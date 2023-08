Chi tiết Hyundai Stargazer Prime 2024 giá 445 triệu, sắp về Việt Nam

Hyundai đã chính thức trình làng phiên bản nâng cấp nhẹ của dòng MPV 7 chỗ Stargazer tại thị trường Indonesia. Đây cũng là phiên bản nâng cấp đầu tiên sau khi Hyundai Stargazer ra mắt thị trường Indonesia vào tháng 7 năm ngoái. Ở thị trường này, Hyundai Stargazer 2024 mới có tổng cộng 4 bản trang bị, bao gồm Active, Style, Essential và Prime. Trong đó, Hyundai Stargazer 2024 bản Essential là bản trang bị hoàn toàn mới của mẫu MPV này. Tuy nhiên, những nâng cấp dành cho bản Prime cao cấp nhất có lẽ thu hút sự chú ý hơn cả. So với phiên bản cũ, Stargazer Prime 2024 có những thay đổi được người tiêu dùng mong chờ từ lâu, đó là phanh đĩa trên bánh sau, phanh tay điện tử và tính năng tự động giữ phanh tạm thời Auto Hold. Trước đó, mẫu MPV này từng bị khách hàng Indonesia chê bai vì chỉ dùng phanh tang trống sau và phanh tay chỉnh cơ. Tuy nhiên, những nâng cấp này chỉ dành cho bản Prime đắt nhất. Ngoài ra, Hyundai Stargazer 2024 bản Prime còn được bổ sung cánh lướt gió bên sườn mới. Bên trong xe, bản Prime 2024 cũng có những thay đổi giống 3 bản còn lại, đó là ốp đen bóng bao quanh màn hình cảm ứng trung tâm. Trước đây, ốp này được sơn màu xám trông rẻ tiền và kém nổi bật hơn. Khu vực chứa các nút chỉnh ở hai bên màn hình được chuyển từ màu đen thông thường sang đen bóng. Ngay cả ốp bao quanh các nút chỉnh điều hòa bên dưới cũng được áp dụng thay đổi tương tự. Trừ những điểm mới kể trên, Hyundai Stargazer Prime 2024 giữ nguyên trang bị như trước. Là bản cao cấp nhất nên mẫu MPV này được trang bị vành hợp kim 16 inch, đèn pha LED, đèn LED định vị ban ngày nằm vắt ngang đầu xe và cụm đèn hậu hình chữ "H" phía sau. Chưa hết, mẫu xe MPV Hyundai Stargazer Prime 2024 còn có trang bị an toàn đầy đủ hơn các phiên bản còn lại với 6 túi khí, hệ thống kiểm soát hành trình, camera lùi, hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo áp suất lốp, hỗ trợ giới hạn tốc độ chỉnh tay và cảnh báo còn hành khách trên hàng ghế sau. Thêm vào đó là gói công nghệ an toàn chủ động Hyundai SmartSense, bao gồm hệ thống hỗ trợ tránh va chạm phía trước, cảnh báo khi người lái mất tập trung, hỗ trợ giữ làn đường, hỗ trợ bám làn đường, hỗ trợ tránh va chạm vì điểm mù và hỗ trợ tránh va chạm với phương tiện cắt ngang khi lùi. Hyundai Stargazer Prime 2024 tại Indonesia vẫn sử dụng khối động cơ xăng Smartstream 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 1.5L, sản sinh công suất tối đa 115 mã lực và mô-men xoắn cực đại 144 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số biến thiên vô cấp IVT và hệ dẫn động cầu trước. Tại thị trường Indonesia, giá xe Hyundai Stargazer Prime 2024 bán ra là 281.880.240 Rupiah (khoảng 445 triệu đồng). Hiện Hyundai Stargazer đang bán ở Việt Nam được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Do đó, sẽ không bất ngờ nếu xe ở Việt Nam cũng được áp dụng những thay đổi mang tính cạnh tranh hơn như Stargazer Prime tại Indonesia. Video: Giới thiệu chi tiết mẫu xe MPV Hyundai Stargazer nâng cấp mới.

Hyundai đã chính thức trình làng phiên bản nâng cấp nhẹ của dòng MPV 7 chỗ Stargazer tại thị trường Indonesia. Đây cũng là phiên bản nâng cấp đầu tiên sau khi Hyundai Stargazer ra mắt thị trường Indonesia vào tháng 7 năm ngoái. Ở thị trường này, Hyundai Stargazer 2024 mới có tổng cộng 4 bản trang bị, bao gồm Active, Style, Essential và Prime. Trong đó, Hyundai Stargazer 2024 bản Essential là bản trang bị hoàn toàn mới của mẫu MPV này. Tuy nhiên, những nâng cấp dành cho bản Prime cao cấp nhất có lẽ thu hút sự chú ý hơn cả. So với phiên bản cũ, Stargazer Prime 2024 có những thay đổi được người tiêu dùng mong chờ từ lâu, đó là phanh đĩa trên bánh sau, phanh tay điện tử và tính năng tự động giữ phanh tạm thời Auto Hold. Trước đó, mẫu MPV này từng bị khách hàng Indonesia chê bai vì chỉ dùng phanh tang trống sau và phanh tay chỉnh cơ. Tuy nhiên, những nâng cấp này chỉ dành cho bản Prime đắt nhất. Ngoài ra, Hyundai Stargazer 2024 bản Prime còn được bổ sung cánh lướt gió bên sườn mới. Bên trong xe, bản Prime 2024 cũng có những thay đổi giống 3 bản còn lại, đó là ốp đen bóng bao quanh màn hình cảm ứng trung tâm. Trước đây, ốp này được sơn màu xám trông rẻ tiền và kém nổi bật hơn. Khu vực chứa các nút chỉnh ở hai bên màn hình được chuyển từ màu đen thông thường sang đen bóng. Ngay cả ốp bao quanh các nút chỉnh điều hòa bên dưới cũng được áp dụng thay đổi tương tự. Trừ những điểm mới kể trên, Hyundai Stargazer Prime 2024 giữ nguyên trang bị như trước. Là bản cao cấp nhất nên mẫu MPV này được trang bị vành hợp kim 16 inch, đèn pha LED, đèn LED định vị ban ngày nằm vắt ngang đầu xe và cụm đèn hậu hình chữ "H" phía sau. Chưa hết, mẫu xe MPV Hyundai Stargazer Prime 2024 còn có trang bị an toàn đầy đủ hơn các phiên bản còn lại với 6 túi khí, hệ thống kiểm soát hành trình, camera lùi, hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo áp suất lốp, hỗ trợ giới hạn tốc độ chỉnh tay và cảnh báo còn hành khách trên hàng ghế sau. Thêm vào đó là gói công nghệ an toàn chủ động Hyundai SmartSense, bao gồm hệ thống hỗ trợ tránh va chạm phía trước, cảnh báo khi người lái mất tập trung, hỗ trợ giữ làn đường, hỗ trợ bám làn đường, hỗ trợ tránh va chạm vì điểm mù và hỗ trợ tránh va chạm với phương tiện cắt ngang khi lùi. Hyundai Stargazer Prime 2024 tại Indonesia vẫn sử dụng khối động cơ xăng Smartstream 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 1.5L, sản sinh công suất tối đa 115 mã lực và mô-men xoắn cực đại 144 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số biến thiên vô cấp IVT và hệ dẫn động cầu trước. Tại thị trường Indonesia, giá xe Hyundai Stargazer Prime 2024 bán ra là 281.880.240 Rupiah (khoảng 445 triệu đồng). Hiện Hyundai Stargazer đang bán ở Việt Nam được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Do đó, sẽ không bất ngờ nếu xe ở Việt Nam cũng được áp dụng những thay đổi mang tính cạnh tranh hơn như Stargazer Prime tại Indonesia. Video: Giới thiệu chi tiết mẫu xe MPV Hyundai Stargazer nâng cấp mới.