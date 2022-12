Chi tiết Toyota Corolla Cross 1.8 Sport Plus 2023, từ 697 triệu đồng

Toyota Corolla Cross 1.8 Sport Plus 2023 mới sẽ bổ sung thêm những trang bị như đèn pha LED dạng projector, đèn hậu LED, lưới tản nhiệt màu đen bóng và viền cửa sổ mạ crôm. Ngoài ra, các trang bị và thiết kế của xe vẫn không thay đổi quá nhiều. Tại thị trường Thái Lan, xe được trang bị đèn pha LED với tính năng chờ dẫn đường, dải đèn LED định vị ban ngày, đèn báo rẽ LED, đèn hậu LED, cần gạt nước tự động, gương chiếu hậu gập điện/chỉnh điện/tích hợp xi-nhan/tự động gập khi xe khóa cửa/tự động chỉnh khi xe lùi, đèn sương mù sau, anten vây cá mập, baga nóc, cảm biến đá cốp và cửa sổ trời đóng/mở chỉnh điện. Về nội thất, bên trong khoang cabin mẫu xe SUV Toyota Corolla Cross 2023 được thiết kế rộng rãi, thoải mái với các chi tiết đều bọc da thời thượng. Xe trang bị ghế lái chỉnh điện 8 hướng, ghế phụ lái chỉnh tay 4 hướng, ghế sau gập 60:40/ngả 1 chạm, vô lăng bọc da chỉnh 4 hướng 4 cửa sổ chỉnh điện chống kẹt, bệ cửa/hộc đựng cốc tích hợp đèn, gương chiếu hậu chống chói tự động, chìa khóa thông minh, khởi động nút bấm và điều hòa tự động 2 vùng với cửa gió dành cho hàng ghế sau. Bên cạnh đó, mẫu SUV tại thị trường này còn có bảng đồng hồ với màn hình màu TFT 7 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 9 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto, cổng USB và hệ thống âm thanh 6 loa. Ở bản cao cấp GR Sport, dù không được nâng cấp nhiều so với trước, nhưng xe sẽ có ngoại thất được thiết kế riêng biệt so với bản tiêu chuẩn như cản trước, lưới tản nhiệt, ốp trang trí bên dưới cản trước/dưới cửa/dưới cản sau được thiết kế đặc biệt, ấn tượng. Bản cao cấp sẽ sở hữu bộ lazang hợp kim 18 inch đa chấu với màu sơn đen trắng nổi bật. Ở bản cao cấp này, nội thất cũng sẽ có những nâng cấp mới mẻ hơn như toàn bộ ghế được bọc da màu đen với những chi tiết ốp trang trí màu đen bóng hoặc bạc và ghế bọc da trang trí bằng sọc màu xám. Điểm khác biệt nhất ở bản GR Sport là hình ảnh logo GR Sport liên tục xuất hiện ở các vị trí như cửa cốp, ghế, cần số, nút bấm khởi động máy và thảm sàn. Cung cấp sức mạnh cho chiếc SUV này là 2 tùy chọn động cơ: Thứ nhất là máy xăng 4 xi-lanh, dung tích 1.8L, sản sinh công suất tối đa 140 mã lực và mô-men xoắn cực đại 177 Nm. Động cơ đi với hộp số tự động biến thiên vô cấp Super CVT-i và hệ dẫn động cầu trước. Thứ hai là hệ truyền động hybrid, bao gồm máy xăng Atkinson Cycle 4 xi-lanh, dung tích 1.8L, tạo ra công suất tối đa 98 mã lực và mô-men xoắn cực đại 142 m. Động cơ này đi với mô-tơ điện mạnh 72 mã lực và 163 Nm cùng cụm pin Ni-MH, tạo ra công suất tổng cộng 122 mã lực. Ở bản hybrid này xe dùng hộp số tự động E-CVT và hệ dẫn động cầu trước. Về trang bị an toàn, Toyota Corolla Cross 2023 tại Thái Lan được trang bị gói công nghệ an toàn chủ động Toyota Safety Sense, bao gồm những tính năng như cảnh báo tiền va chạm, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, đèn pha tự động, cảnh báo lệch làn đường và hỗ trợ giữ làn đường. Bên cạnh đó là những tính năng như: 7 túi khí, camera 360 độ, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi và hệ thống cảnh báo điểm mù. Ra mắt phiên bản nâng cấp mới, giá xe Toyota Corolla Cross 2023 tại Thái Lan sẽ dao động từ 999.000 - 1.254.000 Baht (khoảng 697 - 875 triệu VNĐ). Video: Giới thiệu Toyota Corolla Cross 1.8 Sport Plus 2023.

