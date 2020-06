Lexus GX 460 2020 nhập Trung Đông hơn 6 tỷ về Việt Nam

Lexus GX 460 là mẫu SUV chuyên địa hình của thương hiệu xe hơi hạng sang đến từ Nhật Bản. Mẫu xe này được định vị nằm dưới LX570 nên mức giá cũng "mềm" hơn. Ở phiên bản chính hãng, Lexus GX 460 2020 mới được phân phối với mức giá 5,690 tỷ đồng. Tuy nhiên, ngoài lựa chọn hàng chính hãng, người dùng Việt còn tìm đến Lexus GX 460 nhập khẩu Trung Đông với giá nhỉnh hơn nhưng đáp ứng nhiều nhu cầu hơn. Về cơ bản, ngoại hình xe Lexus GX 460 2020 nhập khẩu từ Trung Đông hay Mỹ sẽ không khác quá nhiều. Mẫu xe chuyên địa hình này vẫn sở hữu thiết kế đậm chất Lexus, đây là phiên bản nâng cấp giữa vòng đời nên GX460 đã hiện đại hơn trong từng đường nét đã được tinh chỉnh. Ở phần đầu, mẫu ô tô mới Lexus GX 460 2020 được thương hiệu Nhật Bản cải tiến với những đường nét tạo hình mới. So với bản tiền nhiệm nhiệm, mặt ca-lăng là nơi thay đổi nhiều nhất trên chiếc SUV này. Mặc dù vẫn xây dựng lưới tản nhiệt trên thiết kế tổng thể hình con suốt, nhưng bản mới được tập trung cách tân vân 3D nổi bật hơn, viền mạ crom mang đến sự sang trọng. Trung tâm lưới tản nhiệt là logo thương hiệu quen thuộc và hệ thống camera trước được tích hợp. Phiên bản nhập tư nhân sử dụng đèn LED với bóng Projector với tính năng bật/tắt tự động kèm dải LED định vị hình móc câu. Ở bản nhập khẩu tư nhân, Lexus GX 460 2020 có thêm phần ốp hông mạ crom - chi tiết trên bản chính hãng tại Việt Nam không có. Khu vực thân xe Lexus GX 460 2020 sử dụng bộ mâm 6 chấu hình chữ "V" với kích thước 18 inch. Gương chiếu hậu của phiên bản này sở hữu tính năng chỉnh/gập điện kèm báo rẽ dạng LED kèm chi tiết crom. Tay nắm cửa trên GX460 mới ốp crom và tính năng cảm biến mở khoá thông minh. Phần đuôi xe Lexus GX 460 2020 không khác biệt so với những phiên bản đang bán ở Việt Nam, có chăng ở đây chỉ được bổ sung rơ mooc để phù hợp với những người thích chạy off-road. Ngoài ra, cụm đèn hậu bóng thường, cảm biến, camera lùi vẫn là những trang bị tiêu chuẩn trên chiếc SUV đến từ Nhật Bản. Bước vào khoang cabin, Lexus GX 460 2020 bản nhập khẩu Trung Đông vẫn mang trong mình thiết kế "an toàn", xe không bóng bẩy kiểu LX570 nhưng đủ dùng với những người yêu thích dòng xe này. Lexus GX 460 mới có phần ghế ngồi bọc da toàn bộ, ghế lái chỉnh điện, nhớ vị trí kèm chức năng sưởi và làm mát ghế. Trong khi đó, hàng ghế sau của xe vẫn được trang bị 3 tựa đầu, bệ tỳ tay và hàng ghế cuối có khả năng gập điện. Trên vô-lăng, Lexus GX460 nhập tư nhân sử dụng chất liệu da, phần đáy ốp gỗ tối màu mang đến sự sang trọng cho xe. Thiết kế vô-lăng này đã quá quen thuộc khi người dùng dễ dàng bắt gặp trên hầu hết các dòng xe Lexus. Phía sau, cụm đồng hồ đã được tinh chỉnh so với đời cũ nhưng vẫn là dạng cơ truyền thống. Vị trí trung tâm, Lexus GX460 đời mới được trang bị màn hình giải trí kích thước 8 inch với khả năng kết nối đa phương tiện cùng hệ thống âm thanh Mark Levinson 17 loa. Ngoài ra, chiếc SUV địa hình GX460 mới còn sở hữu nhiều tiện nghi khác như: Điều hoà tự động 3 vùng độc lập, vô-lăng chỉnh điện 4 hướng, cửa sổ trời, màn hình giải trí cho hàng ghế sau, tủ lạnh mini, đèn pha tự động, gạt mưa tự động... GX460 2020 nhập tư nhân với những trang bị an toàn cao nhất thuộc gói Lexus’ Safety System+ gồm: Hệ thống cảnh báo tiền va chạm phía trước khi phát hiện người đi bộ, đèn pha thích ứng và kiểm soát hành trình thích ứng, hệ thống cảnh báo va chạm khi lùi (Rear Cross Traffic Alert)... "Trái tim" xe Lexus GX 460 2020 sử dụng khối động cơ V8, dung tích 4,6 lít cho công suất 88 mã lực, mô-men xoắn 438 Nm. Cỗ máy trên vận hành thông qua hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động 4 bánh. Bên cạnh đó, mẫu SUV đến từ Nhật Bản còn được trang bị khóa vi sai chống trượt Torsen. Do là xe nhập khẩu tư nhân từ thị trường Trung Đông, giá xe Lexus GX 460 2020 bán ra khoảng 6,2 tỷ đồng, cao hơn hàng chính hãng gần 600 triệu đồng. Video: Chi tiết Lexus GX 460 2020 mới chính hãng ở Hà Nội.

