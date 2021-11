Chi tiết Suzuki Celerio 2022 giá rẻ "bằng xương, bằng thịt"

Dự kiến, vào ngày 10/11 tới đây, liên doanh Maruti Suzuki sẽ chính thức vén màn thế hệ mới của dòng hatchback đô thị Celerio tại thị trường Ấn Độ. Trước thời điểm đó, mẫu xe này đã xuất hiện tại các đại lý ở Ấn Độ. Do đó, chúng ta có thể ngắm cận cảnh thiết kế của Suzuki Celerio 2022 mới. Chiếc Suzuki Celerio 2022 cỡ A trong bài viết này thuộc bản cao cấp nhất. Do đó, xe được trang bị lưới tản nhiệt hình bầu dục mới, chia đôi bằng nẹp mạ crôm nằm ngang, kéo từ logo của hãng Suzuki đến đèn pha. Ở hai bên lưới tản nhiệt là cụm đèn pha thiết kế hình tam giác mới. Ngoài ra, xe còn có cản trước mới với hốc gió trung tâm hình chữ nhật, 2 đèn sương mù trước hình tròn và nắp ca-pô "cơ bắp". Bên sườn, mẫu xe hatchback hạng A này được thiết kế theo phong cách tròn trịa giống đầu xe. Tại đây, chúng ta sẽ bắt gặp tay nắm cửa sau đặt trên cửa thay vì trên cột C như thế hệ cũ, kính cửa sổ rộng hơn, gương chiếu hậu tích hợp đèn báo rẽ và bộ vành hợp kim mới. Trong khi đó, ở đằng sau, Suzuki Celerio 2022 đi kèm cụm đèn hậu mới, ôm lấy hai góc đuôi xe, và cản sau đơn giản, tích hợp hai đèn phản quang nằm ngang. Nhìn chung, so với thế hệ cũ, xe trông thể thao hơn và có tỷ lệ kích thước hợp lý hơn. Tương tự ngoại thất, nội thất của Suzuki Celerio 2022 cũng được làm mới thiết kế. Ngoài ra, nội thất của mẫu xe hatchback hạng A này còn rộng rãi hơn với chất liệu nâng cấp. Bên trong Suzuki Celerio 2022 xuất hiện màn hình trung tâm dạng cảm ứng 7 inch mới, phục vụ hệ thống thông tin giải trí SmartPlay đồng thời hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto. Thêm vào đó là cửa gió trung tâm nằm dọc, bao quanh màn hình thông tin giải trí, vô lăng đa chức năng, tích hợp phím chỉnh âm thanh, tính năng mở cửa không cần chìa khóa, cần số mới và điểm nhấn màu đỏ trong bảng đồng hồ. Được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ Heartect tương tự Ertiga và Swift, Suzuki Celerio 2022 dự kiến dùng động cơ xăng DualJet 3 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 1.0L, sản sinh công suất tối đa 67 mã lực và mô-men xoắn cực đại 90 Nm. Sức mạnh được truyền tới bánh thông qua hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động. Tuy không mạnh mẽ nhưng Suzuki Celerio 2022 hứa hẹn là mẫu xe tiết kiệm xăng nhất phân khúc. Cụ thể, động cơ trên của Suzuki Celerio 2022 chỉ tiêu thụ lượng xăng trung bình 26 km/lít, tương đương 3,8 lít/100 km. Về an toàn, Suzuki Celerio 2022 dự kiến sẽ được nâng cấp về an toàn với 2 túi khí, cảm biến đỗ xe phía sau, hệ thống cảnh báo tốc độ, nhắc nhở thắt dây an toàn cho 2 ghế trước, hệ thống chống bó cứng phanh ABS và phân bổ lực phanh điện tử. Theo tin đồn, xe sẽ có tổng cộng 7 bản trang bị và 6 tùy chọn màu sơn. Khi có mặt trên thị trường Ấn Độ, mẫu xe này sẽ là đối thủ cạnh tranh của Hyundai Grand i10 và Tata Tiago. Hiện hãng đã nhận cọc của khách hàng muốn mua mẫu xe hatchback hạng A này tại Ấn Độ, tuy nhiên giá xe Suzuki Celerio 2022 chưa được công bố. Video: Suzuki Celerio 2022 thế hệ mới lộ diện.

