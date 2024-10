Cận cảnh Lynk & Co 03+ chốt giá 1,899 tỷ tại Việt Nam

Lynk & Co 03+ tại Việt Nam hiện là dòng sedan đầu tiên và duy nhất của thương hiệu ô tô Trung Quốc, ra mắt lần đầu vào tháng 10/2018. Đến tháng 09/2022, mô hình nâng cấp của dòng sedan này đã được giới thiệu tại Triển lãm ô tô Thành Đô. Cũng giống các mẫu xe Lynk & Co mới hiện nay, 03+ được phát triển trên nền tảng SPA với kết cấu sử dụng thép siêu chịu lực và hợp kim nhôm. Xe sở hữu các thông số dài x rộng x cao lần lượt là 4.697 x 1.843 x 1.448 (mm), chiều dài cơ sở ở mức 2.730 mm, khoảng sáng gầm đạt 171 mm. Lynk & Co 03+ 2024 mới sở hữu diện mạo vô cùng độc đáo, có phần hầm hố và cực ngầu, đúng chất xe đua thể thao đường phố. Vẻ nam tính, hầm hố trên Lynk & Co 03+ thể hiện rõ nét ngay từ khu vực "mặt tiền" với lưới hút gió và tản nhiệt lớn sơn đen bóng. Hệ thống chiếu sáng LED cũng phân 2 tầng độc đáo giống những người anh em Lynk & Co 01, 05 hay 09. Trong đó, đèn ban ngày nằm ngay phía trên nắp ca-pô, tạo hình 2 dải LED mảnh, đặt dọc. Xe sở hữu bộ la-zăng đa chấu 2 tông màu bạc - đen cùng kích thước 19 inch, được ôm trọn bởi bộ lốp 245/35R19... Bên cạnh một vẻ ngoài sành điệu, cuốn hút là không gian nội thất vô cùng tiện nghi, sang chảnh với loạt vật liệu cao cấp cùng trang bị hiện đại. Độ hoàn thiện cao bên trong Lynk & Co 03+ được thể hiện rõ qua sự xuất hiện của chất liệu Alcantara ở nhiều chi tiết, từ ghế cho đến vô-lăng, bảng điều khiển trung tâm, bảng táp lô, mặt cửa và cả trần. Chất xe đua đường phố của Lynk & Co tiếp tục được thể hiện qua phần vô-lăng với thiết kế vát đáy cùng sự xuất hiện của nút bấm màu đỏ như ngầm khẳng định về sự gia tăng công suất của xe. Các chi tiết chỉ thêu màu vàng càng nhấn mạnh thêm phong cách thể thao cho không gian bên trong của 03+. Ghế xe thiết kế thể thao, ôm người, trong đó ghế lái chỉnh điện 12 hướng, có chức năng thông gió và nhớ vị trí. Lynk & Co 03+ cũng được trang bị loạt tính năng hiện đại như: đồng hồ sau vô lăng kích thước đến 12,3 inch; màn hình giải trí trung tâm 12,8 inch; hệ thống âm thanh Harman Infinity 10 loa; điều hoà tự động 2 vùng; cửa sổ trời toàn cảnh... Màn hình trượt điều khiển trung tâm cũng là trang bị đáng chú ý trên Lynk & Co, nhờ đó có thể giúp gia tăng không gian đựng đồ, thêm tính tiện dụng cho người dùng. Lynk & Co 03+ được trang bị động cơ tăng áp Drive-E 2.0TD T5 EVO, sinh công suất tối đa là 265ps và mô-men xoắn 380 Nm. Kết nối với đó là hộp số 8 cấp, 5 chế độ lái (ECO/Sports/Comfort/Race/Individual)... Ngoài ra còn có hệ dẫn động bốn bánh BorgWarner, có khả năng phản ứng nhanh chóng với từng hành vi lái và thích ứng thông minh theo từng điều kiện đường xá. Cùng với khả năng vận hành mạnh mẽ là hệ thống hỗ trợ lái xe thông minh với việc tích hợp hơn 20 chức năng hỗ trợ lái xe tiên tiến, giúp cải thiện độ an toàn cao khi vận hành. Trong đó có thể kể đến các tính năng như: cảnh báo điểm mù, hỗ trợ phanh tự động, hỗ trợ giữ làn đường, ga tự động thích ứng, đèn chiếu xa thông minh, camera 360 độ, cảm biến đỗ phía trước và phía sau, cảnh báo mất tập trung... Mức giá xe Lynk & Co 03+ đã chính thức công bố tại thị trường ôtô Việt Nam với mức khuyến nghị 1,899 tỷ đồng (bao gồm VAT). Khách mua xe sẽ được tặng gói bảo dưỡng miễn phí 05 năm hoặc 150.000 km, tùy điều kiện nào đến trước. Video: Trải nghiệm mẫu xe sedan Lynk & Co 03+ tại Việt Nam.

