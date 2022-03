Cận cảnh Kia Niro EV 2022 thuần điện từ 1,19 tỷ đồng

Hãng Kia đã chính thức vén màn Niro thế hệ thứ hai vào hồi tháng 11 năm ngoái ở thị trường Hàn Quốc. Tương tự thế hệ cũ, Kia Niro 2022 mới cũng có 3 phiên bản là thuần điện (EV), plug-in hybrid (PHEV) và hybrid (HEV). Trong đó, Kia Niro Hybrid 2022 được bán ra thị trường Hàn Quốc đầu tiên. Mãi đến nay, hãng Kia mới tung Niro EV 2022 ra thị trường. Tuy nhiên, thị trường đầu tiên đón nhận phiên bản thuần điện của mẫu xe này không phải Hàn Quốc mà là Thụy Điển. Đúng như thông tin từ trước đó, Kia Niro EV 2022 được trang bị mô-tơ điện có công suất tối đa 201 mã lực và mô-men xoắn cực đại 255 Nm. So với thế hệ cũ, mẫu SUV chạy điện này bị giảm đến 140 Nm trong khi công suất tối đa không thay đổi. Mô-tơ điện kể trên kết hợp cùng cụm pin 64,8 kWh như trước, cho phép xe đạt phạm vi di chuyển 463 km, chỉ tăng 9 km so với thế hệ cũ. Với hệ thống sạc nhanh, người dùng có thể tăng dung lượng pin từ 10% lên 80% trong thời gian 43 phút. So với phiên bản hybrid hiện đang bán tại Hàn Quốc, Kia Niro EV 2022 mới ngoài hệ truyền động còn khác biệt ở cả thiết kế ngoại thất. Theo đó, Kia Niro EV 2022 được trang bị lưới tản nhiệt trên với thiết kế "mũi hổ" đóng kín màu đen bóng. Lưới tản nhiệt bên dưới của mẫu xe chạy điện này cũng được đóng kín đồng thời có kích thước nhỏ hơn so với Kia Niro 2022 phiên bản hybrid. Ngoài ra, Kia Niro EV 2022 còn có thiết kế vành la-zăng riêng, không giống phiên bản hybrid. Trong khi đó, kích thước và thiết kế nội thất của Kia Niro EV 2022 không có gì thay đổi so với phiên bản hybrid. Xe cũng sở hữu chiều dài 4.420 mm, chiều rộng 1.825 mm, chiều cao 1.545 mm và chiều dài cơ sở 2.720 mm. So với thế hệ cũ, xe dài hơn 65 mm, rộng hơn 20 mm, cao hơn 10 mm và chiều dài cơ sở tăng 20 mm. Sự thay đổi trong kích thước mang đến không gian nội thất rộng rãi hơn cho mẫu SUV thuần điện này. Theo hãng Kia, Niro EV mới có thể tích khoang hành lý là 495 lít nếu ghế sau không gập xuống. Ngoài ra, xe còn có khoang hành lý 20 lít bên dưới nắp ca-pô. Tại thị trường Thụy Điển, Kia Niro EV 2022 có 3 bản trang bị là Action, Advance và Advance Plus. Dù ở bản trang bị nào, xe cũng có bảng đồng hồ kỹ thuật số nối liền với màn hình thông tin giải trí, cùng có kích thước 10,25 inch, camera lùi và hệ thống hỗ trợ lái xe trên cao tốc tiêu chuẩn. Trong khi đó, bản Advance được bổ sung ghế bọc da, ghế thông hơi, hệ thống âm thanh Harman Kardon, hệ thống phát hiện điểm mù chủ động và cửa cốp chỉnh điện. Riêng bản Advance Plus có thêm những tính năng như màn hình hiển thị thông tin kính lái, đỗ xe điều khiển từ xa và sạc điện thoại thông minh không dây. Giá xe Kia Niro EV 2022 tại thị trường Thụy Điển khởi điểm từ 495.900 SEK (khoảng 1,19 tỷ đồng). Video: Xem chi tiết Kia Niro EV 2022 thuần điện hoàn toàn mới.

