indonesia, Toyota Fortuner GR Sport dành cho Thái Lan chỉ có 1 loại động cơ là máy dầu 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.8L, sản sinh công suất tối đa 204 mã lực và mô-men xoắn cực đại 500 Nm. Động cơ kết hợp với hệ dẫn động 4 bánh trong khi Toyota Fortuner GR Sport ở Indonesia chỉ có hệ dẫn động 1 cầu. Về an toàn, Toyota Fortuner GR Sport tại Thái Lan có gói công nghệ Toyota Safety Sense, bao gồm hệ thống ngăn va chạm sớm, cảnh báo chệch làn đường, hệ thống kiểm soát hành trình dùng radar, phát hiện điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi. Khi mua Toyota Fortuner GR Sport, khách hàng Thái Lan có thể chọn 1 trong 3 màu sơn ngoại thất là đỏ, trắng và đen. Trong đó, màu đỏ và trắng đi kèm nóc màu đen tương phản.Giá xe Toyota Fortuner GR Sport 2021 mới tại thị trường Thái Lan khởi điểm từ 1,879 triệu Baht (khoảng 1,3 tỷ đồng). Dự kiến, xe sẽ bắt đầu có mặt tại các showroom ở Thái Lan từ ngày 17/9 tới đây. Hiện chưa rõ sau Indonesia và Thái Lan, Toyota Fortuner GR Sport 2021 có cập bến Việt Nam hay không. Video: SUV Toyota Fortuner GR Sport 2021 thế hệ mới tại Thái Lan.

