Chi tiết Honda HR-V 2021 mới vừa ra mắt tại Nhật Bản

Honda đã chính thức giới thiệu thế hệ mới của mẫu crossover HR-V. Đáng chú ý, Honda HR-V đời 2021 được thay đổi thiết kế gần như hoàn toàn so với đời cũ, mang đến cảm giác góc cạnh và bắt mắt hơn. Phía sau Honda HR-V 2021 mới được bố trí cụm đèn hậu LED trải dài toàn bộ phần đuôi và logo Honda đặt ở giữa. Khu vực gắn biển số nay được làm sâu hơn. Cánh gió đuôi và nút mở cốp sau dạng ẩn vẫn được làm giống HR-V đời cũ. Dù thay đổi thiết kế, HR-V đời 2021 vẫn được giữ lại các chi tiết đặc trưng ở phần đầu xe như cụm đèn pha nhỏ gọn nối với nhau bởi cụm lưới tản nhiệt lục giác cùng màu thân xe. Ở thế hệ cũ, lưới tản nhiệt của HR-V được thiết kế mới hoàn toàn với dạng thanh chrome to bản. Phong cách thiết kế theo phương ngang tiếp tục được áp dụng vào nội thất HR-V đời 2021 với bảng táp-lô mỏng, khe gió đặt ngang. Các trang bị mới bên trong nội thất của HR-V đời 2021 có thể kể đến như cửa sổ trời lớn hơn, hệ thống âm thanh 9 loa và cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau. HR-V đời 2021 được nâng cấp hệ thống giải trí mới nhất của Honda với màn hình trung tâm dạng nổi. Không giống mẫu xe Jazz được ra mắt cách đây không lâu, màn hình trên HR-V 2021 vẫn có các nút điều chỉnh cơ. Tại Nhật Bản, HR-V đời 2021 tiếp tục có sẵn gói an toàn Honda Sensing. Những tính năng của Honda Sensing gồm có phanh khẩn cấp tự động, hỗ trợ giữ làn đường và nhận diện biển báo giao thông. Hệ thống điều khiển hành trình thích ứng nay có thêm tính năng tự động dừng và di chuyển. Ngoài ra, HR-V đời 2021 được trang bị thêm camera 360 độ và camera hông xe. Mức giá xe Honda HR-V 2021 tại Nhật Bản chưa được công bố, xe vẫn dùng động cơ 1.5L i-VTEC kết hợp với hộp số tự động vô cấp CVT, thông số chi tiết về động cơ của mẫu xe này vẫn chưa được công bố. Trong tương lai, HR-V cũng có thêm hệ truyền động e:HEV tương tự dòng Jazz và City. Video: Giới thiệu Honda HR-V 2021 thế hệ mới.

