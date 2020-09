Cận cảnh Lister Stealth 2021 mới, SUV nhanh nhất Anh quốc

Lister Stealth 2021 mới được mệnh danh là chiếc SUV nhanh nhất nước Anh. Đây là siêu SUV phát triển dựa trên Jaguar F-Pace SVR. Mẫu xe này trang bị động cơ V8 5.0L tăng áp, được điều chỉnh để cho ra công suất 665 mã lực, mô-men xoắn 881 Nm. Hiệu suất này cao hơn 22% so với F-Pace SVR. Sự gia tăng công suất đến từ việc sử dụng hệ thống lọc khí hiệu suất cao và bộ làm mát tự chế riêng. Các puly tăng áp kép được nâng cấp giúp đẩy nhiều không khí vào buồng đốt. Ngoài ra xe còn được trang bị hệ thống quản lý động cơ độc quyền của thương hiệu ôtô Lister. Nhờ những cải tiến đó, SUV Lister Stealth mới có khả năng tăng tốc 0-96 km/h trong 3,6 giây, đạt tốc độ tối đa 314 km/h. Lister tuyên bố Stealth là chiếc SUV nhanh nhất và mạnh nhất từng được sản xuất tại Anh. Mẫu SUV này đã đánh bại Lamborghini Urus, Aston Martin Vantage và McLaren 570GT trên đường đua drag tại bãi thử Vmax200. Hiệu suất phanh trên Lister Stealth cũng đã được nâng cấp, cả 4 bánh xe đều có quạt lớn làm mát phanh và hệ thống kẹp phanh hiệu suất cao. Lister Stealth được cải tiến một số chi tiết ngoại hình, cản trước làm từ sợi carbon với 2 khe hút gió lớn, bộ chia gió phía trước sửa đổi. Cản sau cũng được làm lại với bộ khuếch tán CF, hệ thống ống xả làm bằng thép không gỉ cũng do CF chế tạo. Xe có ốp sườn mới, vòm bánh xe mở rộng để vừa vặn hơn với bộ mâm Vessel 23 inch do Vossen thiết kế riêng cho Lister. Bên trong cabin, Lister Stealth có nội thất bọc da cao cấp Weir Nappa. Khách hàng có thể lựa chọn 36 màu sắc, 90 kiểu chỉ khâu để cá nhân hóa, từ các chi tiết trang trí, dây an toàn, ghế thể thao, bảng điều khiển, vô lăng và bọc trần. Chỉ có 100 chiếc xe được sản xuất trên toàn thế giới, giá xe Lister Stealth từ 145.336 USD. Giám đốc Điều hành của Lister, Lawrence Whittaker cho biết: "Việc tạo ra chiếc SUV nhanh nhất nước Anh có nhiều thách thức, nhưng đội ngũ thiết kế và phát triển nội bộ của chúng tôi đã tạo ra một sản phẩm thực sự độc đáo". "Sự ra mắt của Stealth duy trì thành tích của hãng trong việc tạo ra những chiếc xe đẹp, được thiết kế riêng dựa trên hiệu suất, sự sang trọng và hơn hết là sự thích thú của chủ sở hữu và người lái, với mức giá thấp hơn đáng kể so với các đối thủ trên thị trường", ông Lawrence Whittaker nói thêm. Video: Lister Stealth 2021 mới, SUV nhanh nhất Anh quốc.

