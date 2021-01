Cận cảnh Lexus IS 2010 chạy chán, bán vẫn gần 1 tỷ ở Sài Gòn

Sau hơn 10 năm sử dụng, xe sang Lexus IS 350 đời 2010 này được rao bán lại với giá 999 triệu đồng, ngang tầm giá những mẫu sedan hạng D phổ thông. Phiên bản IS 350 AWD này là phiên bản cao cấp và cuối đời của dòng IS thế hệ thứ 2. Đây là một gợi ý hấp dẫn dành cho người yêu Lexus đang tìm kiếm một chiếc IS “chất” để sử dụng lâu dài. Bên dưới nắp ca-pô của xe sang Lexus IS 350 là động cơ xăng V6 dung tích 3.5L, hút khí tự nhiên, mã 2GR-FSE cho công suất tối đa 306 mã lực và mô-men xoắn cực đại 374Nm tại 4.800 vòng/phút. Động cơ V6 của IS đời này đã sử dụng công nghệ van biến thiên kép thông minh (Dual VVT-i) và hệ thống điều khiển bướm ga điện tử (ETCS-i). Ngoài ra, động cơ V6 trên IS đời này còn sử dụng van điều khiển khí nạp ACIS (Acoustic Control Induction System) chia đường nạp thành 2 đoạn để phù hợp với tua máy từ thấp đến cao, cũng như góc mở bướm ga để tối đa hiệu suất động cơ. Sức mạnh được truyền xuống bốn bánh (AWD) thông qua hộp số tự động 6 cấp. So với các phiên bản thấp hơn như IS 300 hay IS 250 (FWD) cùng thế hệ, phiên bản IS 350 AWD cuối đời này hấp dẫn hơn khi sở hữu hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian (AWD) giúp tăng cường độ bám đường, bên cạnh động cơ V6 mạnh mẽ cho người trẻ yêu thích cầm lái. Thế hệ thứ 2 của dòng xe sang hạng sang cỡ nhỏ Lexus IS này từng là đối thủ cạnh tranh một thời của với BMW 3 Series (E90) hay Mercedes-Benz C-Class (W204). So với các đối thủ Đức cùng đời, Lexus IS thế hệ thứ 2 có số lượng ít hơn vì trước đây Lexus IS luôn được nhập khẩu tư nhân. Khi Lexus Việt Nam chỉ mới bắt đầu phân phối dòng IS 2021 từ đầu năm nay. Dòng xe Lexus IS được đánh giá là “lành tính” và ít đòi hỏi bảo dưỡng phức tạp. Chính vì thế, dòng xe này giữ giá so với các đối thủ cùng đời. Trên thực tế, người mua hoàn toàn có thể tìm thấy những chiếc IS 250 F-Sport hay IS 350 AWD được người bán tự tin chào giá trên dưới 1 tỷ đồng. Những chiếc IS cuối đời thế hệ thứ 2 sở hữu nội thất mang khá nhiều “đồ chơi” như: Vô lăng bọc da + lẫy chuyển số, khởi động Start/Stop, cửa sổ trời, pedan thể thao, màn hình Navi, CD 6 đĩa, hỗ trợ kết nối USB, Bluetooth, radio XM tích hợp. Điều hoà tự động 2 vùng độc lập, gương chiếu hậu chỉnh/ gập điện, sấy và tích hợp LED báo rẽ,… Nhìn chung, với mức giá xe Lexus IS 350 AWD đời 2010 được chào bán với mức 999 triệu đồng này, nó là một gợi ý dành những khách hàng đang tìm kiếm một chiếc sedan hạng sang, lắp động cơ cỡ lớn và bền bỉ, với số tiền khoảng 1 tỷ đồng. Hay đơn giản là không đủ khả năng tài chính để “đập hộp” một chiếc IS 2021 có giá trên 2 tỷ đồng. Video: Lexus IS 2021 Sắc nét, nhiều công nghệ hơn.

Sau hơn 10 năm sử dụng, xe sang Lexus IS 350 đời 2010 này được rao bán lại với giá 999 triệu đồng, ngang tầm giá những mẫu sedan hạng D phổ thông. Phiên bản IS 350 AWD này là phiên bản cao cấp và cuối đời của dòng IS thế hệ thứ 2. Đây là một gợi ý hấp dẫn dành cho người yêu Lexus đang tìm kiếm một chiếc IS “chất” để sử dụng lâu dài. Bên dưới nắp ca-pô của xe sang Lexus IS 350 là động cơ xăng V6 dung tích 3.5L, hút khí tự nhiên, mã 2GR-FSE cho công suất tối đa 306 mã lực và mô-men xoắn cực đại 374Nm tại 4.800 vòng/phút. Động cơ V6 của IS đời này đã sử dụng công nghệ van biến thiên kép thông minh (Dual VVT-i) và hệ thống điều khiển bướm ga điện tử (ETCS-i). Ngoài ra, động cơ V6 trên IS đời này còn sử dụng van điều khiển khí nạp ACIS (Acoustic Control Induction System) chia đường nạp thành 2 đoạn để phù hợp với tua máy từ thấp đến cao, cũng như góc mở bướm ga để tối đa hiệu suất động cơ. Sức mạnh được truyền xuống bốn bánh (AWD) thông qua hộp số tự động 6 cấp. So với các phiên bản thấp hơn như IS 300 hay IS 250 (FWD) cùng thế hệ, phiên bản IS 350 AWD cuối đời này hấp dẫn hơn khi sở hữu hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian (AWD) giúp tăng cường độ bám đường, bên cạnh động cơ V6 mạnh mẽ cho người trẻ yêu thích cầm lái. Thế hệ thứ 2 của dòng xe sang hạng sang cỡ nhỏ Lexus IS này từng là đối thủ cạnh tranh một thời của với BMW 3 Series (E90) hay Mercedes-Benz C-Class (W204). So với các đối thủ Đức cùng đời, Lexus IS thế hệ thứ 2 có số lượng ít hơn vì trước đây Lexus IS luôn được nhập khẩu tư nhân. Khi Lexus Việt Nam chỉ mới bắt đầu phân phối dòng IS 2021 từ đầu năm nay. Dòng xe Lexus IS được đánh giá là “lành tính” và ít đòi hỏi bảo dưỡng phức tạp. Chính vì thế, dòng xe này giữ giá so với các đối thủ cùng đời. Trên thực tế, người mua hoàn toàn có thể tìm thấy những chiếc IS 250 F-Sport hay IS 350 AWD được người bán tự tin chào giá trên dưới 1 tỷ đồng. Những chiếc IS cuối đời thế hệ thứ 2 sở hữu nội thất mang khá nhiều “đồ chơi” như: Vô lăng bọc da + lẫy chuyển số, khởi động Start/Stop, cửa sổ trời, pedan thể thao, màn hình Navi, CD 6 đĩa, hỗ trợ kết nối USB, Bluetooth, radio XM tích hợp. Điều hoà tự động 2 vùng độc lập, gương chiếu hậu chỉnh/ gập điện, sấy và tích hợp LED báo rẽ,… Nhìn chung, với mức giá xe Lexus IS 350 AWD đời 2010 được chào bán với mức 999 triệu đồng này, nó là một gợi ý dành những khách hàng đang tìm kiếm một chiếc sedan hạng sang, lắp động cơ cỡ lớn và bền bỉ, với số tiền khoảng 1 tỷ đồng. Hay đơn giản là không đủ khả năng tài chính để “đập hộp” một chiếc IS 2021 có giá trên 2 tỷ đồng. Video: Lexus IS 2021 Sắc nét, nhiều công nghệ hơn.