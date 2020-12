Lexus IS mới từ 2,6 tỷ đồng tại Thái Lan, sắp về Việt Nam

Mẫu xe sang Lexus IS của thương hiệu Nhật Bản được định vị dưới hai dòng sedan ES và GS (đã bị khai tử). Để tăng sức cạnh tranh hơn với các đối thủ lâu đời đến từ Đức như BMW 3 Series, Mercedes-Benz C-class hay Audi A4. Lexus đã giới thiệu thế hệ thứ 3 hoàn toàn mới cho dòng IS với thiết kế “lột xác” đột phá hơn rất nhiều so với thế hệ cũ. Hiện tại, giá xe Lexus IS 2021 chính hãng tại Thái Lan được bán ra lần lượt cho cả 3 phiên bản gồm: IS 300h Luxury (Tiêu chuẩn): 2,69 triệu bath (2,073 tỷ đồng); IS 300h High (Cao cấp): 3,37 triệu bath (2,597 tỷ đồng); IS 300h F-Sport (Hybrid): 3,89 triệu bath (2,99 tỷ đồng) Cả 3 phiên bản Lexus IS 2021 mới tại Thái Lan đều sử dụng chung một động cơ 4cyl thẳng hàng, dung tích 2.5L (2.494cc), hút khí tự nhiên (N/A), Dual VVT-i, mã động cơ 2AR-FXE, cho công suất tối đa 181 mã lực tại 6.000 vòng/phút. Sử dụng kết hợp với động cơ điện (Permanent Magnet Synchronous Motor), bộ pin Nickel Metal Hydride (192 cell; điện áp 230 - 650V). Động cơ điện cho công suất cực đại 143 mã lực và mô-men xoắn cực đại 300 Nm. Khi động cơ xăng kết hợp với động cơ điện cho công suất kết hợp khoảng 223 mã lực. Sức mạnh được truyền xuống cầu sau (RWD) thông qua hộp số tự động e-CVT. Nhờ đó, xe có khả năng tăng tốc 0-100 km/ h trong 8,5 giây, trước khi đạt tốc độ tối đa 200km/h. Tại Thái Lan, Lexus IS 2021 được bảo hành 4 năm (không giới hạn km). Trong khi bộ Pin của hệ truyền động hybrid được bảo hành 10 năm (không giới hạn số km). Nội thất Lexus IS thế hệ mới được trang bị Màn hình trung tâm EMV Electro Multi-Vision 10,3 inch có hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto, sử dụng với bàn di chuột, vô lăng thể thao tích hợp lẫy chuyển số, phanh tay điện tử, dàn loa Premium Sound 10 loa, rèm che nắng phía sau. Xe đi kèm với Camera quan sát toàn cảnh 360 độ, cảnh báo áp suất lốp (TPMS), đèn phanh khẩn cấp, 10 túi khí... Thông tin Lexus IS 2021 về Việt Nam đã được hé lộ từ tháng 8 năm nay. Được biết, Lexus IS 2021 tại Việt Nam sẽ được phân phối tổng cộng 3 phiên bản: IS 300 Standard (Tiêu chuẩn), IS 300 High (Cao cấp) và IS 300h (Hybrid). Trong tương lai gần, sau khi Lexus IS 2021 về Việt Nam chắc chắn sẽ có giá bán không dưới 2,5 tỷ đồng. Có thể dự đoán, Lexus IS 2021 tại Việt Nam sẽ không cạnh tranh về doanh số với Mercedes-Benz C-Class, khi dòng xe này có lợi thế về giá bán vì lắp ráp trong nước. Lexus IS chắc chắn sẽ trở thành lựa chọn khác biệt hơn so với bộ ba xe đức C-Class/A4/3Series. Nhờ thương hiệu được lòng khách Việt, thiết kế sang trọng và động cơ bền bỉ, Lexus IS 2021 hứa hẹn sẽ thu hút nhiều khách Việt có xu hướng mua xe sang Nhật “ăn chắc mặc bền”. Ngoài ra, Lexus IS sẽ trở thành dòng xe sang phù hợp với người trẻ đang cần một chiếc thể thao và cá tính hơn so với dòng Lexus ES. Video: Lexus IS 2021 trình làng: Sắc nét, nhiều công nghệ.

Mẫu xe sang Lexus IS của thương hiệu Nhật Bản được định vị dưới hai dòng sedan ES và GS (đã bị khai tử). Để tăng sức cạnh tranh hơn với các đối thủ lâu đời đến từ Đức như BMW 3 Series, Mercedes-Benz C-class hay Audi A4. Lexus đã giới thiệu thế hệ thứ 3 hoàn toàn mới cho dòng IS với thiết kế “lột xác” đột phá hơn rất nhiều so với thế hệ cũ. Hiện tại, giá xe Lexus IS 2021 chính hãng tại Thái Lan được bán ra lần lượt cho cả 3 phiên bản gồm: IS 300h Luxury (Tiêu chuẩn): 2,69 triệu bath (2,073 tỷ đồng); IS 300h High (Cao cấp): 3,37 triệu bath (2,597 tỷ đồng); IS 300h F-Sport (Hybrid): 3,89 triệu bath (2,99 tỷ đồng) Cả 3 phiên bản Lexus IS 2021 mới tại Thái Lan đều sử dụng chung một động cơ 4cyl thẳng hàng, dung tích 2.5L (2.494cc), hút khí tự nhiên (N/A), Dual VVT-i, mã động cơ 2AR-FXE, cho công suất tối đa 181 mã lực tại 6.000 vòng/phút. Sử dụng kết hợp với động cơ điện (Permanent Magnet Synchronous Motor), bộ pin Nickel Metal Hydride (192 cell; điện áp 230 - 650V). Động cơ điện cho công suất cực đại 143 mã lực và mô-men xoắn cực đại 300 Nm. Khi động cơ xăng kết hợp với động cơ điện cho công suất kết hợp khoảng 223 mã lực. Sức mạnh được truyền xuống cầu sau (RWD) thông qua hộp số tự động e-CVT. Nhờ đó, xe có khả năng tăng tốc 0-100 km/ h trong 8,5 giây, trước khi đạt tốc độ tối đa 200km/h. Tại Thái Lan, Lexus IS 2021 được bảo hành 4 năm (không giới hạn km). Trong khi bộ Pin của hệ truyền động hybrid được bảo hành 10 năm (không giới hạn số km). Nội thất Lexus IS thế hệ mới được trang bị Màn hình trung tâm EMV Electro Multi-Vision 10,3 inch có hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto, sử dụng với bàn di chuột, vô lăng thể thao tích hợp lẫy chuyển số, phanh tay điện tử, dàn loa Premium Sound 10 loa, rèm che nắng phía sau. Xe đi kèm với Camera quan sát toàn cảnh 360 độ, cảnh báo áp suất lốp (TPMS), đèn phanh khẩn cấp, 10 túi khí... Thông tin Lexus IS 2021 về Việt Nam đã được hé lộ từ tháng 8 năm nay. Được biết, Lexus IS 2021 tại Việt Nam sẽ được phân phối tổng cộng 3 phiên bản: IS 300 Standard (Tiêu chuẩn), IS 300 High (Cao cấp) và IS 300h (Hybrid). Trong tương lai gần, sau khi Lexus IS 2021 về Việt Nam chắc chắn sẽ có giá bán không dưới 2,5 tỷ đồng. Có thể dự đoán, Lexus IS 2021 tại Việt Nam sẽ không cạnh tranh về doanh số với Mercedes-Benz C-Class, khi dòng xe này có lợi thế về giá bán vì lắp ráp trong nước. Lexus IS chắc chắn sẽ trở thành lựa chọn khác biệt hơn so với bộ ba xe đức C-Class/A4/3Series. Nhờ thương hiệu được lòng khách Việt, thiết kế sang trọng và động cơ bền bỉ, Lexus IS 2021 hứa hẹn sẽ thu hút nhiều khách Việt có xu hướng mua xe sang Nhật “ăn chắc mặc bền”. Ngoài ra, Lexus IS sẽ trở thành dòng xe sang phù hợp với người trẻ đang cần một chiếc thể thao và cá tính hơn so với dòng Lexus ES. Video: Lexus IS 2021 trình làng: Sắc nét, nhiều công nghệ.