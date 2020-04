Lister Stealth tự xưng “SUV nhanh nhất”, hơn cả Lamborghini Urus?

Với những ai còn xa lạ, thương hiệu Lister Motor Company từng là hãng xe thể thao đến từ Anh Quốc được thành lập từ năm 1954 tại Cambridge, Vương quốc Anh. Kể từ lúc khai sinh, hãng xe này đã trải qua một vài đời chủ và hiện tại đang là một nhánh của thương hiệu Jaguar. Hoạt động của Lister giờ đây chủ yếu xoay quanh việc sản xuất những mẫu continuation-car, đồng thời độ lại các sản phẩm của Jaguar. Cách đây 2 năm, Lister đã từng giới thiệu chiếc LFP – một bản độ lại của chiếc SUV Jaguar F-Pace, và mới đây nó đã tái xuất dưới tên gọi siêu SUV Lister Stealth như trong đoạn video. Về sản phẩm này, chiếc xe được trang bị khối động cơ Siêu nạp V8 5.0 lít, phát ra tiếng gầm gừ đáng kinh ngạc ngay từ những cú ga đầu tiên. Mức công suất sản sinh từ khối máy này được đồn đoán khoảng 675 mã lực, cho phép chiếc SUV đạt tốc độ tối đa 322 km/h – cao hơn con số 306 km/h của đối thủ Lamborghini Urus, theo số liệu trên giấy tờ. Nếu điều này là sự thật, thế giới sẽ đón chào một nhà vô địch mới cho danh hiệu “SUV nhanh nhất thế giới”. Ngoài ra, khả năng tăng tốc từ 0 lên 96 km/h của Lister Stealth được công bố là 3,5 giây. Theo kế hoạch, nhà sản xuất xe hơi Anh Quốc sẽ giới hạn số lượng chỉ 250 chiếc cho Lister Stealth. Về ngoại hình, thông qua những hình ảnh chớp nhoáng trong đoạn video, một thiết kế tổng thể dữ dằn là điều có thể dự đoán. Một số điểm nhấn trực quan của chiếc xe có thể kể tới như thiết kế khuôn mặt kiểu mới, một bộ khuếch tán gió phía sau góc cạnh bằng sợi carbon, hay hệ thống 4 ống xả thể thao. Bên cạnh đó, khoang nội thất cũng “thoắt ẩn thoắt hiện” với một số chi tiết như các huy hiệu in chữ Lister trên tựa đầu hay bậc cửa. Và tất nhiên, huy hiệu này cũng sẽ thay thế biểu tượng Jaguar trên lưới tản nhiệt hay nắp trung tâm của bộ mâm đa chấu. Cuối cùng, do ảnh hưởng của dịch virus corona, kế hoạch ra mắt của Lister Stealth hoàn toàn mới đã phải đẩy lùi lại so với dự kiến, theo chia sẻ từ ông Lawrence Whittaker – CEO công ty. Ngoài ra, Whittaker cũng phát biểu với truyền thông rằng mẫu SUV này đã có thêm một số nâng cấp so với phiên bản cách đây 2 năm. Video: Lister Motor Company nhá hàng siêu SUV mạnh nhất thế giới.

Với những ai còn xa lạ, thương hiệu Lister Motor Company từng là hãng xe thể thao đến từ Anh Quốc được thành lập từ năm 1954 tại Cambridge, Vương quốc Anh. Kể từ lúc khai sinh, hãng xe này đã trải qua một vài đời chủ và hiện tại đang là một nhánh của thương hiệu Jaguar. Hoạt động của Lister giờ đây chủ yếu xoay quanh việc sản xuất những mẫu continuation-car, đồng thời độ lại các sản phẩm của Jaguar. Cách đây 2 năm, Lister đã từng giới thiệu chiếc LFP – một bản độ lại của chiếc SUV Jaguar F-Pace, và mới đây nó đã tái xuất dưới tên gọi siêu SUV Lister Stealth như trong đoạn video. Về sản phẩm này, chiếc xe được trang bị khối động cơ Siêu nạp V8 5.0 lít, phát ra tiếng gầm gừ đáng kinh ngạc ngay từ những cú ga đầu tiên. Mức công suất sản sinh từ khối máy này được đồn đoán khoảng 675 mã lực, cho phép chiếc SUV đạt tốc độ tối đa 322 km/h – cao hơn con số 306 km/h của đối thủ Lamborghini Urus, theo số liệu trên giấy tờ. Nếu điều này là sự thật, thế giới sẽ đón chào một nhà vô địch mới cho danh hiệu “SUV nhanh nhất thế giới”. Ngoài ra, khả năng tăng tốc từ 0 lên 96 km/h của Lister Stealth được công bố là 3,5 giây. Theo kế hoạch, nhà sản xuất xe hơi Anh Quốc sẽ giới hạn số lượng chỉ 250 chiếc cho Lister Stealth. Về ngoại hình, thông qua những hình ảnh chớp nhoáng trong đoạn video, một thiết kế tổng thể dữ dằn là điều có thể dự đoán. Một số điểm nhấn trực quan của chiếc xe có thể kể tới như thiết kế khuôn mặt kiểu mới, một bộ khuếch tán gió phía sau góc cạnh bằng sợi carbon, hay hệ thống 4 ống xả thể thao. Bên cạnh đó, khoang nội thất cũng “thoắt ẩn thoắt hiện” với một số chi tiết như các huy hiệu in chữ Lister trên tựa đầu hay bậc cửa. Và tất nhiên, huy hiệu này cũng sẽ thay thế biểu tượng Jaguar trên lưới tản nhiệt hay nắp trung tâm của bộ mâm đa chấu. Cuối cùng, do ảnh hưởng của dịch virus corona, kế hoạch ra mắt của Lister Stealth hoàn toàn mới đã phải đẩy lùi lại so với dự kiến, theo chia sẻ từ ông Lawrence Whittaker – CEO công ty. Ngoài ra, Whittaker cũng phát biểu với truyền thông rằng mẫu SUV này đã có thêm một số nâng cấp so với phiên bản cách đây 2 năm. Video: Lister Motor Company nhá hàng siêu SUV mạnh nhất thế giới.