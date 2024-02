Cận cảnh Kia Carnival 2025 hybrid, chờ ngày bán tại Việt Nam

Kia Carnival 2025 mới bản nâng cấp giữa vòng đời đã ra mắt tại thị trường nội địa Hàn Quốc vào cuối năm ngoái. Đến triển lãm Ô tô Chicago 2024, hãng Kia không chỉ mang K5 mà còn giới thiệu cả Carnival mới với khách hàng ở khu vực Bắc Mỹ với thiết kế và trang bị về cơ bản là giống xe đang bán tại Hàn Quốc. Dự kiến được bán ra tại Mỹ vào mùa hè năm nay, mẫu MPV Kia Carnival 2025 cỡ lớn này mang trên mình ngoại hình hiện đại hơn, công nghệ tiên tiến hơn và động cơ hybrid mới. Thay đổi đáng chú ý nhất trong thiết kế của Kia Carnival 2025 đều tập trung ở khu vực đầu xe. Tại đây, xe có thêm lưới tản nhiệt rộng hơn với ít chi tiết mạ crôm hơn trước. Bao quanh cụm đèn pha LED nằm dọc mới là dải đèn LED định vị ban ngày kiêm đèn báo rẽ lấy cảm hứng thiết kế từ bản đồ sao. Tiếp theo đó là cản trước cải tiến với đèn sương mù trước được đưa vào bên trong hốc gió trung tâm. Không có gì ngạc nhiên khi khu vực sườn xe không khác biệt nhiều so với trước, trừ vành la-zăng. Trong khi đó, ở phía sau xe xuất hiện cụm đèn hậu LED mới với thiết kế cũng lấy cảm hứng từ bản đồ sao và cản sau thay đổi nhẹ. Tương tự ngoại thất, nội thất của Kia Carnival 2025 cũng được làm mới với một số trang bị đáng chú ý. Trong đó, nổi bật nhất là màn hình cong mới trên mặt táp-lô, tích hợp bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình cảm ứng trung tâm cùng có kích thước 12,3 inch. Màn hình hiển thị của hệ thống điều hòa nằm bên dưới cửa gió đã được thu gọn so với trước. Ở cụm điều khiển trung tâm, xe được trang bị núm xoay chuyển số mới. Ở phiên bản mới, mẫu MPV cỡ lớn này cho phép người dùng mở cửa sổ hoặc chỉnh nhiệt độ bằng giọng nói. Tính năng trợ lý ảo của xe còn có thể phân biệt được hành khách ngồi trên hàng ghế trước và hàng ghế thứ hai để phản hồi theo yêu cầu. Hàng ghế giữa của Kia Carnival 2025 có thể đi kèm hệ thống giải trí mới với 2 màn hình gối 14,6 inch nằm trên lưng ghế trước. Màn hình cho phép hành khách có thể xem các video với chất lượng Full HD từ những nền tảng phổ biến hoặc kết nối với tai nghe Bluetooth. Điểm nhấn tiếp theo của xe là công nghệ khóa kỹ thuật số Digital Key 2, đèn viền trang trí nội thất mở rộng, tính năng cập nhật phần mềm qua Wifi, cổng USB Type C và gương chiếu hậu kỹ thuật số. Trong khi đó, trang bị an toàn được nâng cấp với hệ thống tránh va chạm phía trước tiêu chuẩn mới. Thứ hai là hệ truyền động hybrid mới với máy xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.6L, kết hợp cùng mô-tơ điện mạnh 54 kW và hộp số tự động 6 cấp. Hệ truyền động này cho công suất tổng cộng 242 mã lực và mô-men xoắn cực đại 367 Nm.Phiên bản hybrid của Kia Carnival 2025 dùng vành 17 inch, có 2 chế độ Eco/Smart và hệ thống phanh tái sinh năng lượng. Khi mua Kia Carnival 2025, khách hàng Mỹ có thể chọn 1 trong 2 loại động cơ. Đầu tiên là động cơ xăng V6 GDI, dung tích 3.5L với công suất tối đa 287 mã lực và mô-men xoắn cực đại 352 Nm. Hiện hãng Kia chưa công bố lượng nhiên liệu tiêu thụ của mẫu xe này ở thị trường Mỹ. Tại thị trường Mỹ, mẫu MPV này có các phiên bản như LX, LXS, EX, SX và SX Prestige. Giá xe Kia Carnival 2025 tại thị trường này vẫn còn là bí ẩn. Video: Xem chi tiết Kia Carnival thế hệ mới.

