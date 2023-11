Kia Carnival 2024 hybrid mới tiết kiệm xăng, chờ ngày về Việt Nam

Vào ngày 7/11/2023, hãng Kia đã chính thức tung ra phiên bản nâng cấp giữa vòng đời của dòng xe Carnival tại thị trường nội địa Hàn Quốc. Tại xứ sở kim chi, mẫu MPV cỡ lớn này có tổng cộng 15 phiên bản và giá xe Kia Carnival 2024 hybrid dao động từ 34,7 - 49,75 triệu Won (khoảng 644 - 924 triệu đồng). Như thông tin đã đưa trước đó, mẫu xe MPV Kia Carnival 2024 được áp dụng ngôn ngữ thiết kế mới của thương hiệu Hàn Quốc, tương tự những người anh em như Seltos, Morning, Sorento và K5. Điều này được thể hiện rõ qua khu vực đầu xe với lưới tản nhiệt "mũi hổ" mới, trang trí bằng những chi tiết mạ crôm bên trong. Ở hai bên lưới tản nhiệt là cụm đèn pha nằm dọc mới, tích hợp dải đèn LED định vị ban ngày kiêm đèn báo rẽ lấy cảm hứng thiết kế từ bản đồ sao. Dải đèn DRL mới này không chỉ bao quanh đèn pha mà còn ăn sâu vào bên trong lưới tản nhiệt, gợi liên tưởng đến Kia Sorento 2024. Tiếp theo đó là cản trước và đèn sương mù mới. Đèn sương mù được đặt ở hai bên hốc gió trung tâm thay vì nằm ở hai góc đầu xe như trước. Không có gì bất ngờ khi khu vực bên sườn của Kia Carnival 2024 gần như giữ nguyên thiết kế, trừ vành la-zăng. Tùy theo phiên bản, xe sẽ dùng vành sơn màu đen hoặc phối 2 màu. Ở phía sau, Kia Carnival 2024 được bổ sung cụm đèn hậu với thiết kế nằm dọc tương tự đèn pha và nối với nhau bằng dải đèn nằm vắt ngang đuôi xe. Ngoài đèn hậu, hãng Kia còn thay đổi cả thiết kế của cản sau và cửa cốp. Chưa hết, hãng Kia đã bổ sung gói ngoại thất Gravity mới cho mẫu MPV này. Được áp dụng cho phiên bản Signature cao cấp nhất của xe, gói Gravity mang đến những chi tiết ngoại thất khác biệt như lưới tản nhiệt, vành la-zăng, baga nóc, ốp mạ crôm ở cột C/cửa/cửa cốp và ốp gầm giả trước/sau màu bạc tối. Mục đích của gói ngoại thất này là giúp Kia Carnival 2024 trông giống xe SUV hơn. Bên trong Kia Carnival 2024 ở thị trường Hàn Quốc là 2 cấu hình chỗ ngồi, bao gồm 9 chỗ và 7 chỗ. Cũng giống các mẫu xe đời mới khác của Kia, Carnival 2024 được trang bị màn hình cong trên mặt táp-lô, tích hợp bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình cảm ứng trung tâm cùng có kích thước 12,3 inch. Màn hình mới này chẳng những mang đến cảm giác hiện đại hơn cho xe mà còn thể hiện sự liền mạch của nội thất. Trong khi đó, khu vực chỉnh điều hòa và màn hình thông tin giải trí được ghép vào làm một với 2 núm xoay mới. Hệ thống đèn viền trang trí nội thất mở rộng, tính năng cập nhật phần mềm qua Wifi, ghế lái Ergo Motion, ngăn chứa đồ dưới bệ tì tay có tính năng khử trùng bằng tia cực tím UV-C và màn hình hiển thị thông tin kính lái HUD cũng là những trang bị đáng chú ý của mẫu MPV cỡ lớn này. Ngoài ra, Kia Carnival mới còn có tính năng điều khiển bằng giọng nói đa vùng với câu lệnh "Hey Kia", ghế có tính năng massage (phiên bản 7 chỗ), dây đai an toàn tích hợp đèn ở hàng ghế thứ hai, kính lái cách âm 2 lớp kéo dài đến hàng ghế giữa, khóa kỹ thuật số Digital Key 2, cổng USB Type C, gương chiếu hậu kỹ thuật số, camera hành trình và hệ thống quét vân tay. Trong khi đó, tính năng Streaming Plus mới cho phép người dùng xem video và thưởng thức âm thanh chất lượng cao qua màn hình thông tin giải trí. Nếu chi thêm tiền cho gói My Comfort, chủ xe sẽ nhận về hệ thống lọc không khí và giá để ly có thể hâm nóng/làm mát đồ uống. Với gói Smart Rear Seat Entertainment System, xe sẽ có thêm 2 màn hình gối HD 14,6 inch lắp ở lưng ghế trước. Để đáp ứng mong muốn của khách hàng, hãng Kia đã trang bị những tính năng an toàn mới như hệ thống hỗ trợ lái trên cao tốc thế hệ thứ 2 (HDA2), bao gồm cả hỗ trợ chuyển làn đường, cho Carnival 2024. Thêm vào đó là hệ thống hỗ trợ tránh va chạm sớm, hỗ trợ giới hạn tốc độ thông minh, cảnh báo khoảng cách an toàn phía trước/sau/bên sườn khi đỗ xe, rung vô lăng để cảnh báo và 8 túi khí. Tiếp đến là hệ thống E-Ride giúp giảm thiểu cảm giác rung lắc xe khi chạy qua gờ giảm tốc và hệ thống E-handling nhằm cải thiện độ nhạy bén khi đánh lái hoặc độ ổn định khi ôm cua. Theo hãng Kia, giảm xóc của mẫu xe này đã được cải tiến để giảm cảm giác say xe cho hành khách phía sau khi chạy qua đoạn đường không bằng phẳng. Điểm nhấn còn lại của Kia Carnival thế hệ mới chính là động cơ hybrid mới. Phiên bản hybrid của xe dùng động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.6L, sản sinh công suất tối đa 180 mã lực. Động cơ kết hợp với mô-tơ điện mang đến sức mạnh tổng cộng 245 mã lực và mô-men xoắn cực đại 367 Nm. 2 tùy chọn động cơ còn lại của xe không có gì thay đổi so với trước. Đầu tiên là động cơ xăng Smartstream G3.5 GDI V6, tạo ra công suất tối đa 290 mã lực và mô-men xoắn cực đại 355 Nm. Thứ hai là động cơ diesel Smartstream 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.2L, sản sinh công suất tối đa 202 mã lực và mô-men xoắn cực đại 441 Nm. Lượng nhiên liệu tiêu thụ trung bình của Kia Carnival 2024 bản 9 chỗ, dùng vành 18 inch là 11 lít/100 km với động cơ xăng, 7,6 lít/100 km với động cơ diesel và 7,1 lít/100 km với động cơ hybrid. Khi mua Kia Carnival mới, khách hàng Hàn Quốc có thể chọn các màu sắc như trắng ngà, trắng ngọc trai, xanh dương, đen, xám và bạc. Sau Hàn Quốc, mẫu MPV này sẽ tiếp tục ra mắt những thị trường khác trên thế giới như Việt Nam. Video: Xem chi tiết mẫu xe MPV Kia Carnival 2024.

