Chi tiết Ferrari 296 GTB 2022 vừa ra mắt, từ 7,38 tỷ đồng

Đã gần 50 năm kể từ ngày Ferrari ngừng sử dụng thiết kế động cơ V6 trên các mẫu xe thương mại với dòng xe cuối cùng là chiếc Dino 246 GT/GTS. Do đó, Ferrari 296 GTB 2022 mới là dòng xe đánh dấu kỷ nguyên mới của hãng xe đến từ Italy, khi kết hợp công nghệ hybrid vào động cơ V6. Ngoại thất của mẫu siêu xe Ferrari 296 GTB được lấy cảm hứng từ đàn anh SF90 Stradale cùng mẫu xe cổ điển 250 LM của những năm 60. Ferrari 296 GTB có trọng lượng khô khoảng 1.470 kg, nặng hơn F8 Tributo khoảng 35 kg. Xe có chiều dài tổng thể ngắn hơn F8 Tributo khoảng 46 mm, trong khi đó trục cơ sở được rút ngắn hơn 50 mm, một phần do bố trí động cơ V6 gọn hơn động cơ V8 thường được trang bị trên các mẫu Ferrari. Cánh gió điều chỉnh điện phía sau của xe có khả năng sản sinh một lực ép xuống mặt đường lên đến 360 kg tại vận tốc 250 km/h. Thiết kế ống xả của 296 GTB được đưa về giữa thân xe và đặt cao hơn. Đèn hậu của xe khá giống với mẫu grand touring Roma. Khối động cơ đốt trong V6 dung tích 2.9L của 296 GTB sản sinh công suất tối đa 663 mã lực, với tỷ lệ 110,5 mã lực cho mỗi xilanh – cao nhất trong tất cả các dòng xe thương mại hiện nay của Ferrari. Kết hợp cùng động cơ điện, Ferrari 296 GTB có tổng công suất lên đến 830 mã lực, cùng mô men xoắn cực đại lên đến 740 Nm, mạnh hơn nhiều so với mẫu xe F8 Tributo 720 mã lực hay đối thủ McLaren Artura 680 mã lực. Động cơ điện trên xe mang đến công suất tối đa 167 mã lực và mô men xoắn 315 Nm, được lắp đặt giữa động cơ đốt trong và hộp số 8 cấp. Bộ pin điện 7,45 kWh được bố trí nằm dưới sàn xe. Ferrari cho biết 296 GTB có khả năng di chuyển với quãng đường tối đa 25 km nếu chạy hoàn toàn bằng nguồn điện có trên xe, thấp hơn 5 km so với đối thủ McLaren Artura. Vận tốc tối đa 296 GTB khi đó có thể đạt được là 135 km/h. Với các thông số trên, Ferrari cho biết 296 GTB có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h chỉ trong 2,9 giây, và đạt vận tốc 200 km/h trong 7,3 giây. Trong khi đó, đàn anh F8 Tributo phải mất 2,9 giây và 7,6 giây cho thành tích này. Ferrari 296 GTB có khả năng đạt vận tốc tối đa 330 km/h. Hãng xe còn cho biết 296 GTB hoàn thành 1 vòng đua tại Fiorano trong vòng 1 phút 21 giây, nhanh hơn 1,5 giây so với F8 Tributo. Nội thất của Ferrari 296 GTB được thiết kế hướng người lái, và đặc biệt hơn khi không có những màn hình giải trí trung tâm cảm ứng kích thước lớn như các mẫu xe thương mại khác. Bảng đồng hồ taplo kỹ thuật số kích thước lớn được bố trí kéo dài theo chiều ngang được lấy cảm hứng từ dòng xe Ferrari 246 Dino. Vô lăng của xe khá tương đồng với đàn anh SF90 Stradale. Người lái có thể sử dụng phím điều chỉnh điện eManettino với các chế độ lái eDrive, Hybrid, Performance và Qualify. Mỗi chế độ lái sẽ có mức độ can thiệp khác nhau của động cơ điện và hệ thống phanh tái tạo năng lượng. Ferrari cũng cung cấp gói trang bị Assetto Fiorano như trên SF90 Stradale với hệ thống treo Multimatic, các chi tiết ốp sợi carbon, kính chắn gió sau với chất liệu composite cùng bộ lốp Michelin Cup 2 R... Với gói trang bị này, tổng trọng lượng của 296 GTB giảm thêm khoảng 12 kg. Khách hàng có thể nâng cấp với tùy chọn mâm xe bằng sợi carbon, vốn nhẹ hơn phiên bản mâm tiêu chuẩn khoảng 7 kg.Giá xe Ferrari 296 GTB có mức bán ra khởi điểm từ 321.000 USD (khoảng 7,38 tỷ đồng), tuy nhiên hãng xe vẫn chưa công bố mức giá cho phiên bản Assetto Fiorano. Xe sẽ có mặt tại thị trường châu Âu vào đầu năm sau, và có mặt tại Mỹ vào cuối năm 2022. Video: Ferrari 296 GTB đánh dấu sự trở lại của động cơ V6.

