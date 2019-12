Xe điện XEV YoYo in 3D đầu tiên chỉ từ 230 triệu đồng

In 3D hiện đang là một công nghệ được sử dụng khá phổ biến trong ngành công nghiệp ô tô, nhưng chưa bao giờ tới cấp độ này. Nhà sản xuất XEV có kế hoạch tạo nên toàn bộ chiếc xe bằng phương pháp này, qua đó giảm bớt đáng kể số lượng phụ tùng và trọng lượng của chiếc xe. Trong quá trinh chế tạo xe điện XEV YoYo , cách này cũng giúp cải thiện cự li di chuyển và giảm nhẹ ảnh hưởng lên môi trường. Chiếc xe diệu kỳ này dường như có thể giải quyết tất cả mọi vấn đề này có tên là YoYo (có thời điểm nó được gọi là LSEV). Từ tên gọi, bạn có lẽ cũng đoán ra rằng xe điện YoYo mới là một phương tiện tí hon trông rất giống một chiếc Smart Fortwo, nhưng thực tế còn nhỏ hơn thế. Đồng thời nó cũng có hiệu năng tốt hơn, XEV khẳng định. XEV hiện đang kêu gọi gây quỹ cộng đồng trên nền tảng Kickstarter, hi vọng gom đủ 554.486 USD để biến YoYo trở thành hiện thực. Dù nhỏ và khó có thể coi là một phương tiện cá nhân nghiêm túc, YoYo mang vai trò là một giải pháp di chuyển thay thế dành cho những thành phố đông đúc. Hình dáng nhỏ bé bên ngoài khiến nó lý tưởng đối với môi trường đô thị bận rộn, nhưng vẫn rộng rãi ở bên trong. Nhà sản xuất nói rằng một nghệ sĩ bale và một cầu thủ chơi bóng bầu dục cũng có thể ngồi thoải mái trong xe, tuy nhiên cũng cần nói là xe chỉ có 2 chỗ mà thôi. Chiếc xe thậm chí còn có một phần cốp để bạn chứa đồ. Bằng cách sử dụng công nghệ in 3D xe điện YoYo, XEV có thể giảm bớt đáng kể chi phí sản xuất, trong khi đảm bảo vô số tùy chọn cá nhân hóa. Nói một cách khác, YoYo là dạng xe mà có thể “lớn lên” với bạn – nhưng không phải trên mặt vật lý. XEV nói rằng họ sẽ có thể đưa ra những bản cập nhật và nâng cấp xe dựa theo phản hồi người tiêu dùng, và họ cũng đang cân nhắc khả năng trang bị thêm những bộ phận vào xe gốc. “Mở khóa không chìa, gương điện tử và một màn hình cảm ứng lớn dành cho thông tin giải trí và thông tin xe là các trang bị tiêu chuẩn,” XEV nói. Mọi thứ khác có thể được thay đổi tùy theo sở thích của từng khách hàng. YoYo có tiềm năng bắt đầu lăn bánh trên đường phố Châu Âu trong năm 2020, nếu chiến dịch gây vốn thành công như dự kiến. Giá xe điện XEV YoYo sẽ khởi điểm khoảng 10.000 USD (tương đương 230 triệu đồng). XEV nói rằng YoYo sẽ chỉ có thể đạt tốc độ tối đa 70 km/h mà thôi, đồng nghĩa nó sẽ chỉ hạn chế sử dụng trong quy mô thành phố, không phù hợp để đi xa và di chuyển môi trường ngoại thành. XEV dự tính cự li di chuyển của xe là khoảng 150 km/h trên một lần sạc, và có khả năng đổi cụm pin hoặc sạc ở nhà sử dụng ổ cắm điện trên tường. XEV tin tưởng rằng một chiếc xe ôtô nhỏ như vậy là câu trả lời cho vấn đề giao thông thời nay. Việc sử dụng công nghệ in 3D và thiết kế đột phá cũng sẽ đóng góp khiến cho YoYo trở thành một đối thủ cạnh tranh cứng trong thị trường xe điện – đương nhiên với điều kiện nhà sản xuất có được số vốn mong muốn. “Chúng tôi muốn tránh phong cách hầm hố đã trở thành phổ biến trong việc thiết kế xe điện đại bởi chúng tôi nghĩ nó không phù hợp dành cho YoYo,” đại diện XEV cho hay. Trước mắt, XEV chưa cho biết rằng liệu YoYo có được thử nghiệm an toàn đầy đủ hay không, nhưng khẳng định rằng sử dụng phụ tùng in 3D khiến xe trở nên an toàn hơn trong trường hợp tai nạn xảy ra so với một chiếc xe truyền thống. Video: Xe điện XEV YoYo in 3D đầu tiên.

