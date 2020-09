Chi tiết Lexus GX 2021 mới từ 1,2 tỷ đồng tại Mỹ

Bước sang phiên bản năm 2021, Lexus GX 460 thế hệ mới vẫn giữ nguyên thiết kế sang trọng ở bên ngoài và hệ truyền động mạnh mẽ của một chiếc SUV off-road. Thêm vào đó Lexus đã bổ sung thêm một số tính năng và trang bị mới trên xe. Theo đó giá xe Lexus GX 2021 mới khởi điểm từ 53.100 USD (khoảng 1,230 tỷ đồng). Phiên bản GX460 Premium có giá 55.890 USD (khoảng 1,295 tỷ đồng) và phiên bản GX 460 Luxury báo giá từ 64.365 USD (khoảng 1,491 tỷ đồng). Như đã nói, Lexus GX 460 2021 mới vẫn giữ nguyên thiết kế cũ như phiên bản tiền nhiệm. Xe có kích thước lần lượt là 4.880x1.885x1.885 mm, chiều dài cơ sở 2.790 mm. Lexus GX 2021 sử dụng mâm kích thước 18 inch. Gói Premium Plus mới mang đến các tính năng được bổ sung, như dàn âm thanh cao cấp của Mark Levinson 17 loa, hàng ghế thứ ba chỉnh điện và hệ thống định vị. Trong khi đó cả 2 gói Premium và Premium Plus đều sở hữu vô lăng ốp gỗ có sưởi và mâm xe 18 inch màu bạc. Tất cả phiên bản đều có khả năng tương thích Amazon Alexa và kính cách âm hàng ghế trước. Với gói trang bị Off-road được giới thiệu vào năm ngoái, Lexus GX 2021 bổ sung các tính năng như Kiểm soát trườn Crawl Control, màn hình quan sát đa địa hình, làm mát hộp số và bộ bảo vệ bình xăng. Ở cả 3 phiên bản Tiêu chuẩn, Premium và Luxury, Lexus GX 460 2021 vẫn trang bị động cơ V8 4.6L, cho công suất 301 mã lực và momen xoắn cực đại 446 Nm. Sức kéo duy trì ở mức 2,948kg. Xe sử dụng hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian kết hợp hộp số tự động 6 cấp và khóa vi sai trung tâm giới hạn trượt. Hệ thống An toàn Safety + là trang bị tiêu chuẩn trên toàn bộ dòng xe Lexus, bao gồm Hệ thống cảnh báo tiền va chạm đồng thời phát hiện người đi bộ, Cảnh báo chệch làn đường, kiểm soát hành trình radar tốc độ cao và đèn pha thông minh. Khách hàng có thể lựa chọn giữa 6 màu ngoại thất, gồm Claret Mica, Black Onyx, Nightfall Mica, Starfire Pearl, Nebula Grey Pearl và Atomic Silver. Các phiên bản mới của Lexus GX 460 2021 đều được bổ sung bởi bốn màu nội thất: Sepia, Black, Ecru hoặc Rioja Red với trần xe màu đen. Video: Chi tiết Lexus GX 2021 phiên bản nâng cấp mới.

