MG5 MT 2023 số sàn sắp ra mắt Việt Nam, chỉ hơn 300 triệu đồng

Trong tháng 9 này, nhiều khả năng thương hiệu MG của Trung Quốc sẽ ra mắt 3 mẫu xe mới ở Việt Nam, bao gồm HS, RX5 và MG5 số sàn (MT). Trong đó, rẻ nhất sẽ là MG5 MT 2023 mới với giá chỉ hơn 300 triệu đồng, theo hé lộ của một số nhân viên bán hàng tại đại lý. Nếu giá xe MG5 MT 2023 trên là chính xác thì mẫu xe sedan này sẽ rẻ hơn đáng kể so với MG5 đang bán tại Việt Nam. MG5 hiện có 2 phiên bản là STD và LUX với giá bán lần lượt 523 triệu và 588 triệu đồng. Đồng thời, những hình ảnh đầu tiên của MG5 MT tại Việt Nam cũng đã được lan truyền. Qua đó, có thể thấy mẫu xe này thuộc MG5 thế hệ cũ, đã ra mắt thị trường Trung Quốc từ năm 2020. Mẫu xe này cũng sẽ sở hữu thiết kế hoàn toàn khác biệt so với MG5 hiện đang bán ở Việt Nam. Dự đoán MG5 MT 2023 sẽ có hai phiên bản. Trong đó, có 1 phiên bản dùng vành 5 chấu kép màu bạc đơn giản. Chiếc còn lại dùng vành hợp kim phối 2 màu thể thao hơn. MG5 MT được trang bị lưới tản nhiệt hình thang ngược với những nan nằm ngang và đèn pha Halogen. Trên cản trước còn có hốc đèn sương mù giả, trang trí bằng nẹp mạ crôm. Đằng sau xe là cụm đèn hậu nối với nhau bằng nẹp mạ crôm vắt ngang và cánh gió nhỏ tích hợp vào cửa cốp. Bên trong xe, MG5 MT sở hữu vô lăng 3 chấu với thiết kế vát đáy thể thao, tích hợp phím chức năng, bảng đồng hồ analog kết hợp màn hình đa thông tin, màn hình cảm ứng trung tâm có kích thước khoảng 8 inch, nằm bên dưới cửa gió điều hòa và ghế bọc nỉ. Hiện chưa có thông tin về trang bị của MG5 MT tại Việt Nam. Trong khi đó, ở thị trường nước ngoài, xe dùng động cơ xăng 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 1.5L, sản sinh công suất tối đa 112 mã lực và mô-men xoắn cực đại 150 Nm. Động cơ này kết hợp với hộp số sàn 5 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Với trang bị số sàn, thiết kế kém nổi bật và giá bán chỉ như xe hạng A, MG5 MT nhắm đến khách hàng mua xe chạy dịch vụ. Hiện mẫu xe này đã hoàn tất thủ tục đăng kiểm, chỉ chờ ngày ra mắt. MG5 tại Việt Nam hiện đang bán ra với 2 tùy chọn phiên bản, gồm LUX và STD cùng giá niêm yết tương ứng lần lượt là 588 triệu đồng và 523 triệu đồng. Xe sử dụng động cơ 1.5L, sản sinh công suất 112 mã lực và mô-men xoắn 150Nm. Kết nối với đó là hộp số vô cấp CVT giả lập 8 cấp và 3 chế độ lái, gồm: Urban, Normal, Dynamic. Tuy nhiên, để xả hàng tồn cũng như kích cầu tiêu dùng trong tháng Ngâu, phía đại lý đang áp dụng chương trình ưu đãi giảm giá sâu dành cho khách hàng mua xe MG5 trong tháng "ngâu" này. Theo đó, với mức giảm từ 120 - 125 triệu đồng, giá xe MG5 trở về ngưỡng vô cùng hấp dẫn. Sau giảm giá và ưu đãi, mức bán ra của MG5 tại Việt Nam hiện đang dao động quanh khoảng 423 - 463 triệu đồng, thấp hơn rất nhiều so với các mẫu sedan hạng B như Vios, City, Accent,... Thậm chí chỉ ngang với các mẫu xe hạng A như Hyundai Grand i10, KIA Morning. Video: Đánh giá xe sedan MG5 tại Việt Nam sau 1 năm sử dụng.

