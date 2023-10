Cận cảnh Mitsubishi Triton MT 4x4 2023 tại Việt Nam chỉ từ 550 triệu

Thời gian qua, những nhân viên tư vấn bán hàng tại đại lý Mitsubishi đã liên tục rao bán Triton phiên bản số sàn, sản xuất năm 2023, với giá bán khá hấp dẫn. Những chiếc xe này thuộc lô Mitsubishi Triton MT 4x4 đời 2023 được nhập khẩu từ Thái Lan về Việt Nam từ hồi cuối tháng 9 năm nay. Giá xe Mitsubishi Triton MT 4x4 2023 có sự chênh lệch nhẹ giữa các đại lý. Theo đó, có đại lý rao bán mẫu xe bán tải này với giá 550 triệu đồng. Một số đại lý lại công bố giá xe là 580 triệu đồng hoặc 595 triệu đồng. Bên cạnh đó, cũng có đại lý bán Mitsubishi Triton MT 4x4 2023 với giá chỉ từ 54x triệu đồng. Với phiên bản này, Mitsubishi Triton trở thành mẫu xe bán tải rẻ nhất tại Việt Nam. Giá của Mitsubishi Triton MT 4x4 2023 rẻ hơn Mazda BT-50 bản tiêu chuẩn (584 triệu đồng). Đồng thời, so với Mitsubishi Triton 4x2 AT MIVEC, phiên bản số sàn rẻ hơn từ 55 - 100 triệu đồng, tùy theo chính sách của từng đại lý Tuy có giá rẻ nhưng Mitsubishi Triton MT 4x4 2023 sở hữu ngoại hình khá tươm tất với lưới tản nhiệt màu đen, đèn pha bi xenon dạng thấu kính, điều chỉnh độ cao, đèn định vị ban ngày, đèn sương mù trước, gương chiếu hậu chỉnh điện/gập điện/tích hợp đèn báo rẽ, vành hợp kim 17 inch 2 tông màu, gạt mưa tự động và sưởi kính sau. Bên trong xe, mẫu xe bán tải này sở hữu nội thất bọc nỉ 2 tông màu, vô lăng chỉnh 4 hướng, tích hợp phím chỉnh âm lượng, bảng đồng hồ analog với màn hình đa thông tin nhỏ, điều hòa tự động và cổng sạc USB cho hàng ghế sau. Xe không có màn hình thông tin giải trí như các bản cao cấp hơn. Bên cạnh đó là những trang bị an toàn cơ bản như 2 túi khí trước, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ lực phanh BA, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, khóa cửa tự động và chìa khóa mã hóa chống trộm. Nằm bên dưới nắp ca-pô của Mitsubishi Triton MT 4x4 2023 là động cơ diesel MIVEC 4 xi-lanh, dung tích 2.4L với công suất tối đa 181 mã lực tại tua máy 3.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 430 Nm tại tua máy 2.500 vòng/phút. Động cơ kết hợp với hộp số sàn 6 cấp và hệ dẫn động 2 cầu 4WD. Ngoài ra, phiên bản Mitsubishi Triton MT 4x4 2023 tại Việt Nam nhập khẩu Thái Lan còn có 3 chế độ gài cầu và khóa vi sai cầu sau. Về an toàn, xe được trang bị 2 túi khí trước, phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, phanh khẩn cấp BA, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, chìa khóa mã hóa chống trộm và khóa cửa tự động. Với những ai mua xe để phục vụ công việc, chỉ cần một phương tiện với trang bị đủ dùng và giá rẻ thì mẫu xe bán tải Mitsubishi Triton MT 4x4 2023 là một lựa chọn đáng cân nhắc. Được cho ra mắt thị trường Việt Nam từ năm 2008. Không chỉ sở hữu ngoại hình độc đáo và không gian nội thất rộng rãi, hiện đại, dòng sản phẩm này sử dụng khối động cơ mạnh mẽ và có độ bền bỉ cao. Nhờ đó mà Mitsubishi Triton vẫn luôn được người dùng đánh giá cao và dành nhiều tình cảm. Video: Đánh giá Mitsubishi Triton 2.4L Ultra 4×2 6AT tại Thái Lan.

