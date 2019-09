Xe điện Harley-Davidson IRONe chỉ 15,2 triệu đồng

Mới đây, hãng xe môtô danh tiếng Mỹ - Harley-Davidson vừa bất ngờ giới thiệu tới công chúng trên toàn thế giới bộ đôi xe điện "nhí" dành cho các em nhỏ với tên gọi thương mại Harley-Davidson IRONe12 và Harley-Davidson IRONe16. Theo nhà sản xuất, cặp đôi xe điện Harley-Davidson mới của hãng sẽ giúp trẻ em trong độ tuổi từ 3 - 7 có thể tập đi những chiếc xe hai bánh ngay từ khi còn nhỏ, tăng cường tính tự lập và tạo ra sự thích thú cho các bé. Về thiết kế tổng thể, bộ đôi xe điện nhí Harley-Davidson IRONe12 và IRONe16 đều sở hữu chung một ngôn ngữ thiết kế đơn giản và liền khối. Khi so sánh với các mẫu xe điện dành cho trẻ em từ các thương hiệu khác, cặp đôi Harley-Davidson IRONe cũng không thực sự quá nổi trội về ngoại hình bởi xu hướng thiết kế dành cho các em nhỏ luôn được các nhà sản xuất đặt tiêu chí tối giản lên hàng đầu. Đối với mẫu Harley-Davidson IRONe12 được định vị tới tập khách hàng là những em nhỏ trong độ tuổi từ 3 - 5 tuổi. Do đó, chiều cao yên xe cũng được giới hạn ở mức 330 mm cùng trọng lượng chỉ 7,7 kg. Để vận hành, mẫu xe này sẽ sử dụng một mô-tơ điện 2Ah cùng viên pin Lithium-ion giúp tối ưu hoá năng lượng và an toàn cho trẻ nhỏ. Tuy là một mẫu "xe điện nhí" nhưng Harley-Davidson IRONe12 cũng sở hữu 2 chế độ lái riêng biệt, bao gồm Standard và Advanced. Hai chế độ lái này mang tới cho IRONe12 khả năng tăng tốc khác nhau với dải tốc độ tối đa từ 11 - 14 km/h. Khác với mẫu Harley-Davidson IRONe12, mẫu IRONe16 được nhắm tới tập các em nhỏ lớn hơn và ở độ tuổi từ 5 - 7. Do đó, chiều cao yên xe cũng như size tổng thể của IRONe16 đều lớn hơn đáng kể so với "đàn em" IRONe12. Ngoài sự khác biệt về kích thước và nền tảng truyền động cùng viên pin lithium-ion, IRONe16 được điều chỉnh dải tốc độ tối đa cao hơn đôi chút cho với IRONe12, ở mức 12 - 17.7 km/h. Theo nhà sản xuất, pin lithium-ion trên bộ đôi IRONe12 và IRONe16 sau mỗi lần sạc đầy có thể sử dụng trong khoảng 1 giờ đồng hồ. Thời gian sạc đầy pin cũng được giới hạn trong khoảng dưới 60 phút. Giá bán xe Harley-Davidson IRONe12 sẽ niêm yết từ 649 USD (khoảng 15,2 triệu đồng) và IRONe16 có giá niêm yết 699 USD (khoảng 16,4 triệu đồng). Video: Xe điện Harley-Davidson IRONe cho dân chơi nhí.

Mới đây, hãng xe môtô danh tiếng Mỹ - Harley-Davidson vừa bất ngờ giới thiệu tới công chúng trên toàn thế giới bộ đôi xe điện "nhí" dành cho các em nhỏ với tên gọi thương mại Harley-Davidson IRONe12 và Harley-Davidson IRONe16. Theo nhà sản xuất, cặp đôi xe điện Harley-Davidson mới của hãng sẽ giúp trẻ em trong độ tuổi từ 3 - 7 có thể tập đi những chiếc xe hai bánh ngay từ khi còn nhỏ, tăng cường tính tự lập và tạo ra sự thích thú cho các bé. Về thiết kế tổng thể, bộ đôi xe điện nhí Harley-Davidson IRONe12 và IRONe16 đều sở hữu chung một ngôn ngữ thiết kế đơn giản và liền khối. Khi so sánh với các mẫu xe điện dành cho trẻ em từ các thương hiệu khác, cặp đôi Harley-Davidson IRONe cũng không thực sự quá nổi trội về ngoại hình bởi xu hướng thiết kế dành cho các em nhỏ luôn được các nhà sản xuất đặt tiêu chí tối giản lên hàng đầu. Đối với mẫu Harley-Davidson IRONe12 được định vị tới tập khách hàng là những em nhỏ trong độ tuổi từ 3 - 5 tuổi. Do đó, chiều cao yên xe cũng được giới hạn ở mức 330 mm cùng trọng lượng chỉ 7,7 kg. Để vận hành, mẫu xe này sẽ sử dụng một mô-tơ điện 2Ah cùng viên pin Lithium-ion giúp tối ưu hoá năng lượng và an toàn cho trẻ nhỏ. Tuy là một mẫu "xe điện nhí" nhưng Harley-Davidson IRONe12 cũng sở hữu 2 chế độ lái riêng biệt, bao gồm Standard và Advanced. Hai chế độ lái này mang tới cho IRONe12 khả năng tăng tốc khác nhau với dải tốc độ tối đa từ 11 - 14 km/h. Khác với mẫu Harley-Davidson IRONe12, mẫu IRONe16 được nhắm tới tập các em nhỏ lớn hơn và ở độ tuổi từ 5 - 7. Do đó, chiều cao yên xe cũng như size tổng thể của IRONe16 đều lớn hơn đáng kể so với "đàn em" IRONe12. Ngoài sự khác biệt về kích thước và nền tảng truyền động cùng viên pin lithium-ion, IRONe16 được điều chỉnh dải tốc độ tối đa cao hơn đôi chút cho với IRONe12, ở mức 12 - 17.7 km/h. Theo nhà sản xuất, pin lithium-ion trên bộ đôi IRONe12 và IRONe16 sau mỗi lần sạc đầy có thể sử dụng trong khoảng 1 giờ đồng hồ. Thời gian sạc đầy pin cũng được giới hạn trong khoảng dưới 60 phút. Giá bán xe Harley-Davidson IRONe12 sẽ niêm yết từ 649 USD (khoảng 15,2 triệu đồng) và IRONe16 có giá niêm yết 699 USD (khoảng 16,4 triệu đồng). Video: Xe điện Harley-Davidson IRONe cho dân chơi nhí.