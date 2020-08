Lexus GX 460 2021 nâng cấp ít, khiến người dùng "mừng hụt"

Cụ thể, mẫu xe Lexus GX 460 2021 mới phiên bản Premium Plus được trang bị hệ thống dẫn đường mới, hệ thống âm thanh cao cấp của Mark Levinson, và hàng ghế thứ 3 thêm tính năng chỉnh điện. Phiên bản Lexus GX 460 nâng cấp này sẽ dùng vô lăng bọc gỗ thêm tính năng sưởi, la-zăng 18 inch màu bạc, kính cách âm và tương thích với trợ lý ảo Amazon Alexa. Bản Premium và Luxury giữ nguyên động cơ V8 4.6L, sản sinh công suất 301 mã lực và mô-men xoắn 446 Nm, dẫn động 4 bánh, khóa vi sai chống trượt, cùng sức tời duy trì ở mức 2.948 kg Ra mắt năm ngoái, gói trang bị Off-Road Package chỉ dành cho bản đời cao, cung cấp kiểm soát bò Crawl Control, quan sát toàn cảnh Panoramic View, theo dõi đa địa hình Multi-Terrain Monitor, làm mát hộp số và thêm cơ cấu bảo vệ bình nhiên liệu. Gói tính năng an toàn Safety System+ nay trở thành trang bị tiêu chuẩn trên toàn bộ dòng Lexus mới, gồm hệ thống tránh va chạm với phát hiện người đi bộ, cảnh báo chệch làn, kiểm soát hành trình radar động tốc độ cao với đèn pha thông minh. Bản Lexus GX 460 Premium Plus được trang bị hệ thống dẫn đường mới, hệ thống âm thanh cao cấp của Mark Levinson, và hàng ghế thứ 3 thêm tính năng chỉnh điện. Phiên bản này dùng vô lăng bọc gỗ thêm tính năng sưởi, la-zăng 18 inch màu bạc, kính cách âm và tương thích với trợ lý ảo Amazon Alexa. Khách mua xe có thể chọn 6 màu ngoại thất, gồm Claret Mica, Black Onyx, Nightfall Mica, Starfire Pearl, Nebula Gray Pearl, và Atomic Silver. Nội thất có 4 màu, gồm Sepia, Black, Ecru, và Rioja Red đi cùng trần xe màu đen. Giá xe Lexus GX 460 2021 chưa công bố chính thức. Video: Chi tiết SUV hạng sang Lexus GX 460 2021 nâng cấp.

