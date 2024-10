Lynk & Co 02 ra mắt thị trường châu Âu, từ 918 triệu đồng

Cuộc xâm lược châu Âu của Trung Quốc tiếp tục khi Lynk & Co vừa cho ra mắt mẫu xe 02 mới. Lynk & Co 02 2024 mới là mẫu xe điện đầu tiên của chãng xe Trung Quốc dành cho lục địa già này, mặc dù xe cũng sẽ được cung cấp tại Trung Quốc với tên gọi Z20. Được quảng cáo là một chiếc coupe crossover năm cửa nổi bật, 02 có phần đầu xe được tối ưu hóa về mặt khí động học với cụm đèn chia đôi và cửa hút gió chủ động. Các nhà thiết kế cũng đã trang bị cho mẫu xe này một mái kính toàn cảnh, lớp sơn hai tông màu và bánh xe 19 hoặc 20 inch. Những điểm nhấn đáng chú ý khác của Lynk & Co 02 chạy điện bao gồm tay nắm cửa lắp chìm và cánh gió sau nổi bật với đèn hậu tích hợp. Trong một bước ngoặt kỳ lạ, mẫu xe này có tính năng “Hey Honk”, đây là âm thanh tùy chỉnh cho phép tương tác “thân thiện” với người đi bộ và những người tham gia giao thông khác. Lynk & Co cho biết thử nghiệm đã cho thấy “người đi bộ thấy hệ thống này là một giải pháp thay thế tốt hơn so với tiếng còi xe giật mình thông thường”. Về kích thước, chiếc crossover này có chiều dài 175,6 inch (4460 mm), rộng 72,6 inch (1845 mm) và cao 61,9 inch (1573 mm) với chiều dài cơ sở là 108,5 inch (2755 mm). Điều này có nghĩa là mẫu xe này có cùng chiều dài với Toyota Corolla Cross , nhưng có thêm 4,6 inch (117 mm) giữa các bánh xe. Nội thất xe tối giản có bảng điều khiển 2 tầng và vô lăng hình bầu dục "lấy cảm hứng từ máy bay". Người lái ngồi sau cụm đồng hồ kỹ thuật số 10,2 inch và hầu hết các nút điều khiển được vận hành thông qua hệ thống thông tin giải trí 15,4 inch. Bên trong xe có sự kết hợp thú vị giữa vật liệu tái chế và vật liệu trong mờ cũng như các điểm nhấn lốm đốm. Người mua cũng sẽ tìm thấy bộ sạc không dây kép, vô lăng có sưởi và ghế trước chỉnh điện có sưởi. Thậm chí còn có cả Camera hành trình, cho phép người dùng "chụp ảnh tự sướng hoặc ảnh nhóm trực tiếp từ gương chiếu hậu để lưu lại những kỷ niệm trong suốt chuyến đi". Một tính năng kỳ lạ khác là cái gọi là "dây đeo chia sẻ". Dây đeo này nằm cạnh vô lăng và công ty cho biết "chỉ cần kéo nhẹ là người dùng có thể đến thẳng ứng dụng chia sẻ ... để họ có thể bắt đầu chia sẻ xe của mình chỉ trong vài bước". Những người không muốn chia sẻ sẽ tìm thấy một cốp trước có thể chứa 15 lít đồ đạc. Nó được nối với một cốp sau có dung tích 410 lít. Lynk & Co 02 có pin lithium-ion NMC 66 kWh. Nó cung cấp năng lượng cho động cơ gắn phía sau sản sinh công suất 268 mã lực và mô-men xoắn 253 lb-ft (343 Nm). Điều này cho phép mẫu xe tăng tốc từ 0-62 dặm/giờ (0-100 km/giờ) trong 5,5 giây, trước khi đạt tốc độ tối đa 112 dặm/giờ (180 km/giờ). Nói về tốc độ, bộ sạc nhanh DC 150 kW có thể sạc pin từ 10% lên 80% chỉ trong 30 phút. Khi sạc đầy, tài xế có thể di chuyển tới 445 km chỉ với một lần sạc. An toàn là ưu tiên hàng đầu nhờ 21 tính năng bao gồm phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo va chạm phía trước và cảnh báo phương tiện cắt ngang phía trước/phía sau. Chúng được kết hợp với kiểm soát hành trình thông minh, hỗ trợ chuyển làn tự động, phát hiện điểm mù và nhận dạng biển báo giao thông. Mẫu xe này hiện có thể đặt hàng và giá khởi điểm là 35.495 Euro tại Ý. Tuy nhiên, ở hầu hết các quốc gia khác bao gồm Đức, Pháp và Hà Lan, giá xe Lynk & Co 02 2024 khởi điểm là 35.995 Euro, Lynk & Co hiện cũng đã có mặt tại Việt Nam nhưng chưa rõ họ có kế hoạch mang 02 này về giới thiệu chưa. Video: Ra mắt Lynk & Co 02 ra mắt thị trường châu Âu.

