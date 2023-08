Mitsubishi Triton bản Athlete 4x4 cao cấp giảm tới 150 triệu đồng

Tình hình khó khăn chung của thị trường ôtô Việt Nam trong những tháng vừa qua đã khiến các đại lý liên tục phải tung ra các chương trình ưu đãi, giảm giá cho xe. Mẫu xe bán tải Mitsubishi Triton cũng không phải là ngoại lệ. Mới đây, một đại lý ở khu vực tỉnh Quảng Nam đã rao bán Mitsubishi Triton bản Athlete 4x4 cao cấp nhất với giá chỉ còn 755 triệu đồng. So với mức giá niêm yết, Mitsubishi Triton Athlete giảm tới 150 triệu đồng. Cũng theo công bố của đại lý, giá lăn bánh của Mitsubishi Triton Athlete 4x4 chỉ còn 815 triệu đồng. Được biết, giá bán này là dành cho Mitsubishi Triton Athlete 4x4 sản xuất năm 2022 (số VIN 2022). Đồng thời, số lượng những chiếc xe được bán với giá này cũng giới hạn. Đây là động thái nhằm đẩy nốt hàng tồn của đại lý. Mẫu xe bán tải Mitsubishi Triton Athlete đã lần đầu tiên ra mắt tại Việt Nam vào hồi tháng 12/2021 với 2 phiên bản 4x2 AT và 4x4 AT. Giá bán tương ứng của 2 phiên bản này là 780 triệu và 905 triệu đồng. Điểm nhấn của Mitsubishi Triton Athlete nằm ở màu sơn cam nổi bật, phối với những chi tiết đen ngoại thất đen bóng như cản trước/sau, ốp cua lốp, vành la-zăng và thanh thể thao trên thùng sau. Trên thân xe còn có bộ tem riêng, mang đến vẻ ngoài cá tính hơn cho mẫu xe bán tải này. Ngoài ra, Mitsubishi Triton Athlete còn có những trang bị đáng chú ý khác như đèn pha Bi LED và dải đèn LED định vị ban ngày. Vành la-zăng của xe có đường kính 18 inch với thiết kế 6 chấu kép khỏe khoắn. Bên trong mẫu xe bán tải này, sự kết hợp giữa 2 màu sắc đen và cam tiếp tục xuất hiện, tạo cảm giác đồng điệu với ngoại thất. Xe dùng vô lăng 4 chấu, tích hợp phím chức năng cũng như lẫy chuyển số thể thao, bảng đồng analog kết hợp với màn hình đa thông tin nhỏ, màn hình cảm ứng trung tâm 6,85 inch, hệ thống điều hòa tự động 2 vùng và hàng ghế sau đi kèm cửa gió/bệ tì tay trung tâm.

"Trái tim" của Mitsubishi Triton Athlete là khối động cơ dầu MIVEC 2.4L, sản sinh công suất tối đa 178,5 mã lực và mô-men xoắn cực đại 350 Nm. Đi kèm với đó là hộp số tự động 6 cấp, hệ dẫn động 1 cầu hoặc 2 cầu.



Cuối cùng là những trang bị an toàn như hệ thống giảm thiểu va chạm trước, hệ thống cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, hệ thống chống tăng tốc ngoài ý muốn và hỗ trợ giữ làn đường. Tuy nhiên, xe vẫn dùng phanh tang trống phía sau.



Trong tháng 7/2023 vừa qua, hãng Mitsubishi đã bán được 232 chiếc Triton cho người Việt. Cộng dồn 7 tháng đầu năm nay, mẫu xe bán tải này đã đạt doanh số 1.203 xe, đứng thứ 2 trong phân khúc, sau Ford Ranger.

Video: Lộ diện mẫu xe bán tải Mitsubishi Triton thế hệ mới.





