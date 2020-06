Cận cảnh Hyundai Sonata 2020 bản kéo dài cho dân Trung Quốc

Theo một số nguồn tin xác thực, hãng xe Hàn Quốc sẽ chính thức vén màn phiên bản trục cơ sở kéo dài của mẫu sedan Hyundai Sonata thế hệ mới dành riêng cho thị trường Trung Quốc vào tháng 7 tới. Tuy nhiên, mới đây những hình ảnh thực tế của phiên bản đặc biệt này đã bất ngờ bị rò rỉ và nhận được sự quan tâm đông đảo từ người dùng quốc tế. Trong đó, đa phần các ý kiến đều bày tỏ sự “ganh tị” với thị trường Trung Quốc khi được các hãng xe dành quá nhiều ưu ái đến vậy. Về thiết kế tổng thể, Hyundai Sonata 2020 mới phiên bản trục cơ sở dài sẽ không có nhiều sự khác biệt so với các phiên bản thương mại khác. Ngoài việc gia tăng chiều dài của xe, Hyundai chỉ thay đổi lại một số thiết kế ở ngoại thất như ở phần đầu xe đã lược bỏ đi thanh crome hình chữ U ở cản dưới, mang tới cái nhìn có phần liền mạch hơn hay bộ khuếch tán sau và ống xả đôi kiểu dáng mới. Đúng như tên gọi, Hyundai Sonata 2020 bản dành cho thị trường Trung Quốc được nới số đo chiều dài tổng thể hơn 55 mm và chiều dài cơ sở 50 mm so với các phiên bản khác, nâng chiều dài tổng thể của xe lên mức 4.955 mm và 2.890 mm chiều dài cơ sở. Tiến vào không gian cabin, Hyundai Sonata 2020 trục cơ sở dài cũng được lược bỏ bớt các chi tiết thiết kế so với các phiên bản khác. Nhìn chung, không gian nội thất của xe vẫn mang tới cảm giác cao cấp, thể thao và bằng phẳng nhờ các chi tiết đều được bọc nhựa mềm và da. Bên cạnh đó, mẫu xe này cũng được trang bị sẵn 2 màn hình kỹ thuật số cho tác vụ giải trí và đồng hồ công-tơ-mét với thiết kế liền mạch ấn tượng… Được biết, Sonata trục cơ sở dài sẽ sử dụng 2 tuỳ chọn động cơ, bao gồm động cơ SmartStream 1.5 Turbo và 2.0 Turbo, sản sinh ra công suất tối đa từ 170 – 240 mã lực. Đi kèm với đó là trang bị hộp số DCT 7 cấp và 8 cấp cho 2 biến thể. Mức giá xe Hyundai Sonata 2020 tại thị trường Trung Quốc vẫn chưa công bố chính thức. Video: Chi tiết Hyundai Sonata 2020 thế hệ mới.

