Toyota Corolla Cross Hybrid 2023 đẹp và mạnh hơn xe bán ở Việt Nam

Toyota Corolla Cross đã chính thức ra mắt thị trường Mỹ vào hồi tháng 6 năm ngoái. Tuy nhiên, mãi đến nay, dòng SUV hạng B này ở thị trường Mỹ mới được bổ sung phiên bản hybrid. Tại thị trường Mỹ, Toyota Corolla Cross Hybrid 2023 mới được trang bị hệ truyền động hybrid thế hệ thứ 5 và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian tiêu chuẩn. Hiện hãng Toyota chưa công bố nhiều thông tin liên quan đến hệ truyền động này. Chỉ biết rằng, mẫu xe SUV Toyota Corolla Cross Hybrid 2023 sẽ sở hữu công suất tổng cộng 194 mã lực, mạnh hơn 25 mã lực so với bản máy xăng đang bán tại Mỹ. Đồng thời, so với Toyota Corolla Cross Hybrid đang bán tại Việt Nam, xe ở Mỹ cũng mạnh hơn 44 mã lực. Sức mạnh kể trên cho phép Toyota Corolla Cross Hybrid 2023 bản Mỹ tăng tốc từ 0-96 km/h trong thời gian 8 giây và tiêu thụ lượng xăng trung bình chỉ 6,36 lít/100 km. Với con số này, Toyota Corolla Cross Hybrid 2023 hứa hẹn sẽ là lựa chọn hấp dẫn trong mắt người tiêu dùng Mỹ trong thời buổi giá xăng tăng cao như hiện nay. Theo hãng Toyota, mẫu SUV hạng B này sẽ được chia thành 5 bản trang bị, bao gồm S, SE, XSE, LE và XLE. Trong đó, 3 bản S, SE và XSE sẽ có phong cách thiết kế thể thao hơn và hệ thống treo khác biệt. Trên thực tế, 3 bản S, SE và XSE của Toyota Corolla Cross Hybrid 2023 ở Mỹ có thiết kế giống với Corolla Cross đang bán tại Nhật Bản cũng như Frontlander tại Trung Quốc.Ở bản S, Toyota Corolla Cross Hybrid 2023 sẽ được trang bị hệ thống đèn LED từ trước ra sau, vành hợp kim 17 inch, hệ thống thông tin giải trí Toyota Audio Multimedia với màn hình cảm ứng 8 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây, hệ thống định vị dựa trên đám mây, tính năng trợ lý ảo thông minh và cập nhật phần mềm qua WiFi. Tiếp đến là bản SE, có thêm kính cửa sổ màu tối, baga nóc và lẫy chuyển số sau vô lăng. Trong khi đó, bản XSE được phân biệt bằng hệ thống đèn LED cao cấp, đèn sương mù, vành hợp kim 18 inch, ghế trước bọc bằng chất liệu SofTex, có tính năng sưởi và ghế lái chỉnh điện. Ngoài ra, 2 bản SE và XSE còn có sơn ngoại thất phối 2 màu với nóc màu đen. Dù ở bản trang bị nào, Toyota Corolla Cross 2023 tại thị trường Mỹ cũng có gói công nghệ an toàn Toyota Safety Sense 3.0 tiêu chuẩn với những tính năng như hệ thống ngăn va chạm sớm, có thể phát hiện người đi bộ và mô-tô trong một số điều kiện cụ thể cũng như hỗ trợ quay đầu. Thêm vào đó là tính năng hỗ trợ bám làn đường và cảnh báo chệch làn đường, tích hợp hỗ trợ đánh lái. Những điểm nhấn còn lại của Toyota Corolla Cross 2023 ở thị trường Mỹ bao gồm hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, đèn pha tự động, nhận biết biển báo giao thông, cảnh báo còn hành khách trên ghế sau, phát hiện điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi. Hiện giá xe Toyota Corolla Cross 2023 bản hybrid ở thị trường Mỹ vẫn chưa được công bố. Chỉ biết rằng, xe sẽ được lắp ráp tại nhà máy Toyota - Mazda ở Huntsville, bang Alabama, Mỹ. Video: Toyota Corolla Cross Hybrid 2023 trình làng tại Mỹ.

