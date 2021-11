Chi tiết Acura Integra Prototype 2023 "cực chất", từ 30.000 USD

Acura chính thức hồi sinh thương hiệu xe thể thao danh tiếng một thời Integra với bản Prototype 2023. Theo thông tin có được, mẫu xe Acura Integra Prototype 2023 mới sẽ ra mắt bản thương mại trong năm sau. Tổng quan, mẫu xe thể thao Acura Integra Prototype 2023 sở hữu nhiều nét thiết kế tương đồng với dòng sedan thể thao cao cấp Acura TLX. Điểm nổi bật trên Integra thế hệ mới chính là hệ thống đèn pha LED JewelEye với đèn ban ngày Chicane. Logo Integra được dập chìm dưới cụm đèn bên phải. Nhiều chi tiết ngoại thất như lưới tản nhiệt Diamond Pentagon, viền cản trước và sau, viền cửa sổ, ốp tai gương, mui xe... được sơn màu đen Berlina Black. Xe được trình làng với màu ngoại thất Indy Yellow Pearl, vốn được sử dụng trên Acura NSX Type S. Chi tiết này gợi nhớ đến màu sơn Phoenix Yellow trên chiếc Integra Type R. Bộ mâm 5 chấu kép trên Integra Prototype 2023 đến từ dòng Honda Civic, kích thước 19 inch với bề mặt sơn xám mờ Shark Gray. Hệ thống phanh của Acura Integra thế hệ mới sẽ do Brembo chế tạo. Integra 2023 sở hữu cấu trúc xe liftback 5 cửa. Mui xe được vuốt đều xuống khoang hành lý theo phong cách coupe. Acura bổ sung thêm cánh gió nằm tại nắp khoang hành lý, kích thước nhỏ hơn so với chi tiết tương tự trên Honda Civic Si. Hệ thống đèn hậu cũng được tinh chỉnh lại, đồng nhất với hình dạng của hệ thống đèn pha. Logo Acura được in chìm trên dải LED trang trí. Tuy nhiên, trong lần ra mắt này, Acura lại không công bố chi tiết thiết kế nội thất của xe. Theo Acura, phiên bản thương mại của Integra sẽ được trang bị động cơ VTEC turbo 4 xy-lanh 1.5L từ mẫu Honda Civic Si 2022. Công suất có thể đạt mức tối đa 202 mã lực và mô-men xoắn 260 Nm. Đi kèm động cơ này là hộp số sàn 6 cấp, vi sai chống trượt cùng hệ dẫn động cầu trước. Giá xe Acura Integra 2023 có mức khoảng 30.000 USD. Mẫu xe này sẽ được lắp ráp tại nhà máy Marysville Auto Plant đặt tại Ohio, Mỹ. Cách đây không lâu, Honda cũng ra mắt phiên bản Integra dành riêng cho thị trường Trung Quốc. Biến thể này dựa trên mẫu Honda Civic nhưng mang thiết kế hấp dẫn hơn. Video: ra mắt Acura Integra Prototype 2023 hoàn toàn mới.

