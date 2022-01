Kia Niro 2022 uống chỉ 4,8 lít xăng/100km, từ 507 triệu đồng

Kia Niro thế hệ thứ 3 đã chính thức trình làng tại thị trường Hàn Quốc vào hồi tháng 11 năm ngoái. Tương tự thế hệ cũ, mẫu xe này vẫn có 3 phiên bản là hybrid, plug-in hybrid và thuần điện. Sau 2 tháng, Kia Niro 2022 đã chính thức được chốt giá tại thị trường nội địa. Theo đó, Kia Niro Hybrid 2022 mới có 3 bản trang bị là Trendy, Prestige và Signature với giá dao động từ 26,6 - 33,06 triệu Won (khoảng 507 - 631 triệu đồng). So với thế hệ cũ, giá xe Kia Niro Hybrid 2022 đã tăng nhẹ. Được biết, Kia Niro Hybrid 2022 sẽ có mặt trên thị trường Hàn Quốc đầu tiên, sau đó mới đến 2 phiên bản plug-in hybrid và thuần điện. Do đó, giá xe Kia Niro 2022 phiên bản plug-in hybrid và thuần điện hiện vẫn chưa được hé lộ. Bỏ ra số tiền trên, khách hàng Hàn Quốc sẽ nhận về mẫu SUV tiết kiệm xăng nhờ hệ truyền động hybrid, bao gồm máy xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.6L, mô-tơ điện 32 kW (44 mã lực), hộp số tự động ly hợp kép 6 cấp và cụm pin 1,56 kWh. Hệ truyền động này tạo ra công suất tổng cộng 139 mã lực và mô-men xoắn cực đại 265 Nm như cũ. Theo hãng Kia, Niro Hybrid thế hệ mới chỉ tiêu thụ lượng xăng trung bình 20,8 km/lít (khoảng 4,8 lít/100 km) nếu dùng vành 16 inch. Con số tương ứng nếu xe dùng vành 18 inch là 19,1 km/lít (khoảng 5,2 lít/100 km). So với thế hệ cũ, mẫu xe này tiết kiệm xăng hơn đáng kể. Không chỉ tiết kiệm xăng và có giá bán hợp túi tiền, Kia Niro Hybrid 2022 còn mang trên mình thiết kế ngoại thất táo bạo hơn với dải đèn LED định vị ban ngày hình nhịp tim, bao quanh cụm đèn pha nằm dọc. Tiếp đến là lưới tản nhiệt phía trên được thiết kế hẹp và lưới tản nhiệt bên dưới có kích thước lớn, tích hợp 2 đèn sương mù trước nằm ngang. Ngoài ra, xe còn có tấm ốp gầm giả màu bạc, kéo dài sang hai bên. Ở bên sườn, mẫu SUV này có cột C dày dặn, sơn màu tương phản với thân xe và kéo dài xuống chắn bùn sau. Tương tự như vậy, ốp cua lốp và tấm ốp trên cửa cũng được sơn màu đen bóng. Tuy nhiên, thiết kế này chỉ được áp dụng cho phiên bản Signature cao cấp nhất. Trong khi đó, ở đằng sau, Kia Niro Hybrid 2022 được trang bị cụm đèn hậu LED hình boomerang tích hợp vào cột C, đèn phản quang hình nhịp tim giống dải đèn LED định vị ban ngày, cửa cốp sau dập hình thang với logo Kia mới ở giữa và cản sau sơn màu đen bóng, đi kèm tấm ốp gầm giả màu bạc. Bên trong Kia Niro 2022 là không gian nội thất 5 chỗ với mặt táp-lô được thiết kế bất đối xứng, tạo cảm giác ôm lấy người lái và hành khách phía trước. Trên mặt táp-lô này xuất hiện màn hình cong, kết hợp giữa bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình thông tin giải trí, cả hai đều có kích thước 10,25 inch. Được biết, sau Hàn Quốc, Kia Niro Hybrid 2022 sẽ được bán cả ở thị trường Đông Nam Á, cụ thể là Malaysia, vào quý IV năm nay. Hiện chưa có thông tin mẫu xe này về Việt Nam trong năm nay. Video: Chi tiết Kia Niro 2022 vừa ra mắt.

