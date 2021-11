Suzuki Celerio 2022 giá rẻ chuẩn bị ra mắt, có về Việt Nam?

Một số hình ảnh từ đoạn video teaser cho thấy mẫu xe cỡ A - Suzuki Celerio 2022 mới sở hữu ngoại hình nhỏ gọn với thiết kế tròn trịa và mềm mại hơn nhiều so với thế hệ tiền nhiệm. Hãng xe Nhật Bản gọi tên ngôn ngữ thiết kế cho Suzuki Celerio 2022 giá rẻ bản mới là “Dynamic 3D Organic Sculpting”, tạm dịch “Điêu khắc hữu cơ 3D động”. Thật vậy, mặc dù tổng thể dáng xe trông khá tròn trịa nhưng thân xe lại được “điêu khắc” bởi nhiều đường cong từ vòm bánh xe cơ bắp cho đến lưới tản nhiệt và cụm đèn pha. Ở bên trong, khoang nội thất của mẫu xe đô thị Suzuki Celerio 2022 thế hệ mới được thiết kế lại hoàn toàn với màn hình cảm ứng trung tâm 7 inch nằm chính giữa hai cửa gió điều hòa vuông vức. Một số chi tiết khác có thể thấy được từ những hình ảnh rò rỉ như nút bấm vật lý cùng núm xoay bên dưới màn hình, túi khí kép, cần số mới và trang trí màu đỏ trên cụm đồng hồ analog sau vô lăng. Phiên bản mới được giới thiệu sẽ mang đến nhiều trang bị tiện nghi và tính năng an toàn hiện đại hơn dưới dạng tiêu chuẩn. Suzuki Celerio phiên bản hiện tại đã có mặt trên thị trường kể từ năm 2014 đến nay. Và do đó, phiên bản 2022 sắp tới được cho rằng sẽ nhận được những thay đổi và nâng cấp toàn diện. Điển hình là nền tảng khung gầm HeartTech thừa hưởng từ Suzuki Swift, động cơ 1.0L Dual Jet VVT cải tiến với hệ thống Idle Start-Stop thông minh - nhờ đó mà Suzuki có thể tự tin tuyên bố rằng Celerio mới sẽ là mẫu xe chạy xăng tiết kiệm nhiên liệu nhất tại Ấn Độ. Theo kế hoạch, Suzuki Celerio 2022 sẽ chính thức ra mắt vào ngày 10/11 sắp tới, dự kiến sau đó bắt đầu mở bán tại thị trường Ấn Độ. Mức giá xe Suzuki Celerio 2022 sẽ được công bố trong ngày ra mắt tới đây. Tại Việt Nam, Suzuki đã bắt đầu phân phối chính thức Celerio từ đầu năm 2018, với 2 phiên bản là số sàn và số tự động. Xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Video: Suzuki Celerio 2022 giá rẻ chuẩn bị ra mắt tại Ấn Độ.

