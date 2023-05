Lộ diện Lynk & Co 03 2023 349 mã lực, cạnh tranh Honda Civic

Mới đây, trên dữ liệu của Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc (MIIT) đã xuất hiện thông tin cũng như hình ảnh về chiếc xe sedan Lynk & Co 03 thế hệ thứ 2, điều này đã ngay lập tức thu hút sự quan tâm của giới truyền thông nước này. Theo đó, thế hệ thứ hai của Lynk & Co 03 sẽ sớm có phiên bản hiệu suất mang tên “++”. Nó sẽ có một ICE bi-turbo 2 lít dưới mui xe tạo ra 349 mã lực, cao hơn 34 mã lực so với xe đua đường phố Honda Civic Type R 2023. Lynk & Co - thương hiệu xe hơi do Geely và Volvo cùng điều hành hiện chưa có bất kỳ động thái chia sẻ gì về chiếc xe này, chỉ biết rằng, chẳng bao lâu nữa, thế hệ thứ hai của Lynk & Co 03 với công suất tối đa 349 mã lực sẽ có sẵn để mua tại thị trường Trung Quốc. Về kiểu dáng, Lynk & Co 03++ sedan vẫn phù hợp với thế hệ thứ hai thông thường 03. Xe có đèn chạy đặc trưng của thương hiệu, cản sau thể thao với đèn pha tích hợp và khe hút gió lớn. Một tính năng khác của 03++ là cánh lướt gió phía trước và đằng sau rất lớn, ngoài ra còn có bốn ống xả, bộ khuếch tán thể thao, luồng không khí và đèn hậu đơn. Các tính năng khác của ngoại thất Lynk & Co 03++ là hệ thống phanh lớn với kẹp phanh màu vàng và huy hiệu “350” gắn trên lưới tản nhiệt. Nó đại diện cho sản lượng điện của 03++. Nói về kích thước của Lynk & Co 03++, xe có chiều dài 4.697 mm, chiều rộng 1.843 mm và chiều cao 1.456 mm. Vì vậy, nó dài hơn 13 mm và cao hơn 16 mm so với 03 thông thường. Trọng lượng giới hạn của nó là 1.645 kg, nặng hơn một chút so với Lynk & Co 03+ với 254 mã lực. Mâm của 03++ hơi nhỏ khi có kích thước 19 inch, lốp mâm là 245/35. Bây giờ, cuối cùng chúng ta đã đến với hệ thống truyền động của Lynk & Co 03++, đó là một chiếc xe với động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 2.0 lít, tăng áp kép có tên B4204L43, được điều chỉnh bởi Aurobay nổi tiếng (Powertrain Engineering Thụy Điển AB), nhờ đó, công suất tối đa 349 mã lực và hệ dẫn động 4WD. >>> Mời độc giả xem thêm video Chi tiết Audi S8 2020 | Sedan đầu bảng của Audi, hệ thống treo cực khủng ( Nguồn: XE24h):

Mới đây, trên dữ liệu của Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc (MIIT) đã xuất hiện thông tin cũng như hình ảnh về chiếc xe sedan Lynk & Co 03 thế hệ thứ 2, điều này đã ngay lập tức thu hút sự quan tâm của giới truyền thông nước này. Theo đó, thế hệ thứ hai của Lynk & Co 03 sẽ sớm có phiên bản hiệu suất mang tên “++”. Nó sẽ có một ICE bi-turbo 2 lít dưới mui xe tạo ra 349 mã lực, cao hơn 34 mã lực so với xe đua đường phố Honda Civic Type R 2023. Lynk & Co - thương hiệu xe hơi do Geely và Volvo cùng điều hành hiện chưa có bất kỳ động thái chia sẻ gì về chiếc xe này, chỉ biết rằng, chẳng bao lâu nữa, thế hệ thứ hai của Lynk & Co 03 với công suất tối đa 349 mã lực sẽ có sẵn để mua tại thị trường Trung Quốc. Về kiểu dáng, Lynk & Co 03++ sedan vẫn phù hợp với thế hệ thứ hai thông thường 03. Xe có đèn chạy đặc trưng của thương hiệu, cản sau thể thao với đèn pha tích hợp và khe hút gió lớn. Một tính năng khác của 03++ là cánh lướt gió phía trước và đằng sau rất lớn, ngoài ra còn có bốn ống xả, bộ khuếch tán thể thao, luồng không khí và đèn hậu đơn. Các tính năng khác của ngoại thất Lynk & Co 03++ là hệ thống phanh lớn với kẹp phanh màu vàng và huy hiệu “350” gắn trên lưới tản nhiệt. Nó đại diện cho sản lượng điện của 03++. Nói về kích thước của Lynk & Co 03++, xe có chiều dài 4.697 mm, chiều rộng 1.843 mm và chiều cao 1.456 mm. Vì vậy, nó dài hơn 13 mm và cao hơn 16 mm so với 03 thông thường. Trọng lượng giới hạn của nó là 1.645 kg, nặng hơn một chút so với Lynk & Co 03+ với 254 mã lực. Mâm của 03++ hơi nhỏ khi có kích thước 19 inch, lốp mâm là 245/35. Bây giờ, cuối cùng chúng ta đã đến với hệ thống truyền động của Lynk & Co 03++, đó là một chiếc xe với động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 2.0 lít, tăng áp kép có tên B4204L43, được điều chỉnh bởi Aurobay nổi tiếng (Powertrain Engineering Thụy Điển AB), nhờ đó, công suất tối đa 349 mã lực và hệ dẫn động 4WD. >>> Mời độc giả xem thêm video Chi tiết Audi S8 2020 | Sedan đầu bảng của Audi, hệ thống treo cực khủng ( Nguồn: XE24h):