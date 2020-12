Lexus IS 2021 hơn 2 tỷ đồng tại Thái Lan, sắp về Việt Nam

Lần đầu tiên được ra mắt vào tháng 6 năm nay, Lexus IS bản nâng cấp hiện đã được ra mắt tại Thái Lan. Tại đây, mẫu xe này chỉ được cung cấp động cơ hybrid và với tên gọi IS 300h đi kèm với ba cấp độ trang trí để lựa chọn gồm Luxury, Premium và F-Sport. Giá xe Lexus IS 2021 phiên bản 300h tại Thái Lan bắt đầu từ 88.760 USD (khoảng hơn 2 tỷ đồng) cho bản Luxury tiêu chuẩn, tiếp theo là bản cao cấp tầm trung với giá 111.337 USD (hơn 2,5 tỷ đồng), trong khi phiên bản đầu bảng F-Sport bán ở mức 128.517 USD (hơn 2,9 tỷ đồng).Lexus IS 300h 2021 mới sẽ được trang bị khối động cơ xăng 4 xi-lanh hút khí tự nhiên 2AR-FXE 2.5 lít tạo ra công suất 178 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn 221 Nm từ 4.200 đến 5.400 vòng/phút. Động cơ này được hỗ trợ bởi một động cơ điện có công suất 141 mã lực và 300 Nm, góp phần tạo ra tổng công suất kết hợp là 220 mã lực. Hệ dẫn động cầu sau kết hợp với hộp số E-CVT, cho phép tăng tốc từ 0 đến 100 km/h trong 8,5 giây và tốc độ tối đa 200 km/h. Sẽ có ba chế độ lái gồm Eco, Normal và Sport với các phiên bản Luxury và Premium, trong khi F-Sport có thêm chế độ thứ 4 là Sport +. Một chế độ truyền động EV cũng có sẵn trên tất cả các phiên bản. Về trang bị tiêu chuẩn, bản Luxury đi kèm hệ thống treo thụ động, la-zăng nhôm 18 inch thiết kế 5 chấu kép (đi kèm lốp 235/45), đèn pha LED đơn tia, LED định vị, bọc da tổng hợp, ghế ngồi chỉnh điện phía trước. Màn hình tại cụm đồng hồ sau vô-lăng là loại TFT 4,2 inch, lẫy chuyển số sau vô-lăng, kiểm soát khí hậu hai vùng độc lập với cửa gió phía sau, kiểm soát hành trình bị động cùng với khởi động và ra vào không cần chìa khóa. Về giải trí, có hệ thống âm thanh Lexus Premium 10 loa và hệ thống thông tin giải trí màn hình cảm ứng 8 inch hỗ trợ Apple CarPlay. Phiên bản cao cấp thứ hai được nâng cấp lên màn hình kích thước 10,3 inch với chức năng định vị trên phiên bản Premium, trong khi các cải tiến khác bao gồm ghế bọc da êm ái, chức năng nhớ ghế lái, chức năng sưởi và thông gió cho ghế trước và tấm che nắng phía sau. Về ngoại thất, bản Premium có đèn pha LED ba chùm, bánh xe 19 inch với thiết kế đa chấu (lốp 235/40) và gương chiếu hậu chỉnh điện. F-Sport cải tiến hơn bản Premium với hệ thống treo thích ứng, cửa sổ trời trượt, bánh xe 19 inch thiết kế 5 chấu kép, lốp so le (235/40 phía trước và 265/35 phía sau). Bên trong, F-Sport có cụm đồng hồ kỹ thuật số TFT LCD 8 inch sau vô-lăng, cùng với vô-lăng và cần số dành riêng cho bản F-Sport. Về mặt an toàn, cả ba phiên bản đều có chung các tính năng như kiểm soát lực kéo, Kiểm soát ổn định xe (VSC), ABS, EBD, hỗ trợ phanh, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và bảy túi khí. Chỉ có Premium và F-Sport mới nhận được cảnh báo điểm mù, cảnh báo giao thông cắt ngang phía sau, camera quan sát toàn cảnh, hỗ trợ chuyển làn và hỗ trợ giữ làn đường với cảnh báo rung vô lăng. Về mặt thiết kế, phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt hình con suốt cỡ lớn đặc trưng của Lexus, nhưng đã được tinh chỉnh theo dạng 3D khá ấn tượng. Bên cạnh đó, hai lỗ thông gió ở hai bên lớn hơn. Riêng ở bản Lexus IS F Sport 2021, lưới tản nhiệt và các khe hút gió được sơn đen nhằm tô đậm tính thể thao. Thiết kế lưới tản nhiệt của Lexus IS F Sport 2021 cũng khác biệt so với phiên bản IS thông thường. Ở phía sau, xe được trang bị cụm đèn hậu LED thanh mảnh trải dài khắp bề ngang đuôi xe mang đến một cái nhìn hiện đại hơn. Kích thước tổng thể của Lexus IS mới cũng được tinh chỉnh, dài hơn 30,4 mm, rộng hơn 30,4 mm và thấp hơn 5 mm so với phiên bản tiền nhiệm. Video: IS 2021, sedan thể thao duy nhất còn sót lại của Lexus.

