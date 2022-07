Chi tiết Perodua Ativa Hybrid 2022 giá rẻ, “đàn em” Toyota Raize

Daihatsu vốn là thương hiệu con của tập đoàn Toyota. Hiện Daihatsu cũng là một trong những cổ đông lớn nhất của Perodua - nhà sản xuất ôtô nội địa hàng đầu của Malaysia. Do đó, không có gì ngạc nhiên khi Perodua sản xuất một số mẫu xe dựa trên Toyota và Daihatsu để bán ra thị trường Malaysia - đó chính là Perodua Ativa Hybrid 2022 mới. Mới đây, cánh săn ảnh đã bắt gặp những chiếc Perodua Ativa Hybrid 2022 giá rẻ được vận chuyển bằng xe đầu kéo trên đường phố Malaysia. Đây chính là mẫu SUV hạng A được phát triển dựa trên Toyota Raize Hybrid 2022 đã ra mắt thị trường Nhật Bản vào tháng 11 năm ngoái. So với Perodua Ativa hiện đang được bán trên thị trường Malaysia, những chiếc Ativa Hybrid mới này có một số đặc điểm nhận dạng riêng như cản sau và vành la-zăng. Thiết kế này hoàn toàn giống với Toyota Raize Hybrid 2022 hiện đang được bán tại Nhật Bản. Điểm nhấn khác biệt nhất của Perodua Ativa Hybrid 2022 so với bản thường đương nhiên nằm ở hệ truyền động. Theo đó, mẫu xe này sẽ dùng chung hệ truyền động hybrid e-Smart mới với cặp đôi Toyota Raize và Daihatsu Rocky. Hệ truyền động này bao gồm máy xăng 3 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 1.2L, tạo ra công suất tối đa 82 mã lực tại tua máy 5.600 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 105 Nm tại dải tua máy 3.200 - 5.200 vòng/phút. Tương tự e-Power của Nissan, động cơ xăng này cũng không có tác dụng truyền động cho xe mà đóng vai trò máy phát điện để sạc cụm pin lithium-ion 4,3 Ah nằm bên dưới ghế sau. Trong khi đó, nhiệm vụ truyền động cho xe thuộc về mô-tơ điện nằm trên cầu trước, có công suất tối đa 105 mã lực và mô-men xoắn cực đại 170 Nm. Nhờ hệ truyền động này, Perodua Ativa Hybrid 2022 không cần dùng đến hộp số. Đặc biệt, mẫu SUV hạng A này hứa hẹn chỉ tiêu thụ lượng xăng trung bình 28 km/lít (khoảng 3,57 lít/100 km). Ngoài ra, xe còn có chế độ lái chỉ dùng một bàn đạp Smart Pedal (S-PDL) nhờ hệ thống phanh tái sinh năng lượng. Chế độ lái này cho phép tài xế có thể giảm tốc, dừng xe và di chuyển mà chỉ dùng bàn đạp ga. Hiện chưa có thông tin về trang bị của Perodua Ativa Hybrid 2022. Dự kiến xe cũng sẽ không thay đổi trang bị so với bản dùng máy xăng thông thường. Nếu đúng như vậy, xe sẽ được trang bị đèn pha LED thích ứng, vành hợp kim 17 inch, màn hình màu đa thông tin TFT 7 inch trong bảng đồng hồ và màn hình thông tin giải trí 9 inch đặt nổi trên mặt táp-lô. Chưa hết, xe còn có gói công nghệ an toàn chủ động ADAS, bao gồm những tính năng như cảnh báo lệch làn đường, ngăn lệch làn đường, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường và phát hiện điểm mù. Thêm vào đó là 6 túi khí, camera lùi, cảm biến trước/sau và hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi... Dự kiến, giá xe Perodua Ativa Hybrid 2022 sẽ có mức bán ra cao hơn bản thường. Hiện Perodua Ativa đang được bán với giá từ 62.500 - 72.600 RM (khoảng 328 - 381 triệu đồng) tại thị trường Malaysia. Video: Hé lộ Perodua Ativa Hybrid 2022 giá rẻ tại Malaysia.

