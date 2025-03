Mục sở thị VinFast Minio Green 2025 siêu rẻ, chạy 180 km/sạc

Công ty Cổ phần Di chuyển Xanh và Thông minh (GSM) mới đây đã chính thức nhận đặt cọc bốn mẫu xe điện chuyên dụng cho dịch vụ vận tải của VinFast, gồm; Herio Green, Nerio Green, Limo Green và Vinfast Minio Green giá rẻ. Đồng thời, GSM cũng công bố giá bán của các mẫu xe này. Cụ thể, giá xe Vinfast Minio Green bán ra 269 triệu đồng, trong khi Herio Green, Nerio Green và Limo Green lần lượt có giá là 499 triệu đồng, 668 triệu đồng và 749 triệu đồng. Dự kiến, Herio Green và Nerio Green sẽ được bàn giao từ tháng 4/2025, còn Minio Green và Limo Green sẽ đến tay khách hàng vào tháng 8/2025. Về kích thước tổng thể, Minio Green sở hữu thông số chiều dài x rộng x cao tương ứng là 3.090 x 1.496 x 1.625 mm, trục cơ sở dài 2.065 mm và khoảng sáng gầm 155 mm. So với VinFast VF 3 (3.190 x 1.679 x 1.622 mm), Minio Green nhỏ gọn hơn đôi chút và có kích thước tương đồng với Wuling Mini EV (2.920 x 1.493 x 1.621 mm). Đầu xe nổi bật với logo VinFast cùng hai dải nhựa đặc trưng, trong khi phần mui kéo dài giúp tối ưu không gian cho hàng ghế sau. Xe sử dụng cụm đèn chiếu sáng dạng tròn nhưng chưa rõ là bóng LED hay halogen. Xe được thiết kế theo phong cách tối giản với hai cửa bên hông và một cửa cốp phía sau. Khoang lái của xe mini điện Vinfast Minio Green được thiết kế đơn giản với cụm vô-lăng hai chấu không bọc da, khác biệt so với các mẫu xe khác của VinFast. Xe không có màn hình cảm ứng trung tâm mà chỉ được trang bị bảng đồng hồ sau vô-lăng, hiển thị các thông tin vận hành cơ bản. Ghế ngồi sử dụng chất liệu nỉ, phần tựa đầu liền khối cho cả hai hàng ghế. VinFast Minio Green có hai phiên bản Plus và Eco với tầm vận hành theo tiêu chuẩn NEDC lần lượt là 180 km và 120 km sau mỗi lần sạc. Xe hỗ trợ sạc chậm AC tối đa 3,3 kW và sạc nhanh DC 12 kW. Mẫu xe điện này sử dụng động cơ điện đặt ở cầu sau, cho công suất 20 kW (tương đương 26,8 mã lực) và mô-men xoắn cực đại 65 Nm. Xe có khả năng tăng tốc từ 0 - 50 km/h trong 6,5 giây và đạt tốc độ tối đa 85 km/h. Với mức giá 269 triệu đồng, Minio Green chính thức trở thành mẫu ô tô điện rẻ nhất trong danh mục sản phẩm của VinFast, vượt qua VinFast VF 3 (299 triệu đồng). Trên thị trường, Minio Green hiện chỉ đắt hơn Wuling Mini EV (197 - 231 triệu đồng). Minio Green lần đầu ra mắt vào tháng 1/2025, nhắm đến nhóm khách hàng kinh doanh dịch vụ vận tải, đặc biệt là taxi điện và các dịch vụ di chuyển cá nhân thay thế xe hai bánh. Ngay từ khi công bố, mẫu xe này đã thu hút sự quan tâm lớn từ người tiêu dùng. Video: Giưới thiệu chi tiết xe mini điện VinFast Minio Green 2025.

